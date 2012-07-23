Держмитслужба хвалить новації Митного кодексу

Новації Митного кодексу сприяють активізації зовнішньоекономічної діяльності бізнесу. Так, з 1 червня вже звернулися для постановки на облік в митних органах близько 500 нових суб'єктів ЗЕД.

Про це повідомив директор Департаменту митного контролю та оформлення Державної митної служби України Сергій Сьомка під час засідання «круглого столу».

«Новим Митним кодексом суб'єктам ЗЕД надано право здійснювати митне оформлення не за місцем реєстрації без будь-яких погоджень митних органів. І в червні здійснили митне оформлення імпорту не за місцем реєстрації майже 1800 суб'єктів - 15% від загальної кількості суб'єктів, які здійснювали митне оформлення», - зазначив С.Сьомка.

Завдяки цій новації Кодексу, яка надала можливість суб'єкту оформлятися в будь-якому зручному йому місці, не було витрачено часу на приїзд в митницю, реєстрацію, постановку на облік, відкріплення, виконання інших дій, пов'язаних раніше з оформленням поза місцем реєстрації, - підкреслив він.

У новому Кодексі законодавчо закріплено використання методів управління ризиками. Це інструмент, який застосовується у всьому світі для того, щоб, з одного боку, забезпечити вибірковість митного контролю, а з іншого підвищити його ефективність. Тобто зосередитися на ризикованих імпортно-експортних операціях, а не витрачати час і ресурси на перевірку загального потоку вантажів. На які операції необхідно звернути підвищену увагу визначає комп'ютер.

«Роль митної служби полягає в тому, щоб правильно наповнити профілі ризиків, закласти алгоритм, за яким працюватиме комп'ютерна система», - сказав С.Сьомка.

Він повідомив, що кількість фізичних оглядів з початку введення в дію нового Митного кодексу скоротилася до 9% у порівнянні з майже 70% в 2009 році.

Довідка УНІАН. 8 липня набув чинності Закон України «Про внесення змін до Податкового та Митного кодексів України щодо узгодження їх окремих норм».

Верховна Рада ухвалила цей закон 7 червня 2012 р., Президент підписав його 5 липня.