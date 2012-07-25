ТОП-10 (25 липня)

Мінагропрод знизив прогноз виробництва зерна до 45,3 млн тонн

Київська міськрада розмістила облігації на 502,3 млн грн

Кабмін підвищив рівень базової стипендії для студентів

«Укроборонпром» найближчим часом розпочне модернізацію вертольотів Мі-24

Міністр екології впевнений, що спірні питання з компанією Vanсo вирішать до кінця року

Уряд хоче надати держгарантії за кредитом КНР на 29,5 млрд грн для заміщення газу вугіллям

НКЦПФР пропонує провести консультації про консолідацію біржової системи

Заборгованість із зарплати в Україні знизилася до 961,9 млн грн

«Нафтогаз» став гарантованим постачальником газу для великих промпідприємств і ТКЕ

Податкова звітність, оброблена 21-23 липня, не порушує терміни - ДПСУ

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Мінагропрод знизив прогноз виробництва зерна до 45,3 млн тонн

Міністерство аграрної політики і продовольства України знизило прогноз виробництва зерна до 45,3 млн тонн, що на 20% нижче за урожай 2011 року.

Про це йдеться у розробленому Мінагропродом прогнозному балансі попиту і пропозиції зерна на 2012-2013 маркетинговий рік, текст якого має у своєму розпорядженні УНІАН.

Згідно з документом, у 2012 році врожай пшениці очікується в обсязі 13,9 млн тонн, зокрема 8,3 млн тонн – продовольчої пшениці, врожай ячменю - 5,9 млн тонн і кукурудзи - 23 млн тонн.

Експорт зернових з України в поточному маркетинговому році прогнозується в обсязі 22,18 млн тонн, зокрема 5,216 млн тонн пшениці, з яких 3,1 млн. тонн продовольчої, ячменю - 2,3 млн тонн і кукурудзи - майже 14 млн тонн.

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Київська міськрада розмістила облігації на 502,3 млн грн

Київська міська рада розмістила облігації серії D на 502,3 млн грн, повідомляється в системі розкриття інформації Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР).

Раніше планувалося, що розміщення буде проведено на фондовій біржі ПФТС і біржі "Перспектива".

Частина надходжень від розміщення облігацій буде використовуватися для рефінансування єврооблігацій міста з терміном погашення в листопада 2012 р.

Андерайтером випуску виступає Державний експортно-імпортний банк (Укрексімбанк, Київ).

Як повідомляв УНІАН, Київрада в травні ц.р. дала згоду на здійснення столицею внутрішнього запозичення на суму 3,5 млрд грн на три роки з відсотковою ставкою не вище 15,25%. Згідно з ухваленим рішенням, кредитні кошти передбачено розподілити таким чином: 2,4 млрд спрямувати на погашення зовнішнього кредиту столиці, взятого в 2007 році, термін погашення якого минає в листопаді цього року; 1,1 млрд грн - на фінансування витрат бюджету розвитку Києва.

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Кабмін підвищив рівень базової стипендії для студентів

Кабінет Міністрів України підвищив рівень базової стипендії для студентів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам після засідання уряду віце-прем'єр-міністр - міністр соціальної політики Сергій Тігіпко.

«Сьогодні Кабінет Міністрів ухвалив дуже важливе рішення про студентські стипендії. Ухвалено рішення, яке зняло ту проблему, що останнім часом обговорювалася. Базову стипендію студентам значно підвищено», - сказав С.Тігіпко.

Він пояснив, що рівень базової стипендії для студентів був визначений у 2008 році, й надалі цей рівень перераховувався залежно від рівня інфляції, проте все одно розмір базової стипендії залишався незмінним.

«Зараз ухвалено рішення значно збільшити базовий рівень і стипендії практично залишаться на місці від середньої стипендії. Стипендії в навчальних закладах ІІІ-ІV рівня акредитації 724,5 грн. Ухвалено рішення - 730 грн».

Як повідомляв УНІАН, раніше заступник голови Верховної Ради Микола Томенко направив звернення прем'єр-міністру Миколі Азарову щодо ситуації з фактичним зменшенням стипендій студентам першого й п'ятого курсів.

М.Томенко звернув увагу на те, що 13 червня було прийнято постанову Кабміну «Про внесення змін до Порядку проведення індексації грошових доходів населення».

Внесені постановою зміни, зокрема, передбачають, що «обчислення індексу споживчих цін для проведення індексації стипендії здійснюється починаючи з місяця, в якому її призначено. У разі коли особа не отримувала стипендію або втратила право на її призначення, а в подальшому стипендія їй була знову або вперше призначена (за результатами наступного семестрового контролю, у зв’язку з переведенням на навчання за державним замовленням, появою підстав для призначення соціальної стипендії, поновленням на навчання тощо), обчислення індексу споживчих цін здійснюється з місяця призначення стипендії».

М.Томенко зауважив, що на практиці це призведе до того, що студенти, які отримали право на стипендію вперше (у зв’язку із вступом до закладу, вступом до магістратури, переведенням на навчання за державним замовленням, наявністю підстав для призначення соціальної стипендії тощо) або знову після втрати такого права (за результатами наступного семестрового контролю, у зв’язку з поновленням на навчання тощо) отримуватимуть лише базову стипендію, яка індексуватиметься з моменту її призначення. На сьогодні такі студенти отримують стипендію з індексацією. Зменшення реальних виплат студентам, що вперше або повторно отримали право на стипендію, становитиме 200-300 грн на місяць.

М.Томенко наголосив, що прийняття цієї постанови керівництвом багатьох вишів може бути використано для обґрунтування зменшення виплат і тим студентам, які формально не підпадають під її дію.

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«Укроборонпром» найближчим часом розпочне модернізацію вертольотів Мі-24

Підприємства концерну «Укроборонпром» найближчим часом розпочнуть модернізацію вертольота вогняної підтримки Збройних Сил України Мі-24 спільно з іноземними партнерами.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Ради національної безпеки та оборони, про це заявив секретар РНБО Андрій Клюєв, коментуючи інформацію ДП «Івченко-Прогрес» про початок створення мотора нового покоління АI-28 для лінійки літаків Ан-128, Ан-168 і Ан-178.

Нагадаємо, 2 грудня 2011 року в Парижі керівники ДК «Укроборонпром» і акціонерної компанії «Сажем» (Франція) підписали додаткову угоду до контракту, укладеного в 2008 році за програмою модернізації бойових вертольотів Мі-24 для ЗСУ.

Документ дозволяє відновити реалізацію програми й забезпечити модернізацію українських вертольотів до рівня найсучасніших бойових машин.

Раніше, в жовтні 2008 року, Віталій Немилостивий, який обіймав на той час посаду міністра промислової політики України, повідомив, що українські та французькі підприємства оборонно-промислового комплексу спільно реалізовуватимуть проект модернізації бойового ударного вертольота Мі-24, який перебуває на озброєнні в Збройних силах України. Передбачалося, що модернізований варіант Мі-24 знайде попит як на внутрішньому українському ринку – для потреб Збройних сил, так і на зовнішньому, зокрема, для участі в операціях ООН.

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Міністр екології впевнений, що спірні питання з компанією Vanсo вирішать до кінця року

Міністр екології і природних ресурсів Едуард Ставицький упевнений, що до кінця року Україні вдасться вирішити з компанією Vanсo питання щодо угоди про розподіл продукції (УРП), яка видобуватиметься на шельфі Чорного моря.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в коментарі журналістам.

«Я упевнений, що до кінця року це питання буде вирішено. Ми зацікавлені в цьому», - сказав міністр.

Довідка УНІАН. У 2006 році компанія Vanсo International Ltd виграла перший відкритий конкурс і в жовтні 2007 року уклала з Кабінетом міністрів України угода про розподіл продукції (УРП), яка видобуватиметься в межах Прикерченської ділянки надр континентального шельфу Чорного моря.

Vanco International передала всі права і обов'язки щодо УРП компанії Vanco Prykerchenska.

25 квітня 2008 р. Мінприроди анулювало ліцензію компанії Vanco Prуckerchenska Ltd. на користування надрами.

21 травня 2008 р. Кабмін ухвалив рішення про односторонній вихід з угоди про розподіл продукції з компанією Vanco.

17 липня 2008 р. компанія Vanco Prуckerchenska розпочала арбітражний процес проти України відповідно до вимог Арбітражного інституту Торгової палати м. Стокгольм (Швеція) щодо конфлікту щодо УРП.

У липні 2010 року держава Україна і компанія Vanco Prуckerchenska припинили арбітражний процес у Стокгольмському арбітражному суді і розпочали переговори з метою мирного врегулювання суперечки щодо Угоди про розподіл продукції.

У липні 2011 року уряд оприлюднив розпорядження від 11 квітня 2011 р. про схвалення Кабінетом міністрів Мирової угоди між державою Україна і компанією "Vanco Prуckerchenska Ltd.".

Документом Міжвідомчої комісії з організації укладання і виконання угод про розподіл продукції доручено визначити уповноважених осіб для підписання Мирової угоди.

Крім того, комісії доручено забезпечити після винесення Арбітражним трибуналом при Арбітражному інституті Торгової палати м. Стокгольм рішення на узгоджених умовах внесення змін до Угоди про розподіл вуглеводнів, які видобуватимуться в межах Прикерченської ділянки надр континентального шельфу Чорного моря, між державою Україна і компанією «Венко інтернешнл лімітед» згідно з Мировою угодою.

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Уряд хоче надати держгарантії за кредитом КНР на 29,5 млрд грн для заміщення газу вугіллям

Кабінет міністрів пропонує Верховній Раді дозволити надання державних гарантій за кредитом Держбанку розвитку Китаю на суму 29,5 млрд грн для реалізації проектів із заміщення природного газу вугіллям вітчизняного видобутку.

У Верховній Раді зареєстрований урядовий проект закону "Про державний бюджет на 2012 рік" (в частині фінансування проектів заміщення природного газу)", що передбачає збільшення загального обсягу держгарантій на 2012 рік з 15 млрд грн до 44,5 млрд грн.

У проекті документа сказано: рішення про те, яким компаніям, що реалізують проекти із заміщення природного газу вугіллям вітчизняного видобутку, давати держгарантії, приймає уряд.

При цьому документом передбачено незвичайне послаблення для компаній-претендентів на отримання кредиту в Держбанку розвитку Китаю - суб'єкти, що реалізують проекти із заміщення газу вугіллям, не зобов'язані подавати забезпечення виконання зобов'язань перед державою та звільняються від плати за одержання держгарантій.

У підписаній міністром енергетики та вугільної промисловості Юрієм Бойко пояснювальній записці до проекту закону сказано, що у даний час на складах вугільних підприємств зберігається більш як 2 млн тонн вугілля і ще 4 млн тонн є на складах теплоенергетики.

«Це загрожує непередбаченими негативними соціально-економічними наслідками», - йдеться у пояснювальній записці.

Міністр енергетики та вугільної промисловості також уточнив, що кредит у розмірі 3,6 млрд доларів від Держбанку Китаю розрахований на 5 інноваційних проектів, які будуть реалізовані в трьох областях України.

Як повідомляв УНІАН, 13 липня Міністерство енергетики та вугільної промисловості України і Державний банк розвитку Китаю підписали протокол про співпрацю із заміщення споживання природного газу вугіллям.

Положення протоколу передбачають можливість відкриття Держбанком розвитку КНР кредитної лінії для фінансування проектів із заміщення споживання природного газу вітчизняним вугіллям на загальну суму 3,656 млрд дол.

В Україні вже реалізуються спільні з китайською стороною проекти у вугільній галузі. Держбанк Китаю і Міністерство фінансів України 28 грудня 2011 року підписати угоду про довгостроковий кредит на суму 85 млн дол. на реконструкцію і модернізацію шахти ім. Мельникова ВАТ "Лисичанськвугілля". Перший транш у розмірі 16 млн дол. був отриманий в червні 2012 року.

Також уряд Китаю виділить Україні 372,3 млн дол. на будівництво «Повітряного експресу» - залізничної вітки від аеропорту «Бориспіль» до станції «Київ-Пасажирський».

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НКЦПФР пропонує провести консультації про консолідацію біржової системи

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) пропонує учасникам ринку провести з нею консультації про консолідацію біржової системи, повідомили УНІАН у прес-службі комісії.

"Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку при плануванні та проведенні консолідаційних процесів пропонує всім учасникам відповідних процесів більш активно співпрацювати з регулятором, серед іншого, використовувати його консультативно-дорадчі органи, а саме Консультаційно-експертна рада, стратегічну групу і комітети НКЦПФР, позитивно зарекомендували себе на ринку ", - йдеться в повідомленні НКЦПФР.

У комісії відзначають, що інтеграційні процеси на фондовому ринку пов'язані з великою кількістю ризиків - як технологічних, так і регуляторних.

" Ми переконані, що всі етапи консолідації біржової системи повинні бути стратегічно виваженими, прозорими, зрозумілими, передбачуваними і враховувати інтереси всіх учасників цих процесів, перш за все, учасників біржових торгів, і мати на меті підвищення стандартів надання біржових послуг", - відзначили в НКЦПФР.

У комісії також відзначили, що сьогодні на світових фінансових ринках спостерігається тенденція до консолідації біржових майданчиків і поступова міжнародна інтеграція інших об'єктів інфраструктури фондового ринку. "Зокрема, такі процеси зараз мають місце в Російській Федерації, де проходить процес об'єднання потужних фондових бірж ММВБ і РТС", - відзначили в НКЦПФР.

Нагадаємо, в останні дні на ринку з'явилася інформація про те, що мажоритарний акціонер фондовій біржі ПФТС - "Московська біржа ММВБ-РТС" - має намір змінити голову правління ПФТС. "Московська біржа ММВБ-РТС" також контролює 43% іншого українського торговельного майданчика - "Української біржі".

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Заборгованість із зарплати в Україні знизилася до 961,9 млн грн

В Україні заборгованість з виплати заробітної плати в червні 2012 року знизилася на 3,8%, в порівнянні з травнем, і на 1 липня склала 961, 887 млн грн, з початку року заборгованість скоротилася на 1,6%, порівняно з даними на 1 липня 2011 року заборгованості скоротилася на 18,9%.

Про це повідомляється на сайті Державної служби статистики України.

В Держстаті відзначають, що зростання заборгованості з виплати зарплати в червні зафіксовано в 8 областях України, а також у Києві та Севастополі. Відповідно, скорочення заборгованості спостерігалося в 16 областях і АР Крим.

Зокрема, найвищий рівень заборгованості (більше 100 млн грн) на 1 липня ц.р. зафіксований в Донецькій - 179,419 млн грн (у червні скоротилася на 13,5%, з початку року - на 10,4%, в порівнянні з 1 липня 2011 року - скоротилася на 21,6%) і Харківській областях - 100,035 млн грн ( в червні скоротилася на 15,2%, з початку року зросла на 11,1%, в порівнянні з 1 липня 2011 року скоротилася на 25,2%).

Заборгованість по заробітній платі в Києві на 1 липня 2012 року склала 76,422 млн грн (у червні зросла на 1,7%, з початку року - на 5,4%, в порівнянні з 1 липня 2011 року - скоротилася на 33,3%) .

Високий рівень заборгованості зафіксований також у Луганській - 77,239 млн грн (у червні скоротилася на 2,7%, з початку року - на 16,9%, в порівнянні з 1 липня 2011 року - скоротилася на 24,2%) та у Львівській областях - 61,886 млн грн (у червні зросла на 0,7%, з початку року - на 9,4%, в порівнянні з 1 липня 2011 року скоротилася на 2,7%).

Найнижчий рівень заборгованості по заробітній платі на 1 липня ц.р. зафіксовано в Чернівецькій області - 153 тис. грн (у червні скоротилася на 17,3%, з початку року - на 34,2%, в порівнянні з 1 липня 2011 року - скоротилася в 10 разів), Рівненській - 2,353 млн грн (в червні сума заборгованості скоротилася на 4,5%, з початку року - на 5,5%, в порівнянні з 1 липня 2011 року - скоротилася на 10%) та Київській областях - 3,29 млн грн (у червні скоротилася на 21,2 %, з початку року - в 3,2 рази, в порівнянні з 1 липня 2011 року - скоротився в 6 разів).

Довідка УНІАН. В Україні у 2010 році заборгованість по зарплаті скоротилася на 17,3% і на 1 січня 2011 року склала 1,218 млрд грн. У 2011 році заборгованість скоротилася на 19,8% - до 977,365 млн грн.

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«Нафтогаз» став гарантованим постачальником газу для великих промпідприємств і ТКЕ

Кабінет Міністрів України визначив НАК «Нафтогаз України» як гарантованого постачальника газу великим промисловим підприємствам і підприємствам теплокомуненерго.

Як передає кореспондент УНІАН, про ухвалення відповідного рішення на сьогоднішньому засіданні Кабінету Міністрів повідомив міністр енергетики та вугільної промисловості Юрій Бойко. Він також зазначив, що малим промпідприємствам, бюджетним організаціям і населенню газ поставлятиметься облгазами.

«По населенню, бюджету, малих (промпідприємствах - УНІАН) - це облгази, а по великих підприємствах і підприємствах теплокомуненерго – це «Нафтогаз України», - сказав Ю.Бойко.

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Податкова звітність, оброблена 21-23 липня, не порушує терміни - ДПСУ

Податкова звітність, оброблена 21-23 липня, вважається наданою платниками без порушення термінів подання, повідомляє прес-служба Державної податкової служби України (ДПСУ).

Згідно з повідомленням, у зв'язку із виходом з ладу 17-18 липня дискового накопичувача поштового сервера інформаційного порталу ДПСУ сталася затримка розсилки звітності.

Зокрема, частина податкової звітності платників податків, яка надійшла на центральний рівень своєчасно, на районний рівень була направлена і​​з запізненням. Відповідно, окремі платники податків квитанції про прийом податкової звітності отримали із затримкою.

Також зазначається, що, зважаючи на технічні проблеми, податкова звітність (в т.ч. "звітні нові" декларації), оброблена на районному рівні 21-23 липня 2012 року, вважається наданою до органів ДПСУ без порушення граничного терміну подання.

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