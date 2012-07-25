Анонс на 25 липня

* Під головуванням прем'єр-міністра України Миколи Азарова відбудеться засідання Кабінету Міністрів України. Під час засідання планується проведення брифінгів за участю: міністра аграрної політики і продовольства Миколи Присяжнюка, голови Держагентства з питань науки, інновацій та інформатизації Володимира Семиноженка, заступника керівника Секретаріату Кабінету Міністрів Юрія Авксентьєва, першого заступника голови Держслужби молоді та спорту Сергія Глущенка.

* ВАТ «Київенерго» проведе прес-тур на тему: «Підготовка тепломереж столиці до опалювального сезону». Учасники прес-туру ознайомляться з реконструкцією тепломереж на вул. Анрі Барбюса. У заході візьмуть участь перший заступник технічного директора - головний інженер ВАТ «Київенерго» Юрій Гладишев та інші фахівці компанії.

* 11-30 - В УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: «Дослідження переваг позичальників і вкладників на парламентських виборах-2012». Організатори: Українська асоціація антиколекторів і правозахисників (УААП), Організаційний комітет зі створення Всеукраїнської асоціації споживачів фінансових послуг та ВГО КВУ-ПФУ. Теми: роль споживачів фінансових послуг в майбутніх виборах до Верховної Ради України; кому дістануться голоси 6 млн виборців позичальників і вкладників, які ще не визначилися; аналіз позиції судових органів, висловленої на підтримку споживачів фінансових послуг; проект Закону України «Про колекторську діяльність»; підсумки роботи Української асоціації антиколекторів та правозахисників за минулий рік та інші. Учасники: юристи, правозахисники, підприємці, народні депутати України, а також громадяни, права яких були порушені фінансовими організаціями, колекторськими компаніями і Державною виконавчою службою (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал).

* Прес-конференція на тему: «Цвітіння» водойм і вплив на організм людини». Учасники: старший науковий співробітник відділу екології водоймищ Інституту гідробіології НАНУ Юрій Плігін та інфекціоніст, головний позаштатний дитячий імунолог МОЗ Федір Лапій.

* 12-30 - В УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: «Виконання передвиборних обіцянок: оголошення «війни» підприємцям Одеси і Одеської області?». Мова піде про конфліктну ситуацію на найбільших українських ринках, зокрема, в Одеській області. На підприємців чинять психологічний тиск, проти них застосовують фізичну силу, робочі місця опечатують, а товар знищують. На прес-конференції за участю підприємців одеських ринків «Привоз», «Старокінний», «Куяльник», «Успіх», «Малиновський», «Острів» буде надана детальна інформація та матеріали. Учасники оприлюднять Звернення до всіх гілок влади з вимогою забезпечити виконання передвиборчих обіцянок 2010 року, а також оголосять про відповідні дії, у разі не виконання їх вимог. Учасники: підприємці Наталія Шарапова, Раїса Боєва, Андрій Сидоренко, Наталія Шарапова, Сергій Бовбалан, Євген Хайкін, Світлана Рогачова, Сергій Самойлюк, Лідія Кравець, Наталія Мачнева, Таїб (громадянин Ефіопії).

* Прес-конференція авіакомпанії "Візз Ейр Україна" за участю виконавчого віце-президента групи Wizz Air Джона Стівенсона і гендиректора «Візз Ейр Україна» Акош Буша, які підіб’ють підсумки роботи авіакомпанії на українському ринку, а також оголосять плани щодо подальшому розвитку і відкриття нових рейсів з України.

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