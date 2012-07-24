Мірошниченко: позачергова сесія парламенту може відбутися 31 липня

Представник Президента у Верховній Раді, народний депутат Юрій Мірошниченко заявляє, що позачергова сесія парламенту може відбутися 31 липня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.Мірошниченко сказав сьогодні на прес-конференції в Дніпропетровську.

За його словами, позачергова сесія повинна відбутися не у зв'язку з політичною ситуацією, а пов'язана з необхідністю розглянути деякі закони соціально-економічного напрямку, проекти яких зараз готує уряд. Ю.Мірошниченко не уточнив, про які саме законопроекти йде мова.

У той же час він зазначив, що дата проведення позачергової сесії може бути перенесена, якщо подані Кабінетом міністрів законопроекти депутати не встигнуть розглянути в комітетах, а також якщо не буде завершена експертна оцінка законопроектів.