Екс-президент Латвії: Україна втратила час для реформ, які б наблизили її до ЄС

Екс-президент Латвії Вайра Віке-Фрейберга вважає, що Україна втратила час у проведенні реформ, які б наблизили її до ЄС.

Про це вона сказала в ході Інтернет-мосту Київ-Рига на тему «Сходи в ЄС: які реформи наблизять Україну до об’єднаної Європи?", що відбувся в УНІАН.

«Україна, на жаль, дещо втратила час у проведенні реформ, які потрібні були для того, щоб наблизитися до ЄС. Це ті реформи, які пострадянські країни проводили відразу після набуття незалежності», - сказала вона.

За словами В.Віке-Фрейберга, ці реформи були потрібні для ефективної роботи уряду.

Також екс-президент Латвії відзначила наявність в Україні проблеми корупції, яка стоїть на заваді економічному зростанню країни.

Крім того, за її словами, дуже важливо провести чесні й прозорі вибори.

«Я пам’ятаю, як я приїздила до України, коли оскаржувалися результати президентських виборів, і я бачила тут надію в очах людей, вони думали, що зараз все буде по-іншому, що будуть проведені суттєві реформи, зміни, але, на жаль, ця можливість була втрачена», - сказала В.Віке-Фрейберга.

Вона також вважає, що найближчим часом Україна не зможе стати членом ЄС. «Чи зараз є гарний час для вступу України в ЄС? Я скажу, що ні, оскільки зараз тривають переговори, і, напевно, Хорватія 1 січня або 1 липня наступного року стане членом ЄС. Також тривають переговори з Туреччиною, хоча є певний спротив з боку деяких членів ЄС», - сказала вона.

«Я думаю, що найкращі можливості для України існували кілька років тому, коли Україна могла це зробити, але потім наступило розчарування, недостатньо було проведено реформ і також була недостатня політична воля. Зараз часто українські політики ставлять питання, що ЄС може нам дати, тобто питання грошей», - додала В.Віке-Фрейберга.

За її словами, Латвія на шляху євроінтеграції починала з проведення реформ, хоча це було складно, але це потрібно було зробити. «Ми подолали багато з тих проблем, які стояли перед нами, і зараз ще багато чого потрібно зробити», - сказала вона.

В.Віке-Фрейберга також зазначила, що деякі країни Західної Європи відчувають небажання продовжувати розширення ЄС, але це не стоїть на заваді Україні розвивати більш тісні зв'язки з Європою. «Я багато подорожую по Європі і багато бачу симпатії з боку людей до українців як до народу, до нації. Тому якщо Україна буде підтримувати ці європейські демократичні цінності і сподівання, то, можливо, не так вже і важливо стати повноцінним членом ЄС. Є країни, такі як Норвегія, Швейцарія і Ісландія, які не мають повного членства в ЄС, але це не стоїть на заваді мати тісну співпрацю з ЄС, і Україна також може іти цим шляхом», - додала вона.

Також, за словами В.Віке-Фрейберга, ще однією проблемою на шляху України до ЄС стала справа екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко.

«Звинувачення пані Тимошенко, хоча ми розуміємо, що кожна країна має свою систему судочинства, але нам здається, що більше з політичних причин її переслідують, тому це є великою проблемою», - сказала вона.

В.Віке-Фрейберг зауважила, що Україна має сусідів, які подолали шлях до ЄС, це зокрема Польща, Литва, Латвія та Естонія, і з боку цих країн Україна має велику підтримку на шляху до ЄС.

Вона також відзначила, що збільшення кількості громадських організацій є позитивною ознакою здорового суспільства, але потрібно, щоб їх ініціативи були підтримані на більш високому рівні.

Крім того, В.Віке-Фрейберга вважає, що Україні необхідно поліпшити бізнесове середовище і зробити його більш дружнім для іноземних інвестицій.

«Я нещодавно повернулася з Хорватії і чула, що багато хто хотів розпочати бізнес в Україні, але залишив цю ідею, тому що вони побачили бізнесове оточення не дуже дружнім для іноземних інвестицій. Дехто з них прямо казав, що рівень корупції є занадто високим, тому вони відмовились від ідеї вести бізнес в Україні», - додала вона.

В.Віке-Фрейберга була президентом Латвії 1999-2007 роках.

Захід відбувся в рамках проекту «Мости реформ» за підтримки Фонду сприяння демократії Посольства США в Україні.