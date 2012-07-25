Україна та ЄС значно наблизилися до повного скасування візового режиму – Клюєв

Спрощення візового режиму між Україною та Європейським Союзом є незначним, але важливим кроком на шляху введення безвізового режиму для наших громадян.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Андрій Клюєв, коментуючи підписання Угоди про внесення змін і доповнень до Угоди між Україною та ЄС про спрощення оформлення віз.

«Україна та Європейський Союз значно наблизилися до повного скасування візового режиму, в черговий раз здійснивши лібералізацію правил відвідування ЄС для кількох категорій громадян», - зазначив А.Клюєв.

Секретар РНБО заявив, що від функціонування даної угоди виграє істотна кількість українських громадян, оскільки розширене коло осіб, які можуть претендувати на отримання довгострокових, багаторазових та безкоштовних віз. Зокрема, під дію угоди тепер підпадають члени громадських організацій, релігійних громад, учасники міжнародних форумів, члени журналістських команд, люди, які відвідують родичів, а також ряд інших категорій.

А.Клюєв висловив переконання, що народна дипломатія, яку здійснюють прості громадяни України та Європейського Союзу, може виявитися навіть більш ефективною, ніж дії професійних дипломатів.

«Я впевнений, що підписання угоди про спрощення візового режиму - не останній успіх нашої країни на шляху євроінтеграції», - підкреслив він.

Як повідомляв УНІАН, 23 липня у Брюсселі міністр закордонних справ України Костянтин Грищенко, комісар ЄС з питань розширення та Європейської політики сусідства Штефан Фюле і міністр головуючої в ЄС країни - Республіки Кіпр Ерата Козаку-Маркулліс підписали угоду про внесення змін до угоди про спрощення оформлення віз між Україною та ЄС.

Змінами передбачено подальше спрощення у вимогах з надання документів при поданні заявок на візи для журналістів та водіїв міжнародних вантажних та пасажирських перевезень, а також спрощення для технічного персоналу, що супроводжує журналістів, близьких родичів громадян однієї з країн ЄС, осіб, що супроводжують тих, хто подорожує з метою вирішення медичних проблем, представників громадянського суспільства, що направляються для участі в семінарах, тренінгах тощо, осіб, які їдуть для участі у міжнародних виставках, симпозіумах та семінарах, а також представників релігійних організацій, які беруть участь в офіційних транскордонних програмах співпраці ЄС.

Нові домовленості також передбачають чіткіші визначення, кому, коли і на який період мають видаватися багаторазові візи.

Так, багаторазові візи терміном дії 5 років мають видаватися членам національних та регіональних урядів та парламентів, Конституційних та Вищих судів, постійним представникам офіційних делегацій, які представляють Україну на зустрічах, консультаціях та переговорах, партнерам, дружинам, дітям та батькам громадян України, які легально проживають на території країн ЄС, а також бізнесменам, які регулярно відвідають Європу з бізнес-цілями.

Крім того, нові зміни передбачають, що п’ятирічні багаторазові візи мають надаватися національним та регіональним прокурорам, їхнім заступникам, дружинам, дітям та батькам, що відвідують громадян ЄС, які живуть на території країни громадянства, а також представникам технічного персоналу, що обслуговує журналістів.

Згідно з домовленостями, багаторазові візи терміном дії один рік мають надаватися водіям, що здійснюють міжнародні вантажні чи транспортні перевезення, персоналу міжнародних поїздів, особам, що беруть участь в наукових, культурних та спортивних подіях, учасникам міжнародних спортивних змагань, представникам громадянського суспільства, які часто подорожують до країн-членів ЄС з метою участі в семінарах та конференціях, особам, що беруть участь у міжнародних виставках та конференціях, представникам релігійних організацій.

Документ також передбачає можливість безвізових подорожей для власників біометричних службових паспортів.

Україна та ЄС розпочали переговори про внесення змін до угоди про спрощення візового режиму 6 травня 2011 року, а у лютому цього року фінальний текст документа був парафований головними переговірниками.