У Києві під час спроби пограбування банку затримано озброєного молодика

У Києві при спробі пограбування філії «Правексбанку» у Дарницькому районі на проспекті Бажана затримано озброєного молодика.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України в м. Києва, сьогодні близько 10.00 до приміщення банку увірвався озброєний, як з’ясувалося пізніше, пневматичним револьвером, 25-річний молодий чоловік, і наказав касирам віддати йому гроші.

Присутній у банківській установі працівник приватної охоронної фірми вступив з нападником у єдиноборство, а працівниці банку викликали допомогу.

До приїзду змішаного наряду міліції та працівників приватної охорони нападник здійснив декілька пострілів в охоронця, проте був затриманий, а охоронцю викликали бригаду швидкої допомоги.

З’ясовано, що затриманий є жителем Дарницького району столиці, активно займається бодібілдінгом та боксом, а також є причетним до пограбування двох банківських установ у цьому ж районі 4 травня та 8 червня (викрадено загалом 160 тис. грн).

Затриманий перевіряється на причетність до скоєння інших аналогічних злочинів.