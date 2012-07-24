Дайджест ЗМІ за 24 липня

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

Видання «Дело» у публікації «Держстат підбив підсумки втрат врожаю озимих» пише: Загальна площа загибелі посівів озимих культур на зерно і зелений корм (включаючи ріпак) під урожай 2012 р. в Україні склала 2,247 млн га, що в 4,07 рази перевищує аналогічний показник попереднього року...

http://delo.ua/business/gosstat-podbil-itogi-poter-urozhaja-ozimyh-181720/

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Також «Дело» у публікації «Організаторам фінансових пірамід дадуть 3-річний строк» пише: Національна комісія з регулювання ринків фінансових послуг ініціювала кримінальну відповідальність за створення, сприяння в діяльності, рекламування пірамідальних схем та пропозицію участі в них...

http://delo.ua/finance/organizatoram-finansovyh-piramid-dadut-3-letnij-srok-181735/

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«Дело» у публікації «Росспоживнагляд не пустив сири Лозівського молочного заводу» пише: Лозівський молочний завод не пройшов другу перевірку Росспоживнагляду. Підприємство так і не усунуло недоліки - невідповідність вимогам техрегламенту. У Росспоживнагляді також скаржаться, що міністерство Порошенка не подало інформацію про лабораторії...

http://delo.ua/business/rospotrebnadzor-ne-pustil-syry-lozovskogo-molochnogo-zavoda-181734/

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Видання «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Наклеп на роки», в якому пише: У Партії регіонів (ПР) пропонують повернутися до радянської практики покарання за наклеп і карати за поширення неправдивої інформації не тільки штрафами, але й тюремним ув'язненням на строк до п'яти років. Автор законопроекту, народний депутат Віталій Журавський впевнений, що завдяки цьому "люди будуть думати, перш ніж говорити". Законопроект не знаходить підтримки не тільки в опозиції, де його назвали наступом на свободу слова, але і в самій ПР, представники якої вважають його "холуйством перед Росією"...

http://www.kommersant.ua/doc/1986663

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Також «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Бізнес закриють ласкаво», в якому пише: Закриття бізнесу фізосіб-підприємців, які не мають найманих працівників, пропоновано супроводжувати спрощеними податковими перевірками, а державну реєстрацію припинення їхньої підприємницької діяльності зробити миттєвою. Такі кроки з боку уряду зможуть допомогти закрити бізнес багатьом непрацюючим підприємцям...

http://www.kommersant.ua/doc/1986832

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Газета «Сегодня» в матеріалі «АМКУ звинувачує київську лікарню в поборах, влада каже, плата законна і виходу немає» пише: Столичні лікарі - в центрі скандалу. Антимонопольний комітет України звинувачує персонал Олександрівської лікарні в незаконній платі, яку вони брали з пацієнтів за обстеження. У самій лікарні ситуацію не коментують, але столична влада запевняють, що звинувачення безпідставні...

http://www.segodnya.ua/news/14414478.html

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Російські ЗМІ

Видання «Ведомости» у публікації ««Роснефть» повідомила BP про інтерес до частки в ТНК-ВР» пише: Найбільша російська нафтова компанія ВАТ «Роснефть» і ВР домовилися почати переговори про покупку частки британської компанії в ТНК-ВР, йдеться в повідомленні російської компанії. Зараз по 50% ТНК-ВР належить ВР і російському консорціуму консорціум «Альфа - Акссес - Ренова» (ААР), який заявив, що готовий придбати половину частки ВР...

http://www.vedomosti.ru/companies/news/2311309/rosneft_soobschila_bp_o_svoem_interese_v_pokupke_ee_doli_v

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Також «Ведомости» у публікації «Уряд готує «проект століття» в енергетиці вартістю до $ 20 млрд» пишуть: Уряд може ініціювати новий «проект століття» - чиновники обговорюють можливість об'єднання енергосистем європейської частини Росії та Сибіру. Це повинно привести до зниження цін на електрику, але витрати можуть виявитися гігантськими - до $ 20 млрд...

http://www.vedomosti.ru/companies/news/2310901/obedinit_dve_rossii

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Видання «Известия» в публікації «Китай і Росія конкурують за право будувати АЕС у Великобританії» пише: КНР вже веде переговори з британським урядом, «Росатом» поки що вивчає ринок ...

http://izvestia.ru/news/531060

(УНІАН)