Геологи виявили у Намібії підземне море

Геологи відкрили величезну підводну водойму в Намібії, яка може справляти значний вплив на розвиток в одному з найпосушливіших регіонів Африки.

Як повідомляє ВВС Україна, за приблизними оцінками, водойма може забезпечувати північ країни водою упродовж 400 років.

Зараз сільське господарство в регіоні обмежене районами, прилеглими до річок, але науковці вірять, що нове джерело може змінити сільське господарство регіону.

Крім того, припускають, що ця вода - дуже чиста, бо тисячі років перебуває під землею.