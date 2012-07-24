В Одесі підприємці увірвалися на сесію міськради та заблокували трибуну

В Одесі підприємці увірвалися на сесію міської ради і заблокували трибуну з вимогою навести лад в роботі ринків.

Як передає кореспондент УНІАН, близько ста підприємців, які працюють на міських ринках, зокрема, "Привоз", "Малинівському" та інших, пікетують будівлю Одеської міськради, де о 10.00 відкрилася 15-а сесія.

Деяким учасникам акції, які протестують проти поборів з боку силовиків і так званих "співробітників охоронних структур", вдалося прорватися в зал засідань.

Торговці, від імені яких виступив, зокрема, депутат міськради Сергій Бовбалан, вимагають від депутатів повернути ринки у власність міської громади, причому прийняти рішення негайно. С.Бовбалан назвав ряд ринків "проблемними", у тому числі "Привоз", "Успіх", "Острів", "Малинівський" та інші.

Головуючий на сесії мер Одеси Олексій Костусєв запропонував "створити для вирішення проблем депутатську робочу групу".

У свою чергу, підприємці вимагають невідкладно припинити побори з боку охоронців ринків, у сесійному залі звучать попередження: "У нас вже люди з поясами шахіда йти готові, ви цього хочете?"

В однієї з учасниць акції Наталії Шарапової, яка страждає на цукровий діабет, стався напад. Вона разом з іншими підприємцями прорвалася в сесійний зал, усупереч протидії охоронців і групи депутатів. Проте від допомоги медиків "швидкої допомоги" Н.Шарапова відмовилася.

Бригада медиків залишилася чергувати біля міськради, оскільки акція протесту триває, причому групи одеситів, що зібралися у адмінбудівлі, прагнуть різних цілей: одні - повернення незаконно відібраних охоронцями товарів з контейнерів, інші вимагають від О.Костусєва виконати обіцянку і створити комунальні ринки.

У той же час начальник управління внутрішньої політики Одеської міськради Альберт Байжанов намагався перешкодити роботі журналістів, зокрема проводити відеозйомку подій, проте представники ЗМІ порекомендували йому зайнятися своїми безпосередніми обов'язками і продовжують висвітлення роботи сесії і акції підприємців.