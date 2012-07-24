Грищенко обговорив з Фюле перспективи укладення Угоди про асоціацію між Україною та ЄС

Міністр закордонних справ України Костянтин Грищенко та комісар ЄС з питань розширення та європейської політики сусідства Штефан Фюле обговорили перспективи укладення Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики МЗС України, зустріч К.Грищенка та Ш.Фюле відбулася 23 липня у Брюсселі в рамках Третього міністерського засідання «Східного партнерства».

Також у ході зустрічі сторони обговорили окремі аспекти практичного галузевого співробітництва, в тому числі у сферах енергетики та транспорту.

К.Грищенко та Ш.Фюле привітали підписання Угоди між Україною та ЄС про внесення змін до Угоди про спрощення видачі віз, що стало ще одним кроком у напрямку забезпечення повної лібералізації візового режиму між Україною та ЄС.

Крім того, під час засідання міністрів закордонних справ «Східного партнерства» його учасники заявили, що Дорожня карта, запропонована Європейською комісією та Високим представником ЄС у закордонних справах та політиці безпеки становить основу для спрямування та моніторингу подальшої імплементації цілей «Східного партнерства», визначених у Празькій та Варшавській деклараціях до наступного саміту у Вільнюсі восени 2013 року.

Міністри погодилися, що наступне засідання міністрів закордонних справ «Східного партнерства» у 2013 році стане нагодою для огляду імплементації Дорожньої карти та обговорення далекоглядного розвитку «Східного партнерства» у контексті підготовки наступного саміту у Вільнюсі.

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