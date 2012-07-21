У Росії підписано закон про «іноземних агентів»

Президент Росії Володимир Путін підписав федеральний закон «Про внесення змін до окремих законодавчих актів Російської Федерації в частині регулювання діяльності некомерційних організацій, що виконують функції іноземного агента».

Про це повідомляє прес-служба Кремля.

Згідно з повідомленням, федеральний закон спрямований на врегулювання діяльності некомерційних організацій, які отримують грошові кошти та інше майно від іноземних джерел та беруть участь у політичній діяльності.

У законі зазначається, що до політичної діяльності не належить діяльність в галузі науки, культури, мистецтва, охорони здоров'я, профілактики та охорони здоров'я громадян, соціальної підтримки і захисту громадян, захисту материнства і дитинства, соціальної підтримки інвалідів, пропаганди здорового способу життя, фізичної культури і спорту, захисту рослинного і тваринного світу, благодійна діяльність, а також діяльність в сфері сприяння благодійності та волонтерства.

Окремі положення закону не поширюються на релігійні організації, державні корпорації, державні компанії та створені ними некомерційні організації, державні та муніципальні (у тому числі бюджетні) установи, об'єднання роботодавців і торгово-промислові палати.

Законом передбачається ведення реєстру некомерційних організацій, що виконують функції іноземного агента. Заява про включення до зазначеного реєстру має бути подана некомерційною організацією до здійснення нею діяльності в якості іноземного агента. Річна бухгалтерська (фінансова) звітність таких некомерційних організацій, а також структурних підрозділів іноземних некомерційних неурядових організацій підлягає обов'язковому аудиту.

Некомерційні організації, які виконують функції іноземного агента, представляють у федеральний орган виконавчої влади, уповноважений в сфері реєстрації некомерційних організацій, документи, що містять звіт про свою діяльність та про персональний склад керівних органів, один раз на півроку, документи про витрачання грошових коштів і використання іншого майна, у тому числі отриманих від іноземних джерел, - щоквартально, аудиторський висновок - щорічно. Зазначені некомерційні організації зобов'язані раз на півроку розміщувати в інтернеті звіти про свою діяльність.

Планові перевірки некомерційних організацій, що виконують функції іноземного агента, проводяться не частіше ніж один раз на рік. Федеральним законом передбачаються підстави для проведення позапланових перевірок.

Матеріали, що видаються або розповсюджуються зазначеними некомерційними організаціями, в тому числі через засоби масової інформації або з використанням інтернету, повинні супроводжуватися вказівкою на те, що ці матеріали видані або поширені некомерційною організацією, яка виконує функції іноземного агента.

Операції з отримання будь-якою некомерційною організацією грошових коштів або іншого майна від іноземних джерел на суму, що дорівнює або перевищує 200 тисяч рублів, підлягають обов'язковому контролю.

За створення некомерційної організації, що зазіхає на особистість і права громадян, а також за злісне ухилення від виконання обов'язків, визначених законодавством Російської Федерації про некомерційні організації, що виконують функції іноземного агента, встановлюється кримінальна відповідальність.

Нагадаємо, Федеральний закон прийнятий Державною Думою 13 липня 2012 року і схвалений Радою Федерації 18 липня 2012 року.