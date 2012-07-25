Одеські підприємці просять Президента розібратися у ситуації з власниками ринків

Одеські підприємці просять Президента України Віктора Януковича, прем'єр-міністр Миколу Азарова розібратися в ситуації з власниками ринків області.

Про це в середу, 25 липня, на прес-конференції в УНІАН заявила підприємець, заступник голови ГО "Асоціація підприємців торгівлі і громадського харчування " Фортеця" Раїса Боєва.

"Ми офіційно звертаємося сьогодні і до Президента України Віктора Януковича, і до прем'єр-міністра Миколи Азарова, і до генерального прокурора Віктора Пшонки. Ми звертаємося із заявою для того, щоб вони відреагували на ситуацію, що утворилася, і провели повний аудит по усіх ринках Одеси і області, наскільки відповідають документи, які встановлюють право, якщо вони є, а якщо немає - приймати рішення про переведення ринків у комунальну власність", - сказала вона.

За словами Р.Боєвої, на ринку "Привоз" підприємці в липні цього року спробували встановити мораторій на період, поки будуть підписані договори оренди на підставі економічно обгрунтованих тарифів. Після цього товари співробітників ринку почали викидати з ринку невідомі "бойовики".

Як повідомила Р.Боєва, саме ці дії привели підприємців ринку "Привоз" на засідання Одеської міськради у вівторок, 24 липня.

Як зазначив депутат Одеської міської ради Сергій Бовбалан, влада зобов'язана регулювати тарифи на послуги. "Постановою Кабміну встановлено, що граничні розміри тарифів на послуги встановлює державна влада - облдержадміністрації. Але з моменту ухвалення цього рішення в 2002 році жоден губернатор не врегулював, не встановив граничні розміри тарифів на послуги", - сказав він.

С.Бовбалан навів приклад роботи ринку "Острів", який впродовж 15 років працює на підставі договору про використання землі для обслуговування будинку. "Мета землі була - обслуговування будинку. Законного рішення про створення ринку немає", - підкреслив депутат.

(На сьогодні він займається збором підписів серед підприємців за відставку одеського губернатора у зв'язку з тим, що той не врегулював це питання).

Присутній на прес-конференції юрист Юрій Бельченко у свою чергу сказав, що загальна проблема підприємців Одеської області в тому, що торгові павільйони, торгові лотки і таке інше не мають режиму власності, тобто невідомо, кому вони належать. "Підприємці працюють на "пташиних" правах, як правило незаконно, жодним способом не оформлені", - повідомив він.

У прес-конференції також взяли участь представник одеського ринку "Острів" підприємець Наталія Мачнева, голова кооперативу ринку "Куяльник" (Одеська область) Євген Хайкін, голова профспілкової організації підприємців ринку "Успіх" (Одеса) Сергій Самойлюк, представник підприємців одеського ринку "Привоз" Віктор Бобейко і голова ГО Громадська ініціатива Південного регіону" Андрій Сидоренко.

Як повідомляв УНІАН, в Одесі 24 липня близько 100 підприємців увірвалися на сесію міської ради і заблокували трибуну з вимогою навести лад в роботі ринків.

Підприємці представляли міські ринки Одеси "Привоз", "Малинівський" та інші. Під стінами міськради проходила акція протесту підприємців.

Деяким учасникам акції, які протестували проти поборів з боку силовиків і так званих "співробітників охоронних структур", вдалося прорватися в зал засідань.

Торговці, від імені яких виступив, зокрема, депутат міськради Сергій Бовбалан, вимагають від депутатів повернути ринки у власність міської громади, причому прийняти рішення негайно.

Головував на сесії мер Одеси Олексій Костусєв, він запропонував "створити для вирішення проблем депутатську робочу групу".