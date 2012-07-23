ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 23 липня

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

Видання "Дєло" у публікації "Одеський припортовий завод з початку року втратив 100 млн. грн" пише: Одеський припортовий завод (ОПЗ) у січні-червні 2012 року отримав чистий збиток у розмірі 100,4 млн грн проти 229,4 млн грн чистого прибутку за аналогічний період 2011 року…

http://delo.ua/business/odesskij-priportovyj-zavod-s-nachala-goda-poterjal-100-mln-grn-181635/

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Видання "Комерсант-Україна" публікує матеріал "Газ набув твердої форми", у якому пише: "Газпром" відмовляється від подальшого зниження цін на газ для європейських споживачів, а у разі програшу в судах обіцяє припинити їм постачання. У п'ятницю про такі підсумки переговорів з російською монополією повідомили в польській PGNiG. У Міненерго побоюються, що аналогічні умови будуть висунені і Києву. Джерела Ъ в "Газпромі" стверджують, що жорстка позиція до Польщі безпосередньо пов'язана з Україною…

http://www.kommersant.ua/doc/1986233

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Також "Комерсант-Україна" публікує матеріал "Підміни кадру", у якому пише: Мажоритарний акціонер фондової біржі ПФТС - "Московська біржа ММВБ-РТС" - має намір змінити главу правління майданчика. На місце Олександра Склярова, у якого 10 серпня закінчується дворічний контракт з ПФТС, російський співвласник пропонує призначити Євгенія Комісарова – заступника голови правління "Української біржі". Міноритарні акціонери ПФТС побоюються, що менеджер конкуруючої біржі може використати її активи в інтересах "Української біржі"…

http://www.kommersant.ua/doc/1986227

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Газета "Сьогодні" в матеріалі "Після Євро в Київ масово їдуть туристи - в інфоцентр приходять по 200 осіб на день, як і під час турніру" пише: У столицю почався наплив іноземних туристів. Тільки в один туристичний інфоцентр на Хрещатику приходять по 200 осіб щодня! Стільки ж було і під час Євро- 2012. Екскурсоводи пов'язують цю тенденцію з позитивною рекламою Києва, яку зробили зарубіжні ЗМІ після футбольного чемпіонату. Іноземці приїжджають до нас зі списками місць, які хочуть відвідати, і селяться безкоштовно в квартирах киян...

http://www.segodnya.ua/news/14413947.html

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Сайт "Уніан-економіка" в матеріалі "Світовий банк не побачив зростаючої азарівської економіки" пише: Світовий банк погіршив прогноз розвитку української економіки. Азаров, навпаки, заявляє про стабільне зростання макропоказників. А експерти вважають, що прогноз СБ - більш ніж оптимістичний...

http://economics.unian.net/rus/detail/134490

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Також сайт "Уніан-економіка" в матеріалі "Енергостратегія України: вугілля - на перше місце." пише: В Міненерговугілля пройшли громадські слухання з приводу оновленої енергостратегії України до 2030 року. Якщо усі висловлені зауваження врахують, а стратегію потім неухильно виконуватимуть, то... колапс паливно-енергетичного комплексу неминучий...

http://economics.unian.net/rus/detail/134513

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Російські ЗМІ

"Ізвєстія" в публікації "Держдума заборонить чиновникам зберігати гроші за кордоном" пишуть: Фракція "Справедлива Росія" в середині вересня внесе в Державну думу законопроект, що забороняє російським чиновникам зберігати кошти на рахунках в зарубіжних банках. Як розповів один з авторів ініціативи - депутат Держдуми, "есер" Михайло Ємельянов, цей закон "потрібний для збереження суверенітету Росії і незалежності її чиновників від зарубіжного впливу"...

http://izvestia.ru/news/530928

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Видання "Відомості" в публікації "Москва отримає надзвичайні права на розпорядження новими територіями" пише: Мінекономрозвитку з неконцептуальними зауваженнями погодило пропозицію столичної влади щодо розпорядження землями на приєднаних територіях. Тепер Москва може отримати виняткові повноваження, що дозволяють швидко вилучати землі у власників і надавати їх під забудову без торгів...

http://www.vedomosti.ru/realty/news/2306136/izyat_na_skoruyu_ruku

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(УНІАН)