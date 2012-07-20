Анонс на 23 липня

* Прем'єр-міністр Україна Микола Азаров ознайомиться з ходом будівництва в рамках програми «Доступне житло».

* Відбудеться круглий стіл "Як забезпечити вільний доступ громадян до генпланів міст і хто цьому заважає?" Захід проводить Східноукраїнський центр громадських ініціатив (СЦГІ) за підтримки програми «Верховенство права» Міжнародного фонду "Відродження". Учасники: представники громадських організацій та науковці з різних регіонів України. Також запрошені представники профільних міністерств, СБУ, Генпрокуратури, Укрдержархіву.

* Відбудеться прес-конференція соціолога, керівника групи компаній "Research & Branding Group" Євгена Копатька на тему: "Євро-2012: Очікування. Підсумки. Перспективи".

* Відбудеться прес-конференція на тему: "Плюси і мінуси закону «Про загальнодержавну цільову програму передачі гуртожитків у власність територіальних громад». Учасники: Олександр Дядюк - юрист, голова громадської організації, «Кияни об'єднуємося!»; Євген Царьков - народний депутат від КПУ, представник Мінрегіонбуду.

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