Прокуратура пояснила, що шукає на комунальних підприємствах Полтави

Прокуратура Полтавської області пояснює обшуки на комунальних підприємствах Полтави розслідуванням кримінальної справи за фактом привласнення коштів місцевого бюджету.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури області, наразі у проваджені прокуратури Полтави перебуває кримінальна справа, порушена за фактом розтрати і привласнення коштів місцевого бюджету шляхом завищення вартості робіт з капітального ремонту трубопроводів опалювання, водопостачання і водовідведення в приміщеннях житлових будинків, пов'язаної з цим фактом службової підробки (ч. 2 і ч. 3 ст. 191 і ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України).

Слідчі вживають всіх необхідних заходів для виявлення приховуваної фінансово-господарської документації, пов'язаної з проведенням і оплатою вищезгаданих ремонтних робіт. Комп'ютерна техніка, печатки, документи, відсутність яких може поставити під загрозу нормальне функціонування комунальних структур міста, не вилучалися, сказано в повідомленні прокуратури.

Як повідомляв УНІАН, 25 липня мер Полтави Олександр Мамай заявив про масові обшуки на комунальних підприємствах міста і вилучення документів, оргтехніки і печаток.