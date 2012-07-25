Анонс на 26 липня

* Прес-конференція в.о. голови Антимонопольного комітету України Рафаеля Кузьміна, присвячена підсумкам діяльності Комітету за перше півріччя цього року. Р.Кузьмін повідомить про результати діяльності Комітету, зокрема про припинення змов, зловживань монопольним становищем, недобросовісної конкуренції суб'єктів господарювання тощо.

* Прес-конференція на тему: «Софія Київська та Лавра: що загрожує історичній спадщині України?». Учасники: професор Національної академії образотворчого мистецтва й архітектури, член Гуманітарної ради при Президентові України Лариса Скорик, голова комісії Київради з питань культури і туризму, письменник Олександр Бригінець; громадський інспектор ГУ охорони культурної спадщини Олександр Глухов.

* Відбудеться відеоміст на тему: "Гривня перед виборами: як краще убезпечити заощадження простим громадянам?". Учасники будуть говорити про те, наскільки актуальними є ризики ослаблення гривні в перед- і післявиборчий період та чи може банківська система запропонувати вкладникам надійні гарантії збереження заощаджень. Учасники в Києві: Олена Щербакова, директор Генерального департаменту грошово-кредитної політики НБУ; Василь Горбаль, член Ради НБУ, радник прем'єр-міністра України; Володимир Лавренчук, голова правління АТ «Райффайзен Банк Аваль»; Віктор Лисицький, економічний експерт. У Сумах: Олександр Фоменко, начальник управління НБУ в Сумській області, Ігор Чернявський, директор Сумської філії ВАТ КБ «Приватбанк», Сергій Козьменко, проректор ДВНЗ «Українська академія банківської справи НБУ; Любов Тараненко, заступник начальника управління з роздрібного бізнесу Сумського обласного управління АТ «Ощадбанк».

* 14-30 - в УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: "Недобросовісні позичальники з депутатським мандатом". Питання: Депутати, які не повертають борги банкам - чи можна змусити законодавців виконувати закони? Презентація заходів, які банки планують застосувати до недобросовісних боржників. Спільне публічне звернення банків-кредиторів до голови Партії Регіонів Миколи Азарова. Організатори прес-конференції та учасники: ПАТ "Альфа-Банк" - президент, Головний керуючий директор Олександр Луканов, ВАТ "ВТБ Банк" - голова Правління Вадим Пушкарьов, УкрСиббанк - в.о.голови Правління Сергій Панов, представники АТ "Сведбанк". Модератор - старший радник ПАТ "Альфа-Банк" - Роман Шпек (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Потрібна акредитація. Телефон: 050 463 51 08.

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