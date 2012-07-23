Анонс на 24 липня

* Відбудеться презентація Аграрним фондом процедури остаточного розрахунку з аграріями за форвардними контрактами. У програмі: прес-конференція генерального директора Аграрного фонду Ігоря Якубовича.

* Відбудеться прес-сніданок за участю голови Всеукраїнського об'єднання малого та середнього бізнесу «Фортеця» Оксани Продан на тему: «Проект податкової реформи: що пропонує влада і вимагає бізнес». Питання: Аналіз проекту податкової реформи, запропонованого Державною податковою службою України; Ініціативи малого та середнього бізнесу щодо зміни податкової системи.

* Відбудеться перший брифінг голови Держпідприємництва Михайла Бродського на тему: "Держпідприємництво в новому статусі: перші здобутки та плани на майбутнє". Питання: для чого потрібно було оживляти ліквідований «гільйотиною» адмінреформи орган, що відповідає за розвиток і захист бізнесу; що необхідно знати підприємцям про зміни правил ведення бізнесу; чому бізнес наполягав на «воскресінні» роботи Експертно-апеляційної ради при Держпідприємництві, для чого потрібен Громадська рада - додатковий інструмент взаємодії між бізнесом і владою для вирішення проблемних питань тощо.

* Круглий стіл з обговорення альтернативного законопроекту «Про автомобільний транспорт», який стосується впровадження нових видів послуг в транспортній сфері, зокрема, послуги «CAR SERVISE». Законопроект розроблений громадськими організаціями Києва та України, членами яких є учасники ринків таксомоторних перевезень і авто послуг для громадян України. Запрошені підприємці, вчені, представники експертного співтовариства, парламентарі, правозахисники, представники неурядових та міжнародних організацій, журналісти.

* Прес-конференція на тему: «Нові міжнародні стандарти бухгалтерської звітності та аудиту. Більше дзвінків або більше можливостей? Точка зору Грант Торнтон». Учасники: глобальний лідер з питань розвитку бізнесу та ринків Грант Торнтон Інтернешнл Гернот Хеберстрейт; президент "Грант Торнтон Україна" Олександр Чалий; керуючий партнер "Грант Торнтон Росія" Сергій Аслібекян; керуючий партнер "Грант Торнтон-Росекспертіза" Олександр Козлов; керуючий партнер "Грант Торнтон Вірменія "Гагік Гюльбудагян.

* Круглий стіл на тему: «Вплив погодних умов на врожай і прогноз цін на продукти харчування». Організатор - газета «Известия в Україне». Запрошені: Тетяна Адаменко, начальник відділу агрометеорології Укргідрометцентру, Алекс Ліссітса, президент Українського клубу аграрного бізнесу, Микола Стрижак, віце-президент Асоціації фермерів і приватних землевласників України, Володимир Довбух, еколог Української екологічної асоціації «Зелений світ».

* Прем'єр-міністр Україна Микола Азаров проведе зустріч з провідними вченими-економістами з питань стимулювання інвестиційної діяльності та розвитку експортного потенціалу.

* Круглий стіл на тему: «Кінець останньої «селянської вольниці» Використання 11 млрд. грн. акумульованого ПДВ зарегулюють?». Модератор: президент УАК Леонід Козаченко. Доповідь-презентація: генеральний директор УАК Сергій Стоянов. Запрошені спікери: заступник міністра АПП Сергій Кваша, директор SigmaBleyzer Вадим Бодаєв, голова АСУ Геннадій Новіков, президент УКАБ Алекс Ліссітса, керівник Асоціації «Союз птахівників України» Олександр Бакуменко, президент Асоціації фермерів Микола Миркевич, керівники великих агрохолдингів.

***

Повний варіант випуску "УНІАН-Анонс" розповсюджується за передплатою. Відділ маркетингу - т. (044) 590-45-63