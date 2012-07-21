Порошенко розповів, як домовляється з Росією про зняття торгових бар’єрів

Міністр економічного розвитку і торгівлі Петро Порошенко наголошує, що Україна і Росія ведуть активну роботу з питання взаємного зняття обмежень у двосторонній торгівлі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив вчора на брифінгу, коментуючи інформацію про те, що Росія, одержавши статус члена СОТ, має намір розпочати роботу зі зняття обмежень на російську металургійну продукцію в торгівлі з низкою країн, зокрема і з Україною.

«Ми сьогодні напружено працюємо з нашими російськими друзями і партнерами над тим, щоб взаємно ліквідувати торгові обмеження з доступу на ринки. Взаємно і узгоджено», - сказав П.Порошенко.

Міністр наголосив, що переговори з Росією про зняття обмежень проходять у конструктивному руслі. «Я хочу сказати, що у нас абсолютно відкритий, конструктивний діалог з Російською Федерацією, який передбачає і відкриває абсолютно нові можливості для нашої взаємної торгівлі після прийому Росії до СОТ і після ратифікації відповідної угоди», - зазначив П.Порошенко.

Нагадаємо, що 16 липня Президент Росії Володимир Путін на нараді про стан і перспективи розвитку чорної металургії заявив, що РФ має намір використовувати потенціал СОТ для подолання бар'єрів для поставок металопродукції до інших країни, зокрема і до України.

«Природно, належить долати й істотні бар'єри. У різних країнах відносно російської металургійної продукції, як ви знаєте, діє понад 20 обмежувальних заходів, зокрема, в США, в країнах ЄС, Мексиці, Туреччині, Індонезії, Китаї, Таїланді і, на жаль, Україні. Через це наші компанії щорічно втрачають від 1,5 до 2 мільярдів доларів. Щоб змінити ситуацію, необхідно активніше використовувати потенціал Світової організації торгівлі, повноцінним членом якої Росія вже практично стала», - заявив В.Путін.