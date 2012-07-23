Грищенко: Угода про подальше спрощення візового режиму з ЄС – крок до скасування віз

Міністр закордонних справ України Костянтин Грищенко назвав підписану угоду про подальше спрощення візового режиму з ЄС важливим кроком до безвізового режиму з Європейським Союзом.

Про це УНІАН повідомили в Департаменті інформаційної політики МЗС України.

«Україна зробила ще один важливий крок до безвізового режиму з Європейським Союзом», - заявив міністр сьогодні у Брюсселі після підписання відповідної угоди про внесення змін до Угоди про спрощення оформлення віз між Україною та ЄС.

З європейського боку документ підписали комісар ЄС з питань розширення та Європейської політики сусідства Штефан Фюле і міністр головуючої в ЄС країни - Республіки Кіпр Ерата Козаку-Маркулліс.

«Цим досягненням українська дипломатія робить вагомий внесок у зміцнення громадянського суспільства в Україні. Адже після вступу Угоди в дію право на довгострокові, багаторазові і, головне, безкоштовні візи отримають члени громадських організацій, релігійних громад, представники професійних об’єднань, що беруть участь у міжнародних форумах, конференціях, програмах міжнародного обміну», - зазначається в повідомленні МЗС.

В зовнішньополітичному відомстві наголошують, що на сьогодні державою створено максимально спрощені умови для поїздок до ЄС представникам найбільш соціально активних верств суспільства, головних промоутерів європеїзації України.

Як підкреслили В МЗС, відтепер буде забезпечено більшу прозорість процесу отримання віз, гарантуючи право всім бажаючим подавати візові клопотання напряму до посольств та консульств держав-членів ЄС (без залучення посередників у вигляді візових агенцій). Новий документ врегульовує питання видачі багаторазових та довготермінових віз (на 1 рік та на 5 років замість, відповідно, до 1 року, до 5 років). Покращується порядок отримання віз для журналістів (замість запрошення приймаючої сторони можна буде подавати клопотання від редакції) та для членів їх команд (операторів, звукорежисерів тощо).

«Ми переконані, що європейські стандарти та цінності будуть тим краще впроваджуватися в Україні, чим більше українців матимуть можливість шляхом навчання, службових та наукових відряджень, з метою туризму особисто знайомитися з тим, чим і як живе Європейський Союз. Спільний простір цінностей повинен будуватися на базі спільного простору вільного спілкування та людських обмінів», - наголосив К.Грищенко.