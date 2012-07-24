ТОП-10 (24 липня)

Moody's знизило до негативного прогноз рейтингів Німеччини, Нідерландів та Люксембургу

НКЦПФР посилить вимоги до паперів першого рівня лістингу

"Нафтогаз" залучив 2,5 млрд грн кредиту в "Укргазбанку"

Балога закликає Азарова провести засідання щодо недопущення паводків

Грищенко обговорив з Фюле перспективи укладення Угоди про асоціацію між Україною та ЄС

Мінагропрод оцінює втрати аграріїв від недобору врожаю у 13,6 млрд грн

Уряд готує нову редакцію закону про підтримку експорту

Аеропорт «Бориспіль» розмістить облігації на 1 млрд грн

На сьогоднішньому аукціоні попит на пропоновані Мінфіном ОВДП був відсутній

На 25% держпакету акцій "Миколаївгазу" претендує три компанії

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Moody's знизило до негативного прогноз рейтингів Німеччини, Нідерландів та Люксембургу

Агентство Moody's Investors Service у понеділок, 23 липня, змінило прогнози за кредитними рейтингами для Німеччини, Нідерландів та Люксембургу на негативні зі стабільних, оскільки наслідки боргової кризи кидають тінь на найбільш високорейтингові країни єврозони, повідомляє Reuters.

Moody's відзначило підвищену ймовірність виходу Греції з єврозони, що "спровокує серію фінансових потрясінь ..., які регулятори зможуть стримати лише дуже високою ціною".

Агентство також попередило, що Німеччині та іншим країнам з рейтингом "Ааа", можливо, доведеться збільшити підтримку проблемних держав на зразок Іспанії та Італії.

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НКЦПФР посилить вимоги до паперів першого рівня лістингу

Національна комісія з цінних паперів і фондового ринку (НКЦПФР) посилить вимоги до цінних паперів першого рівня лістингу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі комісії, про це сказано у схваленому НКЦПФР допрацьованому проекті положення про функціонування фондових бірж.

За інформацією прес-служби, йдеться про вимоги щодо періоду існування емітента, який випустив цінні папери, вартості його чистих активів, доходу, капіталізації і так далі. Як зазначили в комісії, раніше різниця між вимогами до цінних паперів першого і другого рівнів була несуттєвою.

Серед іншого, положенням також планується передбачити забезпечення функціонування фондових бірж на постійно чинній основі, а саме - забезпечення впродовж календарного року не менше 200 торгових днів. Також фондові біржі повинні розраховувати біржовий фондовий індекс і обов'язково публікувати його на своєму сайті.

Біржовий фондовий індекс визначається кожен торговий день, для його розрахунку враховуються, як мінімум, чотири цінні папери з біржового реєстру біржі.

Зміни в документі також прописують вимоги до лістингу цінних паперів іноземних емітентів, які зараз плануються до впровадження.

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"Нафтогаз" залучив 2,5 млрд грн кредиту в "Укргазбанку"

НАК "Нафтогаз України" залучила 2 млрд 489 млн грн кредиту в ПАТ АБ "Укргазбанк", сказано у повідомленні, розміщеному на сайті державних закупівель.

Кредит залучили шляхом проведення тендеру і розбили на два лоти - по 1,489 млрд грн і 1 млрд грн, відповідно. У тендері брав участь один учасник. Термін постачання кредиту - 2012 - 2013 рр. Вартість договору складає 447 млн грн.

Довідка УНІАН. НАК "Нафтогаз України" - найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають понад 97% газу і нафти в країні.

НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.

Також «Нафтогаз» здійснив дві закупівлі облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) в АТ «Дельта Банк» на суму 2,6 млрд грн.

ОВДП були зреалізовані двома лотами, договори про купівлю облігацій були укладені 18 і 19 липня ц.р. У тендері брав участь один учасник.

Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз Україна» - найбільша державна вертикально-інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають більше 97% газу і нафти в країні.

НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.

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Балога закликає Азарова провести засідання щодо недопущення паводків

Міністр надзвичайних ситуацій Віктор Балога закликав прем'єр-міністра, начальника Цивільного захисту України Миколу Азарова дати доручення провести 7 серпня позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій.

Як повідомляє прес-служба МНС України, про це сказано в листі В.Балоги до М.Азарова.

В.Балога пропонує на засіданні детально проаналізувати причини, які можуть призвести до виникнення в Україні затоплень великих територій у результаті сильних дощів і злив, і прийняти відповідні рішення про недопущення подібних випадків.

"Нестабільність погодних умов в Україні, висока ймовірність випадання значних (аномальних) опадів з урахуванням наявних проблем, пов'язаних зі станом систем оповіщення населення, захисних гребель, гідротехнічних споруд на водних об'єктах держави, вимагають прийняття невідкладних організаційних і практичних заходів", - сказано в листі.

В.Балога зазначає, що це питання особливо актуальне у зв'язку з тим, що останнім часом на територіях різних країн світу мали місце сильні опади, які призвели до загибелі сотень людей і завдали значного матеріального збитку. Зокрема, йдеться про Китай, Індію, Грузію.

Як зазначає прес-служба МНС України, найбільш резонансною стала повінь у Краснодарському краю Росії, у результаті якого загинула 171 людина, більше 18 тисяч людей втратили майно, повністю було знищено 400 домогосподарств. У рамках розслідування обставин надзвичайної ситуації затримані мер міста Кримськ, глава Кримського району і керівник Управління з попередження надзвичайних ситуацій і цивільного захисту районної адміністрації.

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Грищенко обговорив з Фюле перспективи укладення Угоди про асоціацію між Україною та ЄС

Міністр закордонних справ України Костянтин Грищенко та комісар ЄС з питань розширення та європейської політики сусідства Штефан Фюле обговорили перспективи укладення Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики МЗС України, зустріч К.Грищенка та Ш.Фюле відбулася 23 липня у Брюсселі в рамках Третього міністерського засідання «Східного партнерства».

Також у ході зустрічі сторони обговорили окремі аспекти практичного галузевого співробітництва, в тому числі у сферах енергетики та транспорту.

К.Грищенко та Ш.Фюле привітали підписання Угоди між Україною та ЄС про внесення змін до Угоди про спрощення видачі віз, що стало ще одним кроком у напрямку забезпечення повної лібералізації візового режиму між Україною та ЄС.

Крім того, під час засідання міністрів закордонних справ «Східного партнерства» його учасники заявили, що Дорожня карта, запропонована Європейською комісією та Високим представником ЄС у закордонних справах та політиці безпеки становить основу для спрямування та моніторингу подальшої імплементації цілей «Східного партнерства», визначених у Празькій та Варшавській деклараціях до наступного саміту у Вільнюсі восени 2013 року.

Міністри погодилися, що наступне засідання міністрів закордонних справ «Східного партнерства» у 2013 році стане нагодою для огляду імплементації Дорожньої карти та обговорення далекоглядного розвитку «Східного партнерства» у контексті підготовки наступного саміту у Вільнюсі.

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Мінагропрод оцінює втрати аграріїв від недобору врожаю у 13,6 млрд грн

Міністерство аграрної політики і продовольства України оцінює втрати аграріїв від недобору урожаю через несприятливі погодні умови в 13,6 млрд грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив у розмові з журналістами директор департаменту економічного розвитку і аграрного ринку Сергій Кваша.

За його словами, міністерство провело попередню оцінку втрат виробників унаслідок несприятливих погодно-кліматичних умов.

«Ми говоримо про те, що такі втрати виробників, за попередніми оцінками, на 19 липня в цілому по Україні становлять 13,6 млрд грн. Це втрати від недобору врожаю по відношенню до минулого року, оцінені в цінах реалізації, які сформувалися на сьогодні», - повідомив С.Кваша.

Він додав, що в південних регіонах недобір зерна (пшениці і ячменю) становить 5,893 млн тонн на суму 10,223 млрд грн. «По кожній області ці втрати різні, але найбільші втрати в Одеській області, Дніпропетровській, Херсонській. Взагалі врожайність зернових в областях південної зони в середньому становить 16,2 ц/га, що на 12 ц/га менше минулого року», - зазначив С.Кваша.

Він висловив сподівання, що зростання цін на зернові на світовому ринку частково зможе компенсувати втрати аграріїв, при цьому додав, що Мінагропрод ініціював ряд програм для підтримки виробників, які постраждали від засухи.

Крім того, Аграрний фонд виступив з ініціативою довести дію форс-мажорних умов у виробництві через оформлення актів у торговельно-промислових палатах і формування певних зон стихійного лиха, як це відбувається зараз у США у кількох штатах. «Цей статус може дати можливість виділення додаткових коштів з резервного або стабілізаційного фондів для покриття збитків, завданих сільськогосподарським виробникам», - зазначив С.Кваша.

Нагадаємо, за прогнозами Мінагропроду, цього року врожай зернових і зернобобових культур знизиться на 20% проти минулого року і складе 45,3 млн. тонн. При цьому Укргідрометцентр прогнозує врожай зерна в обсязі 42 млн тонн.

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Уряд готує нову редакцію закону про підтримку експорту

Уряд найближчим часом має намір внести на розгляд Верховної Ради нову редакцію закону про підтримку експорту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив 24 липня на зустрічі з ученими-економістами.

Він відзначив, що раніше внесений проект документа було істотно змінено депутатами, і прийнятий закон ветував Президент Віктор Янукович на прохання Кабінету міністрів.

«На превеликий жаль, як завжди це буває, в процесі роботи над законопроектом, цілий ряд народних депутатів внесли поправки до цього закону, по суті справи змінили його суть. І Президент був змушений за нашою ініціативою накласти вето», - сказав М.Азаров.

«Ми вже переробили цей законопроект і буквально найближчим часом внесемо до Верховної Ради», - сказав М.Азаров.

Довідка УНІАН. 17 травня 2012 року Верховна Рада прийняла Закон України «Про державну фінансову підтримку експортної діяльності» (№ 9373).

Цей закон визначає принципи державної фінансової підтримки експортної діяльності і направлений на створення сприятливих умов для розширення експортного потенціалу вітчизняних суб'єктів господарювання, забезпечення захисту українських експортерів від ризику неплатежів і фінансових втрат, підвищення конкурентоспроможності товарів українського походження на світових ринках.

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Аеропорт «Бориспіль» розмістить облігації на 1 млрд грн

Міжнародний аеропорт «Бориспіль» планує розмістити облігації серій I, J, K, L на суму 1 млрд грн, йдеться в електронній системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦБФР).

Загальна кількість розміщуваних облігацій складе 1 млн штук, номінальна вартість однієї облігації - 1 тис. грн. Розмір однієї серії облігацій складе 250 млн грн.

Розміщення облігацій буде проводитися на фондовій біржі ПФТС і біржі "Перспектива". Андерайтером випуску виступить ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України".

Розміщення облігацій планують провести з 1 серпня 2012 р. до 22 липня 2013 року. Дата погашення для облігацій серії I - липень 2015 р, серії J - березень 2016 р., серії K - вересень 2016 р., серії L - травень 2017 року. Мінімальний розмір процентної ставки за цими облігаціями не може бути менше 1,5 облікової ставки НБУ.

Залучені кошти будуть спрямовані на будівництво терміналу D аеропорту «Бориспіль».

Довідка УНІАН. ДП «Міжнародний аеропорт« Бориспіль »- найбільший аеропорт України, розташований за 29 км від Києва. Він обслуговує понад 70% авіаційних пасажирських перевезень країни. Є єдиним аеропортом України, з якого виконуються трансконтинентальні рейси.

Аеропорт «Бориспіль» в 2011 році збільшив прийом пасажирів на 20% в порівнянні з 2010 роком - до 8 млн. осіб.

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На сьогоднішньому аукціоні попит на пропоновані Мінфіном ОВДП був відсутній

На аукціоні з продажу облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) Міністерства фінансів України у вівторок, 24 липня, не було подано жодної заявки, повідомляється на сайті міністерства.

Зокрема, Мінфін запропонував інвесторам стандартні гривневі ОВДП терміном обігу 2, 5 і 7 років.

Як повідомляв УНІАН, на аукціоні з продажу ОВДП 17 липня Мінфіну вдалося залучити до держбюджету 617,8 млн грн.

При цьому 17 липня Мінфін України здійснив випуск євробондів на суму 2 мільярди доларів США з дохідністю 9,25% річних і з терміном погашення 24 липня 2017 року. Лід-менеджерами запозичення виступили JP Morgan, Morgan Stanley, Troika Dialog і VTB Capital. За даними Мінфіну, кінцевий обсяг заявок інвесторів на купівлю українських євробондів склав 5,8 млрд дол, при цьому, за інформацією Нацбанку, книга замовлень на євробонди склала близько 7 млрд доларів.

Згідно з графіком розміщень ОВДП на липень, аукціони з продажу держпаперів планувалося провести 3, 10, 17, 24 і 31 липня.

На даних аукціонах Мінфін планував запропонувати гривневі ОВДП з терміном обігу 2, 5 і 7 років. При цьому на аукціоні 17 липня інвесторам додатково були запропоновані трирічні валютні ОВДП. Пізніше Мінфін повідомив, що на аукціоні 17 липня також будуть запропоновані трирічні індексовані облігації.

Довідка УНІАН. За січень-червень за результатами розміщення ОВДП на первинних аукціонах до держбюджету України надійшло 22,9 млрд грн, 2,1 млрд дол і 316,6 млн євро.

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На 25% держпакету акцій "Миколаївгазу" претендує три компанії

На участь у приватизаційному конкурсі з продажу 25% державного пакету акцій ПАТ "Миколаївгаз" надійшли заявки від трьох компаній, повідомили УНІАН у прес-службі Фонду державного майна України (ФДМУ).

Нагадаємо, 24 липня був останнім днем прийому заявок на цей конкурс.

ФДМУ оголосив конкурс з продажу 25% держпакету акцій ПАТ "Миколаївгаз" 11 липня п.р.

Початкова вартість пакету акцій становить 18 млн. 400 тис. грн.

Відповідно до фіксованих умов конкурсу, покупець повинен внести 3 млн. 854 тис. грн інвестицій упродовж трьох років, зокрема на оснащення систем контролю - 2 млн. 760 тис. грн, на оснащення систем дистанційного отримання даних - 1 млн. грн.

Додатковими умовами конкурсу також передбачається, що до участі в ньому може бути допущена компанія, яка упродовж останніх трьох років здійснює діяльність щодо розподілу природного газу, газу (метану) вугільних родовищ або володіє протягом останніх трьох років 20% і більше у статутному капіталі компаній, які здійснюють таку діяльність.

Конкурс з продажу акцій заводу відбудеться 1 серпня.

Довідка УНІАН. ПАТ з газопоставок і газифікації "Миколаївгаз" (м. Миколаїв) спеціалізується на транспортуванні і поставках природного газу промисловим і теплопостачальним підприємствам, споживачам бюджетної сфери, населенню області.

50% + 1 акція компанії належать НАК "Нафтогаз України".

Підприємство завершило 2011 рік з чистим прибутком 85,485 млн. грн, тоді як за 2010 рік чистий збиток становив 43,325 млн. грн.

Збиток підприємства за підсумками першого кварталу 2012 р. становив 5 млн. 403 тис. грн, кредиторська заборгованість - 354,7 млн. грн, дебіторська, - 378,8 млн. грн, вартість активів - 774 млн. грн.

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