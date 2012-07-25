Курс НБУ на 25.07.12

Офіційний курс НБУ на 25.07.12 100 USD США - 799.3000 (на 24 липня - 799.3000) 100 EUR - 966.2738 (на 24 липня - 967.5527) 10 RUR - 2.4494 (на 24 липня - 2.4688)

Офіційний курс НБУ на 25.07.12 100 USD США - 799.3000 (на 24 липня - 799.3000) 100 EUR - 966.2738 (на 24 липня - 967.5527) 10 RUR - 2.4494 (на 24 липня - 2.4688) Облікові курси банківських металів на 25.07.12 за 10 тройських унцій (грн) 959 XAU 10 Золото - 125729.89 (на 24 липня - 125610.00) 961 XAG 10 Срібло - 2152.51 (на 24 липня - 2154.11) 962 XPT 10 Платина - 111342.49 (на 24 липня - 111422.42) 964 XPD 10 Паладій - 45080.52 (на 24 липня - 45480.17)

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