Сьогодні на Байковому цвинтарі поховають Богдана Ступку

Сьогодні на Байковому цвинтарі в Києві поховають видатного українського актора Богдана Ступку.

Як повідомляє Урядовий портал, поховання відбудеться о 14.00 (52 ділянка цвинтаря).

Перед цим з 10.00 до 13.00 відбудеться громадська панахида в залі Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка.

Вчора Б.Ступку відспівали у Храмі Миколая на Аскольдовій могилі в Києві.

Як повідомляв УНІАН, Герой України, художній керівник Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка Б.Ступка помер 22 липня на 71-му році життя.

Життя актора обірвалося у столичній лікарні «Феофанія», де він провів останні чотири місяці. Півтора роки тому в Німеччині йому зробили операцію на серці.

*** Б.Ступка народився 27 серпня 1941 року в с. Куликов Жовківського району Львівської області. Народний артист УРСР (1980), Народний артист СРСР (1991), лауреат Державної премії СРСР (1980), лауреат Шевченківської премії (1993, за головну роль у виставі «Тев'є-Тевель» за Шолом-Алейхемом), міністр культури України (1999 - 2001), Герой України (2011). Художній керівник Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка.

Знявся майже в ста фільмах.