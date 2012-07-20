ТОП-10 (20 липня)

Fitch підтвердило рейтинги «УкрСиббанку», «Укрсоцбанку» та «ВТБ Банку»(Україна)

Україна опустилася на 61 місце в індексі прозорості світових ринків нерухомості

Кабмін має намір провести спецзасідання з безпеки дорожнього руху

Із 21 липня набувають чинності зміни до закону про природні монополії

Баррозу та Ештон застерігають Україну та Росію від можливої газової кризи

Грошима від розміщення євробондів поповнять золотовалютні резерви

«Нафтогаз» викупив в “Укрексімбанка” ОВДП на 1 млрд грн

Уряд планує знизити прогноз інфляції на 2012 рік

Fitch підтвердило рейтинги Києва та Харкова

В Україні у першому півріччі почали роботу 5 нових авіакомпаній

***

Fitch підтвердило рейтинги «УкрСиббанку», «Укрсоцбанку» та «ВТБ Банку (Україна)

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підтвердило довгострокові рейтинги дефолту емітента ("РДЕ") "Укрсиббанку", "Укрсоцбанку" і "ВТБ Банку" (Україна) в іноземній валюті на рівні " B" зі "стабільним" прогнозом, а також їх рейтинги стійкості на рівні "ccc".

Про це йдеться у повідомленні Fitch, переданому агентству УНІАН.

Згідно з повідомленням, РДЕ трьох банків, а також їх рейтинги підтримки і національні рейтинги обумовлені ймовірністю надання цим фінансовим організаціям підтримки від їх мажоритарних акціонерів. Частка в "Укрсиббанку" у розмірі 85% належить французькому BNP Paribas ("A+"/прогноз "Стабільний"), 95% в "Укрсоцбанку" є у власності італійського UniCredit S.p.A. ("A -"/прогноз " Негативний") через віденський дочірній банк UniCredit Bank Austria AG ("A"/прогноз "Стабільний"), а більш ніж 99% у "ВТБ Банку" (Україна) володіє російський ВАТ "Банк ВТБ" ("BBB"/прогноз "Стабільний"). Також сказано, що країновий рівень України ("B"), який демонструє трансфертний ризик і ризик конвертації, стримує довгострокові РДЕ цих банків в іноземній валюті, оскільки обмежує міру, в якій підтримка з боку їх мажоритарних іноземних акціонерів може враховуватися в рейтингах. Довгострокові РДЕ банків в національній валюті "B+" також беруть до уваги країнові ризики України.

Як повідомляє Fitch, довгострокові РДЕ вказаних банків можуть бути підвищені або знижені у разі підвищення або пониження суверенних рейтингів і країнової межі України. Крім того, по кожному з банків Fitch братиме до уваги готовність їх акціонерів продовжувати діяльність в Україні, що може мати вплив на ймовірність надання підтримки, яка враховується в рейтингах.

За інформацією рейтингового агентства, рейтинги стійкості трьох банків як і раніше демонструють їх слабкі позиції на самостійній основі і високу залежність від своєчасної підтримки капіталом і фондуванням (для "Укрсоцбанку" і "ВТБ Банку" (Україна)) з боку їх материнських структур. "Хоча якість активів стабілізувалася в кожному з банків, залишається великий об'єм реструктурованих кредитів, процедура повернення коштів за якими, ймовірно, буде тривалим процесом і може потребувати визнання додаткових відрахувань в резерв під знецінення кредитів. У той же час, потенціал зростання балансу і генерування прибутку стримується, зважаючи на все ще слабку макроекономічну кон'юнктуру і періодичну нестачу ліквідності в національній валюті", - зазначають у Fitch.

***

Україна опустилася на 61 місце в індексі прозорості світових ринків нерухомості

Україна зайняла 61 місце в індексі прозорості світових ринків нерухомості у 2012 році, складеному консалтинговою компанією Jones Lang LaSalle, опустившись з 46 позиції в індексі 2011 року.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії.

Згідно з індексом, найпрозорішим ринком нерухомості у 2012 році стали США, за ними з невеликим відставанням йдуть Великобританія і Австралія. У категорію "З високою прозорістю" входять також Нідерланди, Нова Зеландія, Канада, Франція, Фінляндія, Швеція і Швейцарія. Найбільші міста країн БРІК є на шляху до прозорості.

При цьому Москва і Санкт-Петербург зайняли в рейтингу 37 і 44 місце, тоді як у 2010 році дві російські столиці були на 31 і 35 рядках, відповідно. Відносне послаблення позицій Росії в рейтингу пояснюється динамічним підвищенням прозорості деяких ринків, що розвиваються, і стартували з низької бази.

Міста України займають 61 рядок рейтингу прозорості ринків нерухомості (46-е місце в попередньому дослідженні).

У число країн з найнижчим рівнем прозорості входять Венесуела, Монголія, Туніс, Гана, Ірак, Пакистан, Алжір, Ангола, Нігерія і Судан. Сюди ж потрапила Білорусь.

"Поточні результати свідчать про взаємозв'язок між об'ємами інвестицій в нерухомість і прозорістю ринків. Усі ринки, на яких впродовж останніх двох років спостерігалися найвищі темпи зростання об'ємів прямих інвестицій в комерційну нерухомість, такі як Бразилія, Туреччина, Індонезія і В'єтнам, входять у першу десятку світових лідерів з поліпшення прозорості", - вважають в компанії.

Довідка УНІАН. Індекс прозорості світових ринків нерухомості, уперше опублікований в 1999 році, складається компанією Jones Lang LaSalle і її підрозділом LaSalle Investment Management на основі сукупності кількісних ринкових даних і інформації, зібраної шляхом опитування міжнародного бізнес-співтовариства. На кожному ринку проводився загальний аналіз 83 різних чинників, які були згруповані за 13 тематичними питаннями, що враховують як фундаментальні показники ринків і нормативно-правову базу, так і особливості укладення угод.

***

Кабмін має намір провести спецзасідання з безпеки дорожнього руху

Кабінет міністрів має намір провести спеціальне засідання, присвячене питанням безпеки дорожнього руху.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем'єр-міністр Микола Азаров під час зустрічі з представниками громадських організацій у сфері безпеки дорожнього руху.

"Усі зауваження (щодо підвищення безпеки на дорогах - УНІАН) зафіксовані. Усе це можна зробити. Перше: у вигляді серйозної програми, у якій чітко будуть розписані заходи, відповідальні, ресурси. Щось можна зробити вже зараз у вигляді доручень уряду, і та пропозиція, яку я вже висловив, - найближчим часом провести засідання уряду, на якому усі ці організації і органи, що відповідають за безпеку, визначать, хто ж все-таки цільовий або головний", - сказав М.Азаров.

Прем'єр підкреслив, що для підготовки такого засідання необхідно створити робочу групу, яка підготує необхідні пропозиції з підвищення безпеки дорожнього руху.

Також М.Азаров висловив стурбованість катастрофічним падінням культури поведінки на дорогах з боку усіх учасників дорожнього руху.

На його думку, ситуація ускладнюється постійним зростанням числа автомобілів в Україні. За його даними, на дорогах щороку з'являється близько 300 тисяч нових автомобілів, і їх кількість не зменшується, оскільки старі автомобілі також їздять по дорогах. "У нас немає кладовищ старих автомобілів", - підкреслив М.Азаров.

Також він сказав, що одним зі способів підвищення безпеки на дорогах є будівництво нових якісних магістралей.

М.Азаров також заявив про високу смертність на дорогах в Україні порівняно з іншими країнами.

***

Із 21 липня набувають чинності зміни до закону про природні монополії

Із 21 липня набуває чинності закон «Про внесення змін до Закону України «Про природні монополії».

Закон опубліковано в газеті «Голос України» №131 від 20 липня 2012 року.

Нагадаємо, законом передбачено, що рішення щодо застосування стимулюючого регулювання у відповідній сфері приймається органом, який здійснює державне регулювання діяльності суб’єктів природних монополій, за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що відповідає за реалізацію державної цінової політики.

Відповідно до закону, регулюється діяльність суб'єктів природних монополій у таких сферах як розподіл природного і нафтового газу трубопроводами; передача електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами; розподіл електричної енергії (передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами.

Також законом передбачено, що у разі застосування стимулюючого регулювання орган, який регулює діяльність суб’єктів природних монополій, враховує: витрати відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності (крім амортизації та витрат, визначених частиною третьою цієї статті); витрати на амортизацію активів, які розраховані відповідно до методів нарахування амортизації, груп активів та строку їх корисного використання, визначених органами, що здійснюють державне регулювання діяльності суб’єктів природних монополій; податки і збори (обов’язкові платежі) до бюджетів та державних цільових фондів; регуляторну базу активів; регуляторну норму доходу; віддаленість різних груп споживачів від місця виробництва товарів; якість товарів, що виробляються (реалізуються) суб’єктами природних монополій; державні дотації та інші форми державної підтримки, гранти, внески споживачів.

В законі зазначається, що в іншому разі орган, який здійснює державне регулювання діяльності суб’єктів природних монополій, під час регулювання цін (тарифів) на товари суб’єкта природної монополії враховує: витрати, які згідно з Податковим кодексом України враховуються при обчисленні об’єкта оподаткування податком на прибуток підприємств (крім витрат, визначених частиною третьою цієї статті); податки і збори (обов’язкові платежі) до бюджетів та державних цільових фондів; вартість основних засобів, амортизацію, потреби в інвестиціях, визначених у встановленому порядку; очікуваний прибуток від можливої реалізації товарів за різними цінами (тарифами); віддаленість різних груп споживачів від місця виробництва товарів; якість товарів, що виробляються (реалізується) суб’єктами природних монополій; державні дотації та інші форми державної підтримки.

Органи, які здійснюють державне регулювання діяльності суб’єктів природних монополій, у межах своїх повноважень у разі застосування стимулюючого регулювання визначають для цілей встановлення цін (тарифів) групи активів, включених до регуляторної бази, строк їх корисного використання та метод нарахування амортизації таких активів.

В законі зазначено, що для визначення регуляторної бази активів під час переходу до стимулюючого регулювання суб’єктом оціночної діяльності згідно із законодавством одноразово проводиться незалежна оцінка активів, що використовуються для здійснення регульованої відповідно до цього закону сфери діяльності суб’єктів природних монополій, за методикою оцінки, що визначається органом державної влади, який здійснює державне регулювання оціночної діяльності, за погодженням з органом, який здійснює державне регулювання діяльності суб’єктів природних монополій. Звіт про оцінку таких активів підлягає обов’язковому рецензуванню рецензентами, які працюють в органі державної влади, який здійснює державне регулювання оціночної діяльності.

***

Баррозу та Ештон застерігають Україну та Росію від можливої газової кризи

Президент Європейської комісії Жозе Мануель Баррозу і Високий представник ЄС у закордонних справах і політиці безпеки Кетрін Ештон застерігають Україну і Росію від можливої "газової" кризи внаслідок довготривалої дискусії щодо ціни на газ.

Про це Ж.М.Баррозу і К.Ештон заявили в інтерв'ю Центру Разумкова.

"Важливо, щоб поточні переговори України і Росії щодо зменшення ціни на газ не завадили виконанню Україною зобов'язань згідно з Угодою про Енергетичну співдружність, і не загрожували постачанню газу в Європу. Ми звертаємо на це особливу увагу. Комісар Оттінгер вже заявив про нашу готовність до трибічних переговорів з Україною і Росією. Енергетичні стосунки ЄС-Україна-Росія були темою нашого останнього саміту з Росією у грудні 2011 року. Ми дали зрозуміти, що нинішні дискусії Росії і України щодо ціни і об'ємів газу не повинні привести до ситуації, яка загрожуватиме постачанням газу в ЄС", - сказали Ж.М.Баррозу і К.Ештон.

Вони зазначили, що ЄС, Україна і Росія спільно зацікавлені у безперебійному функціонуванні ланцюга від виробника через транзитну країну до споживачів у Європі. "У березні 2009 року ЄС разом з міжнародними фінансовими установами зобов'язався підтримати модернізацію української газотранспортної системи (ГТС), якщо Україна здійснить необхідні реформи для привнесення прозорості до енергетичного сектора. Реструктуризація "Нафтогазу України" має для цього ключове значення, як і для збалансування бюджету. Ми також відкриті до ідей трибічного консорціуму з ГТС, які мають бути реалізовані в прозорий ринковий спосіб", - зазначили Ж.М.Баррозу і К.Ештон.

При цьому Ж.М.Баррозу і К.Ештон підкреслили, що хоча трибічна співпраця в енергетиці на взаємовигідних умовах привертає багато уваги, стосунки ЄС з Україною у будь-якому випадку не є в тіні його стосунків з Росією. "Це окремі стосунки. Як було зазначено, наші стосунки з Україною міцно вкорінені в постулат загальних цінностей, спрямованих на політичну асоціацію і економічну інтеграцію. ЄС розглядає світ не як гру з нульовою сумою, а крізь призму загальних вигод. Тому наш підхід до України не обумовлений геостратегією і базується виключно на успіху українських реформ і якості її демократії. Це головне, що слід мати на увазі, - зазначили керівники ЄС.

При цьому Ж.М.Баррозу і К.Ештон нагадали про " газову" кризу, яка виникла між Росією і Україною у 2009 році. "На жаль, ми маємо досвід проблем в енергетичних стосунках України і Росії. Страждав від цього і ЄС. Багато європейців добре пам'ятають газову кризу січня 2009 р. Ми раді, що був знайдений вихід у вигляді угоди між "Нафтогазом України" і " Газпромом". Ця угода підвищила прозорість газових стосунків між двома країнами, хоча ще багато тут належить зробити", - вважають вони.

"Ми дуже уважно стежимо за розвитком стосунків між Україною і Росією. Ключовий компонент цих стосунків - енергетичні стосунки. Україна - великий імпортер природного газу з Росії і країна-транзитер газу, що поставляється до ЄС", - наголосили Ж.М.Баррозу і К.Ештон.

***

Грошима від розміщення євробондів поповнять золотовалютні резерви

Кошти в 2 млрд дол., отримані від розміщення 17 липня євробондів, підуть на поповнення золотовалютних резервів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр економічного розвитку та торгівлі Петро Порошенко заявив у п'ятницю, 20 липня, відповідаючи на запитання журналістів.

«Ці 2 мільярди поповнять золотовалютні резерви», - сказав П.Порошенко.

При цьому П.Порошенко зазначив, що обсяг портфеля бажаючих придбати єврооблігації становив 6 млрд дол., проте, було ухвалено рішення розмістити облігації на 2 млрд дол.

П.Порошенко відзначив, що розміщення єврооблігацій ніяк не пов'язано з погашенням кредитів ВТБ.

«Нам нічого з ВТБ врегулювати не потрібно. У нас із ВТБ все врегульовано», - сказав П.Порошенко.

Нагадаємо, що в червні ц.р. голова правління російського «Внешторгбанка» (ВТБ) Андрій Костін повідомив, що Україна в липні випустить єврооблігації в рамках рефінансування частини боргу перед ВТБ.

У червні Міністерство фінансів України здійснило платіж на суму 1 млрд дол. за кредитом «Внешторгбанка» Росії.

Згідно з угодою, підписаною 31 травня, Україна повинна погасити половину кредиту ВТБ на загальну суму 2 млрд дол., другу половину пролонговано до 2014 року.

23 травня міністр економічного розвитку та торгівлі Петро Порошенко заявив, що Кабмін вирішив випустити ОВДП на 1 млрд дол. для погашення кредиту ВТБ.

Як повідомляв УНІАН, 17 липня Мінфін України здійснив випуск євробондів на суму 2 мільярди доларів США із прибутковістю 9,25% річних і з терміном погашення 24 липня 2017 року. Лід-менеджерами запозичення виступили JP Morgan, Morgan Stanley, Troika Dialog і VTB Capital.

Нагадаємо, 13 липня Мінфін оприлюднив План управління державним боргом України на III квартал 2012 року. Згідно з документом, у зазначений період планується здійснити урядові запозичення 18 млрд грн, із яких близько 8 млрд грн можуть бути залучені на зовнішніх ринках. Обсяг виплат із погашення держборгу в третьому кварталі становитиме 17,6 млрд грн.

***

«Нафтогаз» викупив в “Укрексімбанка” ОВДП на 1 млрд грн

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» 19 липня провела закупівлю облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) в АТ «Укрексімбанк» на суму 1,017 млрд грн.

Як ідеться в повідомленні НАК «Нафтогаз України», котре має в своєму розпорядженні УНІАН, закупівля ОВДП здійснюється за процедурою в одного учасника.

Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» - найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають понад 97% газу і нафти в країні.

НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.

ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» («Укрексімбанк») – кредитно-фінансова установа зі 100% державним капіталом.

У січні-червні 2012 року «Укрексімбанк» (Київ) порівняно з відповідним періодом 2011 року, збільшив чистий прибуток на 16% – до 64,285 млн грн.

***

Уряд планує знизити прогноз інфляції на 2012 рік

Уряд України планує знизити прогноз інфляції 2012 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр економічного розвитку і торгівлі Петро Порошенко журналістам, утім не уточнив, до якого рівня буде скороченой цей макропоказник.

«Макропоказники нами вже розглянуті, внесені до уряду. Інфляція буде нижча, сьогодні це очевидно», - сказав П.Порошенко.

Він зазначив, що новий показник інфляції оприлюднить після затвердження Кабінетом міністрів. При цьому інші прогнозні макропоказники змінювати не планується. «Рівень інфляції ми публікуватимемо після того, як він буде затверджений урядом. Ми сьогодні вважаємо, що ніяких серйозних змін у макропоказниках 2012 року, окрім інфляції, не відбудеться», - сказав П.Порошенко.

Нагадаємо, Державний бюджет України на 2012 рік розрахований виходячи з урядового прогнозу інфляції в 7,9%.

В Україні інфляція в січні-червні 2012 року проти відповідного періоду 2011 року склала 1,2%, з початку 2012 р. (червень 2012 року до грудня 2011 року) - 0,1%.

У квітні МВФ поліпшив прогноз інфляції в Україні з 8,5% до 7,9% в поточному році (грудень до грудня), при цьому пізніше повідомив про перегляд прогнозу до 7%.

***

Fitch підтвердило рейтинги Києва та Харкова

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підтвердило рейтинги міста Києва: довгострокові рейтинги в іноземній та національній валюті на рівні «B-» зі «Стабільним» прогнозом і короткостроковий рейтинг в іноземній валюті «B». Про це йдеться в повідомленні Fitch, переданому агентству УНІАН.

Також Fitch підтвердило національний довгостроковий рейтинг міста на рівні «BBB+(ukr)», прогноз «Стабільний». При цьому проведена рейтингова дія поширюється на випущені боргові зобов'язання міста обсягом 800 млн дол.

Згідно з повідомленням, підтвердження рейтингів відображає статус Києва як столиці країни, передбачувану підтримку від центрального уряду й покращення бюджетних показників, які підтримуються за рахунок сприятливої економічної кон'юнктури та скорочення витрат. Крім того, рейтинги Києва враховують збільшення прямого ризику (прямий борг плюс інша заборгованість за класифікацією Fitch), суттєвий короткостроковий ризик рефінансування, обумовлений наближенням термінів погашення за зовнішніми облігаціями і кредитами від місцевих банків, а також беруть до уваги валютний ризик по єврооблігаціях.

Згідно з базовим сценарієм Fitch, Київ зуміє рефінансувати облігації на 250 млн дол. і досягти нової домовленості про виплату банківських кредитів на загальну суму 450 млн грн, терміни за якими настають у II півріччі 2012 р. Fitch розцінює короткостроковий ризик рефінансування у міста як суттєвий зважаючи на значний обсяг рефінансування і обмежені можливості на українському ринку боргового капіталу.

Також Fitch Ratings підтвердило рейтинги міста Харкова: довгострокові рейтинги в іноземній і національній валюті на рівні «B», короткостроковий рейтинг в іноземній валюті на рівні «B» і національний довгостроковий рейтинг «AA-(ukr)».

Згідно з повідомленням, прогноз за довгостроковими рейтингами міста - «стабільний». Здійснена рейтингова дія поширюється на випущені внутрішні облігації Харкова на 99,5 млн грн (еквівалент близько 12 млн дол.)

У повідомленні вказується, що рейтинги міста відображають його диверсифіковану економіку, хорошу ліквідність і хороші показники виконання бюджету. Крім того, рейтинги враховують ризики рефінансування і великий муніципальний сектор Харкова, що може зумовити тиск на бюджет міста.

Fitch відзначає, що проведення позитивних рейтингових дій буде залежати від підвищення суверенних рейтингів у поєднанні зі зниженням ризику рефінансування і здатністю міста зберігати операційну маржу близько 10%, а також стримувати прямий борг на рівні менше 20% поточних доходів. І, навпаки, якщо операційна маржа складе менше 5% в поєднанні з істотним погіршенням показників боргу і забезпеченості боргу, це матиме негативний тиск на рейтинги.

***

В Україні у першому півріччі почали роботу 5 нових авіакомпаній

Упродовж січня-червня 2012 року в Україні почали роботу 5 нових авіакомпаній - Hamburg Airways, Norwegian Air Shuttle, Euro Lot, Grozny Avaia, Yamal Airlines.

Про це йдеться у повідомленні Державної авіаційної служби України (Державіаслужба), яке має у своєму розпорядженні УНІАН.

Згідно з повідомленням, загалом у першому півріччі 2012 року в Україну здійснювали регулярні рейси 52 авіаперевізники з 28 країн світу.

Крім того, Державіаслужба повідомляє, що в січні-червні 2012 року регулярні міжнародні рейси здійснювали 9 українських авіакомпаній.

При цьому, в першому півріччі 2012 року були розпочаті польоти за 8 новими маршрутами, зокрема, з Міжнародного аеропорту «Бориспіль» до Манчестера, Багдада, Караганди, Мурманська, Ростова-на-Дону і Сочи, з Міжнародного аеропорту «Сімферополь» - до Санкт-Петербурга, з Міжнародного аеропорту «Харків» - до Тель-Авіва.

Довідка УНІАН. Авіатранспорт України в січні-червні 2012 року збільшив пасажирські перевезення на 10,9% порівняно з аналогічним періодом 2011 року - до 3,5 млн пасажирів.

У 2011 році авіатранспорт України збільшив пасажирські перевезення на 22,7% – до 7,5 млн пасажирів.

***

Більше інформації за передплатою в УНІАН-бізнес-онлайн. Відділ маркетингу: т. (044) 590-45-63

УНІАН