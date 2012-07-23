Брюссель. Україна та ЄС домовилися про подальше спрощення візового режиму.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, відповідну угоду про внесення змін до Угоди про спрощення оформлення віз між Україною та ЄС підписали сьогодні міністр закордонних справ України Костянтин Грищенко та комісар ЄС з питань розширення та європейської політики сусідства Штефан Фюле.

Як повідомляв УНІАН, Єврокомісія 5 липня запропонувала Раді ЄС підписати зміни до Угоди про спрощення візового режиму з Україною.

Так, нові зміни передбачають подальше спрощення у вимогах з надання документів при поданні заявок на візи для журналістів та водіїв міжнародних вантажних та пасажирських перевезень, а також спрощення для технічного персоналу, що супроводжує журналістів, близьких родичів громадян однієї з країн ЄС, осіб, що супроводжують тих, хто подорожує з метою вирішення медичних проблем, представників громадянського суспільства, що направляються для участі в семінарах, тренінгах тощо, осіб, які їдуть для участі у міжнародних виставках, симпозіумах та семінарах, а також представників релігійних організацій, які беруть участь в офіційних транскордонних програмах співпраці ЄС.

Нові домовленості також передбачають більш чітке визначення, кому, коли і на який період мають видаватися багаторазові візи.

Так, багаторазові візи терміном дії 5 років мають видаватися членам національних та регіональних урядів та парламентів, Конституційних та Вищих судів, постійним представникам офіційних делегацій, які представляють Україну на зустрічах, консультаціях та переговорах, партнерам, дружинам, дітям та батькам громадян України, які легально проживають на території країн ЄС, а також бізнесменам, які регулярно відвідають Європу з бізнес-цілями.

Крім того, нові зміни передбачають, що 5-річні багаторазові візи мають надаватися національним та регіональним прокурорам, їхнім заступникам, дружинам, дітям та батькам, що відвідують громадян ЄС, які живуть на території країни громадянства, а також представникам технічного персоналу, що обслуговує журналістів.

Згідно з домовленостями, багаторазові візи терміном дії в один рік мають надаватися водіям, що здійснюють міжнародні вантажні чи транспортні перевезення, персоналу міжнародних поїздів, особам, що беруть участь в наукових, культурних та спортивних подіях, учасникам міжнародних спортивних змагань, представникам громадянського суспільства, які часто подорожують до країн-членів ЄС з метою участі в семінарах та конференціях, особам, що беруть участь у міжнародних виставках та конференціях, представникам релігійних організацій.

Документ також передбачає можливість безвізових подорожей для власників біометричних службових паспортів.

Україна та ЄС розпочали переговори про внесення змін до Угоди про спрощення візового режиму 6 травня 2011 року, а у лютому цього року фінальний текст документа був парафований головними переговірниками.