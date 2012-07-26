Курс НБУ на 26.07.12

Офіційний курс НБУ на 26.07.12 100 USD США - 799.3000 (на 25 липня - 799.3000) 100 EUR - 969.8706 (на 25 липня - 966.2738) 10 RUR - 2.4246 (на 25 липня - 2.4494)

Офіційний курс НБУ на 26.07.12 100 USD США - 799.3000 (на 25 липня - 799.3000) 100 EUR - 969.8706 (на 25 липня - 966.2738) 10 RUR - 2.4246 (на 25 липня - 2.4494) Облікові курси банківських металів на 26.07.12 за 10 тройських унцій (грн) 959 XAU 10 Золото - 126888.88 (на 25 липня - 125729.89) 961 XAG 10 Срібло - 2166.90 (на 25 липня - 2152.51) 962 XPT 10 Платина - 111182.63 (на 25 липня - 111342.49) 964 XPD 10 Паладій - 45080.52 (на 25 липня - 45080.52)

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