Семиноженко: система електронного уряду запрацює вже у жовтні

13:31, 25 липня 2012
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Голова Державного агентства з питань науки, інновацій та інформатизації, керівник міжнародної ради ініціативи «Партнетство «Відкритий уряд» Володимир Семиноженко прогнозує, що система електронного уряду в Україні запрацює вже у жовтні 2012 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на брифінгу в Кабінеті міністрів.

«Зараз відбувається майже у фінальній стадії проект створення електронної взаємодії органів влади України. Ми будемо відмовлятися вже у жовтні від паперів», - сказав В.Семиноженко.

Він наголосив, що це дозволить уникнути додаткової затримки з підготовкою, виконанням та реалізацією рішень уряду.

Також, за словами В.Семиноженка, це сприятиме підвищенню рівня відкритості і прозорості органів влади, залученню інститутів громадського суспільства до формування державної політики.

Як сказав В.Семиноженко, план заходів із впровадження електронного уряду розрахований до кінця 2013 року.

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