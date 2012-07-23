ТОП-10 (23 липня)

Нацбанк вважає успішним випуск Україною євробондів на 2 млрд дол.

Суд переніс засідання у справі ЄЕСУ на 31 липня

СКМ у 2011 році збільшила чистий прибуток у 2,6 разу - до 2,3 млрд дол.

Видачу іпотеки під 3% профінансовано на понад 19 млн грн

Набула чинності програма передачі гуртожитків у власність територіальних громад

Олігархи вивели з України близько 170 млрд доларів - дослідження

Індекс Української біржі обвалився на 7,13%, індекс ПФТС знизився на 3,02%

На європейських фондових майданчиках - значне зниження

Україна та ЄС домовилися про подальше спрощення візового режиму

Польща посилила відповідальність за нелегальне працевлаштування іноземців

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Нацбанк вважає успішним випуск Україною євробондів на 2 млрд дол.

Національний банк України вважає, що Україні вдалося провести вдале розміщення єврооблігацій на суму 2 млрд дол.

Про це сказано у коментарі директора Генерального департаменту грошово-кредитної політики НБУ Олени Щербакової.

Вона зазначила, що Україна вийшла на зовнішні ринки запозичень у досить складний період.

"Розміщення цінних паперів проводилося на дуже важких фінансових ринках, особливо європейських. Зрозуміло, що ті події, які відбуваються на європейському ринку, грецькі події мають вплив на усю кон'юнктуру ринку. Дуже підвищилися ставки запозичень державних цінних паперів, які проводять європейські держави", - сказала О.Щербакова.

За її словами, відсутність стабільності на європейському фінансовому ринку значно підвищила ставки залучення за суверенними паперами. У таких умовах доходність 9,25%, з якою Україна розмістила свої євробонди, є добрим результатом.

"Те, що нам здавалося на рівні 2-4%, коли розміщувалися такі європейські країни як Португалія, Іспанія, Італія, сьогодні це вже недосяжні планки, сьогодні ринок дає 7-8% дохідності. Тому розміщення, яке зробила Україна на рівні 9,25%, я вважаю, що це той прорив і та дохідність, яку ми показали в неможливих умовах. Книга замовлень на цей папір склала близько 7 млрд дол., це свідчить про дуже високий рівень довіри до паперу, інвестиційної привабливості паперу і тих реформ, які пройшли останнім часом", - зазначила О.Щербакова.

Як повідомляв УНІАН, 17 липня Мінфін України здійснив випуск євробондів на суму 2 мільярди доларів США з дохоіністю 9,25% річних і з терміном погашення 24 липня 2017 року. Лід-менеджерами запозичення виступили JP Morgan, Morgan Stanley, Troika Dialog і VTB Capital.

Нагадаємо, 13 липня Мінфін оприлюднив План управління державним боргом України на III квартал 2012 року. Згідно з документом, у вказаний період планується здійснити урядові запозичення 18 млрд грн, з яких близько 8 млрд грн можуть бути залучені на зовнішніх ринках. Об'єм виплат з погашення держборгу у третьому кварталі складе 17,6 млрд грн.

Національний банк України вважає, що Україні вдалося провести вдале розміщення єврооблігацій на суму 2 млрд дол.

Про це сказано у коментарі директора Генерального департаменту грошово-кредитної політики НБУ Олени Щербакової.

Вона зазначила, що Україна вийшла на зовнішні ринки запозичень у досить складний період.

"Розміщення цінних паперів проводилося на дуже важких фінансових ринках, особливо європейських. Зрозуміло, що ті події, які відбуваються на європейському ринку, грецькі події мають вплив на усю кон'юнктуру ринку. Дуже підвищилися ставки запозичень державних цінних паперів, які проводять європейські держави", - сказала О.Щербакова.

За її словами, відсутність стабільності на європейському фінансовому ринку значно підвищила ставки залучення за суверенними паперами. У таких умовах доходність 9,25%, з якою Україна розмістила свої євробонди, є добрим результатом.

"Те, що нам здавалося на рівні 2-4%, коли розміщувалися такі європейські країни як Португалія, Іспанія, Італія, сьогодні це вже недосяжні планки, сьогодні ринок дає 7-8% дохідності. Тому розміщення, яке зробила Україна на рівні 9,25%, я вважаю, що це той прорив і та дохідність, яку ми показали в неможливих умовах. Книга замовлень на цей папір склала близько 7 млрд дол., це свідчить про дуже високий рівень довіри до паперу, інвестиційної привабливості паперу і тих реформ, які пройшли останнім часом", - зазначила О.Щербакова.

Як повідомляв УНІАН, 17 липня Мінфін України здійснив випуск євробондів на суму 2 мільярди доларів США з дохоіністю 9,25% річних і з терміном погашення 24 липня 2017 року. Лід-менеджерами запозичення виступили JP Morgan, Morgan Stanley, Troika Dialog і VTB Capital.

Нагадаємо, 13 липня Мінфін оприлюднив План управління державним боргом України на III квартал 2012 року. Згідно з документом, у вказаний період планується здійснити урядові запозичення 18 млрд грн, з яких близько 8 млрд грн можуть бути залучені на зовнішніх ринках. Об'єм виплат з погашення держборгу у третьому кварталі складе 17,6 млрд грн.

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Суд переніс засідання у справі ЄЕСУ на 31 липня

Київський районний суд Харкова оголосив перерву у слуханні кримінальної справи екс-прем'єр-міністра України Юлії Тимошенко щодо діяльності ЄЕСУ на 31 липня.

Як передає кореспондент УНІАН, головуючий суддя Костянтин Садовський прийняв таке рішення, зважаючи на відсутність підсудної у залі судових засідань.

Суддя також ухвалив внести у матеріали кримінальної справи результати судово-медичної експертизи.

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СКМ у 2011 році збільшила чистий прибуток у 2,6 разу - до 2,3 млрд дол.

Найбільша в Україні приватна фінансово-промислова група СКМ у 2011 році на тлі зростання валового доходу збільшила консолідований чистий прибуток до 2,26 млрд дол. з 850 млн дол. у 2010 році.

Про це УНІАН повідомили в групі з посиланням на дані аудируваної консолідованої фінансової звітності згідно з МСФЗ за 2011 рік.

Сумарні активи, що належить бізнесменові Ринату Ахметову, групи СКМ за 2011 рік виросли на 25,5% - до 28,466 млрд дол.

Згідно зі звітністю, у 2011 році консолідований валовий доход групи виріс на 52,4% порівняно з 2010 роком - до 19,542 млрд дол., сумарний прибуток до оподаткування - у 2,4 разу - до 3,128 млрд дол., сумарні витрати з податку на прибуток групи збільшилися в 1,9 разу - до 870 млн дол.

Аудитором звітності виступила компанія PriceWaterhouseCoopers.

"Добрі результати 2011 року пов'язані не лише зі сприятливою ринковою кон'юнктурою на ключових для нас металургійному і енергетичному ринках і тривалим процесом консолідації нових бізнесів у рамках Метінвесту і ДТЕК. Окрім цього, у 2011 році ми отримали серйозну віддачу від багатомільйонних інвестицій в розвиток і оновлення наших підприємств, у їх модернізацію", - сказав генеральний директор компанії СКМ Олег Попов.

Гендиректор компанії додав, що зростання фінансових показників викликане зростанням результатів діяльності гірничо-металургійного і енергетичного холдингів, що входять до групи.

Зокрема, у 2011 році виручка металургійного бізнесу групи СКМ виросла на 51,6% і склала 14,189 млрд дол., показник EBITDA збільшився на 39,7% і склав 3,565 млрд дол. У 2011 році виручка енергетичного бізнесу виросла на 63% і склала 4,969 млрд дол., а показник EBITDA збільшився на 75,9% і склав 1,270 млрд дол.

За словами О. Попова, інвестиції групи в модернізацію в поточному році складуть не менше 2 млрд дол., соціальні інвестиції - не менше 20 млн дол.

Довідка УНІАН. Компанія СКМ - професійний інвестор, компанія найбільшої фінансово-промислової групи України, діяльність якої сконцентрована в гірничо-металургійній, енергетичній, фінансовій сферах бізнесу, а також в телекомунікаціях, медіа-бізнесі, нерухомості, роздрібній торгівлі, глиновидобутку, торгівлі нафтопродуктами, сільському господарстві, торгівлі медикаментами, машинобудуванні і транспортному бізнесі.

У Групу СКМ входять компанії Метінвест і ДТЕК, Перший Український Міжнародний Банк і Ренесанс-капітал, АСКА і Аска-життя, телекомунікаційна група Vega, Медіа група "Україна" і видавничий холдинг "Сьогодні Мультимедіа", ЕСТА Холдинг (нерухомість), Український Рітейл (роздрібна торгівля), UMG (видобуток глин), Паралель (оператор ринку нафтопродуктів), HarvEast (сільське господарство), Український Аптечний Холдинг, машинобудівний холдинг "Гірські машини", транспортний холдинг "Портінвест" та інші.

100% акцій компанії СКМ належить бізнесменові Ринату Ахметову.

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Видачу іпотеки під 3% профінансовано на понад 19 млн грн

В Україні банки профінансували 71 іпотечний кредит під 3% на загальну суму понад 19 млн грн у рамках програми здешевленої іпотеки для забезпечення доступним житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства.

Станом на 23 липня 2012 року, в програмі беруть участь 188 об'єктів, в яких для придбання пропоновано 8258 квартир. Кількість охочих взяти участь в програмі зросла до 9148 осіб.

За даними міністерства, із загальної кількості кредитів в Києві видано 39 кредитів на загальну суму близько 13,5 млн грн, 9 кредитів в Сумській області на суму 1,4 млн грн, 8 кредитів в Полтавській області на суму 1,1 млн грн, 7 кредитів в Харківській області на суму понад 1 млн грн, 3 кредити в Автономній Республіці Крим на суму понад 900 тис. грн, по 1 кредиту в Закарпатській, Івано-Франківській, Кіровоградській, Рівненській та Чернігівській областях.

В Мінрегіоні зазначили, що як і раніше в 12 регіонах країни (у Вінницькій, Донецькій, Житомирській, Луганській, Миколаївській, Одеській, Тернопільській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій областях і Севастополі) не укладено жодного договору і не видано жодного кредиту.

Як повідомляв УНІАН, станом на 20 липня, в програмі здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення доступним житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов, беруть участь 167 об'єктів, в яких для придбання пропоновано 6 тис. 989 квартир. 8 тис. 963 людини виявили бажання взяти участь в програмі.

На компенсацію відсоткової ставки за іпотечними кредитами під 3% в поточному році виділено 1 млрд грн. На цю суму планується компенсувати процентну ставку 30 тисячам позичальників.

Перші 30 млн грн в рамках програми було перераховано регіонами у червні, ще 70 млн грн повинні бути перераховані в липні.

Кабінет Міністрів України своєю постановою № 598 від 27 червня 2012 вніс зміни в Порядок здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення доступним житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов.

Відповідно до скоригованих умов, зокрема, нормативна площа, на яку поширюється компенсація, збільшена до 40 кв. м загальної площі на одного громадянина або сім'ю з двох осіб і 18 кв. м на кожного наступного члена сім'ї, але не більше 76 кв. м (раніше - 58 кв. м), а для індивідуальних житлових будинків - не більше 94 кв. м.

Крім того, частка щомісячного платежу за позикою збільшена із 40 до 50% у структурі сукупного доходу сім'ї позичальника.

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Набула чинності програма передачі гуртожитків у власність територіальних громад

22 липня набув чинності закон «Про Загальнодержавну цільову програму передачі гуртожитків у власність територіальних громад на 2012-2015 роки».

Текст закону опубліковано в газеті «Голос України» (№132 від 21 липня ц.р.).

Згідно з документом, закон набуває чинності з дня, наступного за днем його публікації.

Як повідомляв УНІАН, 18 липня 2012 р. Президент Віктор Янукович підписав Закон ««Про Загальнодержавну цільову програму передачі гуртожитків у власність територіальних громад на 2012-2015 роки».

Верховна Рада прийняла цей закон 21 червня.

Відповідно до закону, Кабінет міністрів має при підготовці проекту закону «Про внесення змін до Закону «Про Державний бюджет України на 2012 рік» та проектів законів про державний бюджет України на наступні роки передбачати кошти для фінансування заходів, передбачених Програмою.

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації, органи місцевого самоврядування протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим законом мають розробити та затвердити відповідно до завдань Програми регіональні та місцеві програми передачі гуртожитків у власність територіальних громад. А під час розроблення та затвердження проектів місцевих бюджетів передбачати у них необхідні кошти для забезпечення виконання регіональних та місцевих програм (заходів).

Даною Програмою передбачено передачу гуртожитків у власність територіальних громад для забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків.

Відповідно до Програми, пооб’єктний перелік гуртожитків державної форми власності, які підлягають передачі у власність територіальних громад, затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сферах житлової політики та житлово-комунального господарства, щороку під час розподілу коштів між регіонами в межах бюджетних призначень на відповідний рік.

Як очікується, в результаті виконання Програми у власність територіальних громад буде передано 1058 гуртожитків загальною площею 2457,82 тис. кв. метрів, що сприятиме зменшенню зумовленої житловою проблемою соціальної напруженості в суспільстві, яка існує багато років.

Зокрема, у власність територіальних громад планується передати: у 2012 році - 214 гуртожитків; у 2013 році - 263 гуртожитки; у 2014 році - 294 гуртожитки; у 2015 році - 287 гуртожитків.

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів державного і місцевого бюджетів та інших джерел, передбачених законом.

Загальний обсяг фінансування, передбачений регіональними програмами передачі гуртожитків у власність територіальних громад, становить 1224 400,1 тис. грн, з них з державного бюджету – 612 200,05 тис. грн, з місцевих бюджетів – 612 200,05 тис. грн.

Обсяг видатків на виконання Програми уточнюється під час складення проекту державного бюджету України на відповідний рік.

Розподіл коштів між регіонами здійснюється відповідно до затвердженого Кабінетом міністрів України Порядку використання коштів, передбачених для виконання Програми.

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Олігархи вивели з України близько 170 млрд доларів - дослідження

Варшава. Олігархи та інші багаті люди з України на кінець 2010 року володіли фінансовими активами в офшорних зонах на суму близько 167 млрд доларів, що дозволило країні увійти в двадцятку найбільших держав за обсягами виведених в офшори засобів у світі.

Про це свідчить оприлюднене в неділю дослідження The Price of Offshore Revisited підготовлене для Tax Justice Network, яке має УНІАН.

Автор дослідження, колишній співробітник консалтингової компанії McKinsey Джеймс Хенрі оцінив фінансові активи найбагатших людей світу в країнах, які називають "податковим раєм", від 21 до 32 трильйонів доларів в порівнянні з близько 70 трильйонами доларів світового ВВП в минулому році.

Найбагатші люди з 2002 року збільшили свої активи від 2 до 3 разів.

У п'ятірку найбільших за обсягом виведеного капіталу країн увійшли Китай (майже 1,2 трильйона), Росія (близько 800 млрд), Корея (трохи менше 800 млрд) Бразилія (більше 500 млрд) і Кувейт (близько 500 млрд).

Україна посіла в рейтингу п'ятнадцяте місце, розташувавшись між Сінгапуром і Польщею, з яких виведено в офшори 169 і 165 млрд доларів, відповідно.

Згідно з дослідженням, Україна за обсягами виведеного капіталу випередила Туреччину, Іран, Кот-д'Івуар і Казахстан, який втратив близько 140 млрд доларів.

Автор зазначає, що майже десятьма трильйонами доларів захованих в офшорах володіють менше, ніж 100 тисяч осіб, що складають 0,001% населення Землі.

Він також написав, що обсяг виведених із країн коштів свідчить про те, що країни, які розвиваються є "значним кредитором" розвинених держав довше ніж останнє десятиліття.

"Якщо візьмемо до уваги заховані в офшорах активи і доходи, які вони приносять, багато колишніх "країн - боржників" виявляються багатими. Проблема в тому, що їх багатство в офшорах в руках їхніх власних еліт", - зазначив автор.

Довідка УНІАН. Україна минулого року, за даними МВФ, посіла 54 місце в світі за рівнем ВВП, який склав майже 165 млрд доларів.

За даними української влади, на кінець червня державний борг країни склав близько 60 млрд доларів, що становить трохи менше половини валового зовнішнього боргу України, який на кінець першого кварталу поточного року становив майже 127 млрд доларів.

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Індекс Української біржі обвалився на 7,13%, індекс ПФТС знизився на 3,02%

Індекс Української біржі за підсумками торгів у понеділок, 23 липня, обвалився на 7,13% - до 1010,33 пункту, повідомили УНІАН у прес-службі біржі.

Згідно з повідомленням, загальний обсяг торгів на Українській біржі склав 85 млн грн, з них на фондовому ринку - 38,8 млн грн, на терміновому ринку - 46 млн грн.

Лідерами падіння серед акцій, які найактивніше торгуються, стали цінні папери Авдіївського коксохіму (на 11,86%), "Донбасенерго" (на 10%), Алчевського меткомбінату (на 9,76%), "Азовсталі" (на 9,43%), "Укрсоцбанку" (на 9,22%).

Індекс ПФТС за підсумками торгів 23 липня знизився на 3,02% - до 382,59 пункту. Загальний обсяг торгів на ПФТС склав 739,6 млн грн, з них на ОВДП припало 732 млн грн, на облігації підприємств - 5 млн грн, на акції - 1 млн грн.

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На європейських фондових майданчиках - значне зниження

На європейських фондових торгових майданчиках спостерігається значне зниження індексів. Як повідомляють сайти провідних європейських бірж, британський індекс FTSE 100 знизився на 2,32% - до 5520,62 пункту, німецький DAX - на 3,70% - до 6385,02 пункту, французький CAC-40 - на 3,17% - до 3092,79 пункту.

Зниження відбувається на тлі негативної інформації з Іспанії, дві провінції якої вже звернулися за фінансовою допомогою до уряду. Прибутковість держоблігацій Іспанії також Зросла до максимальної позначки в історії єврозони. У той же час, в Євросоюзі заявили, що наступний переказ коштів У рамках програми допомоги Греції навряд чи відбудеться раніше вересня ц.р.

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Україна та ЄС домовилися про подальше спрощення візового режиму

Брюссель. Україна та ЄС домовилися про подальше спрощення візового режиму.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, відповідну угоду про внесення змін до Угоди про спрощення оформлення віз між Україною та ЄС підписали сьогодні міністр закордонних справ України Костянтин Грищенко та комісар ЄС з питань розширення та європейської політики сусідства Штефан Фюле.

Як повідомляв УНІАН, Єврокомісія 5 липня запропонувала Раді ЄС підписати зміни до Угоди про спрощення візового режиму з Україною.

Так, нові зміни передбачають подальше спрощення у вимогах з надання документів при поданні заявок на візи для журналістів та водіїв міжнародних вантажних та пасажирських перевезень, а також спрощення для технічного персоналу, що супроводжує журналістів, близьких родичів громадян однієї з країн ЄС, осіб, що супроводжують тих, хто подорожує з метою вирішення медичних проблем, представників громадянського суспільства, що направляються для участі в семінарах, тренінгах тощо, осіб, які їдуть для участі у міжнародних виставках, симпозіумах та семінарах, а також представників релігійних організацій, які беруть участь в офіційних транскордонних програмах співпраці ЄС.

Нові домовленості також передбачають більш чітке визначення, кому, коли і на який період мають видаватися багаторазові візи.

Так, багаторазові візи терміном дії 5 років мають видаватися членам національних та регіональних урядів та парламентів, Конституційних та Вищих судів, постійним представникам офіційних делегацій, які представляють Україну на зустрічах, консультаціях та переговорах, партнерам, дружинам, дітям та батькам громадян України, які легально проживають на території країн ЄС, а також бізнесменам, які регулярно відвідають Європу з бізнес-цілями.

Крім того, нові зміни передбачають, що 5-річні багаторазові візи мають надаватися національним та регіональним прокурорам, їхнім заступникам, дружинам, дітям та батькам, що відвідують громадян ЄС, які живуть на території країни громадянства, а також представникам технічного персоналу, що обслуговує журналістів.

Згідно з домовленостями, багаторазові візи терміном дії в один рік мають надаватися водіям, що здійснюють міжнародні вантажні чи транспортні перевезення, персоналу міжнародних поїздів, особам, що беруть участь в наукових, культурних та спортивних подіях, учасникам міжнародних спортивних змагань, представникам громадянського суспільства, які часто подорожують до країн-членів ЄС з метою участі в семінарах та конференціях, особам, що беруть участь у міжнародних виставках та конференціях, представникам релігійних організацій.

Документ також передбачає можливість безвізових подорожей для власників біометричних службових паспортів.

Україна та ЄС розпочали переговори про внесення змін до Угоди про спрощення візового режиму 6 травня 2011 року, а у лютому цього року фінальний текст документа був парафований головними переговірниками.

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Польща посилила відповідальність за нелегальне працевлаштування іноземців

Варшава. Польща посилила відповідальність за нелегальне працевлаштування іноземців.

Як передає кореспондент УНІАН із Варшави, згідно з новим законодавством, що набуло чинності 21 липня, кожен польський роботодавець буде зобов'язаний перед тим, як найняти на роботу іноземця, перевірити легальність його перебування в Польщі й зберігати копії документів, що підтверджують це, протягом усього часу працевлаштування.

Новий закон також посилює покарання за нелегальне працевлаштування, передбачаючи, окрім штрафів у розмірі від близько 1 тис. до 3 тис. дол., ув’язнення до 3 років і заборону на отримання коштів польського бюджету і коштів за програмами допомоги Європейського Союзу до 5 років.

Згідно з повідомленням Міністерства праці та соціальної політики Польщі, суд також може зобов'язати порушника повернути надані з бюджету Євросоюзу кошти за останні 12 місяців, якщо він використовував нелегальну працю іноземців.

Відповідальність за нелегальне працевлаштування введена для компанії-генерального підрядника, яка зобов'язана перевірити, використовують чи ні нелегальну працю іноземців її субпідрядники, а також для агентств-посередників із працевлаштування.

Польське міністерство зазначило, що роботодавці, на яких уже працюють громадяни країн, що не входять до Євросоюзу, зобов'язані до 4 вересня 2012 року зібрати всі необхідні документи, щоб уникнути застосування до них санкцій за порушення.

Міністерство також зазначило, що новий закон визначає процедуру, згідно з якою іноземці можуть отримати зароблені ними гроші у випадку, якщо роботодавець відмовився їх заплатити.

За даними українських дипломатів у Польщі, більшість звернень українців до консульства стосуються невиплати заробітної плати недобросовісними роботодавцями, які нерідко навіть не підписують контракт із працівниками з України, що також дозволяє їм економити на сплаті податків.

Як повідомляв УНІАН, минулого року польські роботодавці зареєстрували для українців рекордні з 2007 року 240 тис. заявок на роботу, які дозволяють працювати в країні без офіційного дозволу протягом шести місяців на рік. Українці, які отримують понад 90% зареєстрованих у Польщі заявок на працевлаштування за спрощеною системою, минулого року також отримали 18,7 тис. офіційних дозволів на роботу з близько 40 тис. усіх виданих.

Довідка УНІАН. 38-мільйонна Польща спростила доступ на свій ринок праці для іноземців, у першу чергу громадян країн, що граничать із нею, з половини 2007 року, щоб компенсувати брак працівників, викликаний трудовою міграцією поляків до інших країн Євросоюзу.

З того часу до 2012 року польські роботодавці зареєстрували для українців близько 750 тис. заявок на працевлаштування за спрощеною схемою, частина з яких, за даними польської влади, була використана лише для отримання візи, а не для того, щоб дійсно працювати в Польщі.

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