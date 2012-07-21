ДПСУ спростовує заяви Freedom House та «Репортерів без кордонів» про тиск відомства на ЗМІ

Державна податкова служба України спростовує заяви міжнародних організацій Freedom House та «Репортери без кордонів» про тиск відомства на засоби масової інформації.

Про це йдеться у переданій УНІАН прес-службою ДПС України «Офіційній позиції ДПС України щодо заяв міжнародних організацій Freedom House та «Репортери без кордонів».

Державна податкова служба України висловлює власну позицію щодо заяв авторитетних міжнародних організацій Freedom House та «Репортери без кордонів», які оприлюднили свої зауваження щодо вибіркового переслідування та тиску на ЗМІ в нашій країні, у зв’язку з кримінальною справою стосовно директора ТОВ «Телерадіокомпанія «Телерадіосвіт» Княжицького М.Л.

«Цілком розділяючи та підтримуючи прагнення представників вказаних організацій виступити на захист базових цінностей демократії, на жаль, змушені констатувати, що подібні заяви шанованих інституцій невірно трактують дії працівників ДПС України та дискредитують податкову службу в очах українського суспільства та міжнародної спільноти», - сказано у документі.

Всіляко поважаючи принцип свободи слова, податкова служба разом з тим наголошує, що засоби масової інформації, як суб’єкти господарювання, нарівні з підприємствами інших галузей, мають перед українською державою зобов’язання своєчасно та в повному обсязі сплачувати податки.

У світовій практиці ухилення від оподаткування віднесене до тяжких злочинів, жорстко контролюється податковими органами і засуджується громадськістю. Але аналогічна позиція податкових органів України чомусь трактується з точки зору політичного тиску, зауважили у податковій.

У прес-службі ДПС наголосили, що дану ситуацію не можна розглядати як спробу тиску на ЗМІ, оскільки до посадових ТОВ «Телерадіокомпанія «Телерадіосвіт» не висувалося жодних вимог щодо коригування редакційної політики.

«Податкова служба жодним чином не порушила мораторій на планові перевірки ЗМІ під час передвиборчої кампанії», - підкреслили у ДПС.

У повідомленні наголошується, що 12 липня 2012 року перевірки ТОВ «Телерадіокомпанія «Телерадіосвіт» не відбувалося. Працівниками податкової міліції, на підставі рішення суду, було вилучено документи фінансово-господарського характеру, що не є перевіркою.

Остання позапланова перевірка ТОВ «Телерадіокомпанія «Телерадіосвіт» була проведена у квітні цього року на виконання законної та обов’язкової вимоги слідчого райуправління МВС України у м. Києві. При цьому в повідомленні звертається увага, що отримана постанова є обов’язковою до виконання. Ухилення від виконання постанови слідчого тягне за собою відповідальність згідно закону.

«Також не відповідають дійсності твердження про «вибірковість» податкового контролю за засобами масової інформації. Відповідно до вимог Указу Президента України від 09.12.2000 № 1323 “Про додаткові заходи щодо безперешкодної діяльності засобів масової інформації, подальшого утвердження свободи слова в Україні” переліки суб’єктів господарювання – засобів масової інформації, які включені до плану – графіка проведення перевірок щоквартально оприлюднюються та опубліковуються в журналі “Вісник державної податкової служби України” та на офіційному сайті ДПС України», - поінформували у відомстві.

Планування контрольно-перевірочних заходів підприємств, в тому числі засобів масової інформації, здійснюється за результатами моніторингу показників їх фінансово-господарської діяльності з урахуванням наявності ризиків несплати податків. Так, до плану-графіка проведення документальних планових перевірок у 2011 році було включено 31 суб’єкт господарювання - ЗМІ, у І кварталі 2012 року – усього 5. За результатами проведених перевірок засобів масової інформації у 2011 році донараховано податків і зборів на загальну суму 8,1 млн грн, у поточному році - 5,4 млн грн. Усі суми сплачені до бюджету у повному обсязі.

«Зокрема, під час перевірки одного з провідних українських телеканалів було донараховано податків та застосовано штрафних (фінансових) санкцій на загальну суму близько 700 тис. грн. Телеканал у законодавчо встановленому порядку сплатив до бюджету всю суму донарахувань в повному обсязі», - зауважили в ДПС.

У відомстві наголосили, що законність дій працівників податкових органів та дотримання процесуальних норм при розслідуванні кримінальних справ щодо ухилення від оподаткування постійно контролюються правоохоронними органами, іншими уповноваженими установами та офіційними особами. Тому у ДПС вважають, що немає будь-яких підстав говорити про вибірковий підхід до порушників податкового законодавства, зокрема до тих із них, хто намагається сховатися від відповідальності під політичними гаслами.

«Кримінальна справа щодо директора ТОВ «Телерадіокомпанія «Телерадіосвіт» Княжицького М.Л. порушена за фактом умисного ухилення від сплати податків у сумі 3 мільйони 25 тисяч гривень і має суто господарчий характері, коли держава має певні претензії до суб’єкту господарювання, який не сплачує податки», - нагадали в ДПС.