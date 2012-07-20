Курс НБУ на 23.07.12

Офіційний курс НБУ на 23.07.12 100 USD США - 799.3000 (на 20 липня - 799.3000) 100 EUR - 975.1460 (на 20 липня - 982.0999) 10 RUR - 2.5017 (на 20 липня - 2.4919)

Офіційний курс НБУ на 23.07.12 100 USD США - 799.3000 (на 20 липня - 799.3000) 100 EUR - 975.1460 (на 20 липня - 982.0999) 10 RUR - 2.5017 (на 20 липня - 2.4919) Облікові курси банківських металів на 23.07.12 за 10 тройських унцій (грн) 959 XAU 10 Золото - 126529.19 (на 20 липня - 126289.40) 961 XAG 10 Срібло - 2163.71 (на 20 липня - 2194.08) 962 XPT 10 Платина - 113100.95 (на 20 липня - 112941.09) 964 XPD 10 Паладій - 46519.26 (на 20 липня - 46519.26)

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