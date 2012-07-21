Донька Тимошенко просить світову спільноту продовжувати тиск на Януковича

Донька екс-прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко Євгенія просить світове співтовариство продовжувати тиск на Президента Віктора Януковича з метою звільнення її матері та всіх інших українських політв’язнів.

Про це Є.Тимошенко заявила в інтерв’ю "Голосу Америки".

"Ми просимо демократичний світ не залишати нас напризволяще, продовжувати тиск, використовувати всі можливі інструменти, щоб зупинити встановлення диктаторського режиму. Для нас важливі не якісь домовленості із режимом, а якнайшвидше зупинити диктатуру", - сказала вона.

За словами Є.Тимошенко, "якщо парламентські вибори відбудуться так, як планують вони (чинна українська влада - УНІАН), Україна буде втрачена для демократичного світу".