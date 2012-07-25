ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 25 липня

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

Видання «Діло» у публікації «Покупка Смарт-Холдингом" банку "Форум" може стати вигідною операцією - експерти» пише: учасники фінансового ринку не виключають, що "Смарт-Холдинг", який належить одній з найбагатших людей України Вадиму Новинському, всерйоз зацікавлений в покупці банку "Форум", який на даний момент контролюється німецькою групою Commerzbank...

http://delo.ua/finance/pokupka-smart-holdingom-banka-forum-mozhet-stat-vygodnoj-sde-181806/

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Видання «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Фонд держмайна вийшов на біржу», в якому пише: у Фонді держмайна запасаються аргументами, щоб убезпечити себе від можливих звинувачень у продажу облгазів за заниженою ціною. Вчора у фонді заявили, що під час визначення вартості "Київоблгазу" і "Волиньгазу" будуть враховані котирування угод, укладених минулого тижня на київській біржі...

http://www.kommersant.ua/doc/1987536

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Також «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Дорога в зону відкрита», в якому пише: президент Віктор Янукович подав на ратифікацію до Верховної Ради угоду про створення зони вільної торгівлі з країнами СНД. Навіть невигідні для України норми, внесені в договір напередодні підписання, не стали для глави держави приводом піти проти інтересів Росії...

http://www.kommersant.ua/doc/1987321

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Газета «Сьогодні» в матеріалі «Україна напуває Багами горілкою, а СНД постачає їжею» пише: Україна за п'ять місяців цього року продала іншим країнам світу своїх товарів на $ 28,2 млрд, а купила на $ 33,9 млрд, повідомляє Держслужба статистики. Тобто поки імпорт перевищує експорт, а це не дуже добре для економіки...

http://www.segodnya.ua/news/14414919.html

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Сайт «УНІАН-Економіка» у публікації «Банківська система: чи є привід для побоювань» пише: банківська система України має свої проблеми, але вони не на стільки істотні, аби говорити про крах або дефолт. Хоча "під вибори" дехто дуже хоче підігріти ситуацію. Основна проблема поки в тому, що вартість грошей залишається високою...

http://economics.unian.net/ukr/detail/134820

Російські ЗМІ

«Ведомости» у публікації «Центробанк розширив коридор коливань курсу рубля» пишуть: Центробанк продовжує потроху відпускати рубль на свободу. Він розширив коридор коливань його курсу до бівалютного кошика з 6 до 7 руб. і знизив обсяг інтервенцій, що згладжують ці коливання...

http://www.vedomosti.ru/finance/news/2314769/centrobank_rasshiril_koridor_kolebanij_kursa_rublya

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Видання «Известия» в публікації «Росатом» прицінюється до американської компанії Бориса Зінгаревича» пише: переговори про придбання виробника батарейок Ener1 знаходяться на початковій стадії - «Росатом» спочатку хоче випробувати обладнання різних постачальників...

http://izvestia.ru/news/531221

(УНІАН)