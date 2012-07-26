ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 26 липня

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

Видання «Діло» у публікації «Навіщо Януковичу закон про зону вільної торгівлі СНД» пише: Віктор Янукович намагається переконати депутатів у тому, що зона вільної торгівлі з СНД необхідна Україні...

http://delo.ua/ukraine/zachem-janukovichu-zakon-o-zone-svobodnoj-torgovli-sng-181920/

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Також «Діло» у публікації «Мінагропрод: ніхто не зазіхає на "аграрні" 11 млрд гривень» пише: чиновники називають безпідставними підозри представників аграрного ринку щодо ручного розподілу акумульованого ПДВ агропідприємств на користь тваринників. Але нагадують, що мають право і повинні втрутитися в проблемні сектора...

http://delo.ua/business/minagroprod-nikto-ne-zaritsja-na-agrarnye-11-mlrd-griven-181909/

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«Діло» у публікації «Експерти відзначають великі ризики для врожаю-2013 в Україні» пише: збитки поточного сезону ставлять під загрозу і перспективи врожаю наступного року. Чиновники виключають істотне зниження посівних площ восени, але самі аграрії, втративши близько 14 млрд грн через погоду, сумніваються, що зможуть "потягнути" посівну...

http://delo.ua/business/eksperty-otmechajut-bolshie-riski-dlja-urozhaja-2013-v-ukraine-181899/

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Видання «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Зерно не сходить з місця», в якому пише: зерновий ринок завмер в очікуванні. Покупці українських зернових на зовнішніх ринках різко знизили закупівлі, а експортери утримуються від продажу. Це відбувається через проблеми з урожаєм зернових в світі і стрімке зростання цін як в Україні, так і за кордоном...

http://www.kommersant.ua/doc/1987871

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Також «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Не кожному дано», в якому пише: в уряді відмовилися від практики галузевих пільг і вирішили перейти до ручного надання підприємствам права не платити податки...

http://www.kommersant.ua/doc/1988038

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«Комерсант-Україна» публікує матеріал «Стипендіальний фон», в якому пише: уряд оголосив про підвищення стипендій студентам. Як повідомив віце-прем'єр Сергій Тігіпко, їх базовий рівень збільшено на 37,5%. Втім, до реального підвищення стипендій встановлення базового рівня незабаром не призведе - уряд просто зафіксував нинішній розмір стипендій, відзначають в студентських профспілках...

http://www.kommersant.ua/doc/1988035

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Газета «Сьогодні» в матеріалі «Під Києвом щосили продають спірну землю - серед жертв є і зірки» пише: Святошинський ліс вирубують під котеджі - скандальну ділянку купив і соліст групи «Друга Ріка» Валерій Харчишин - співак буде захищати свій дім грудьми...

http://www.segodnya.ua/news/14415507.html

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Сайт «УНІАН-Економіка» у публікації «Американські збірки "не прижилися" на радянсько-російських реакторах» пише: проблеми з паливними збірками Westinghouse на Південно-Українській АЕС змусили задуматися про доцільність диверсифікації палива для атомних блоків. АЕС - цілісний організм може несподівано відреагувати на "чужорідні" деталі та елементи. Про це - в інтерв'ю з О.Зотеєвим, доцентом кафедри АЕС Одеського політеху...

http://economics.unian.net/ukr/detail/134913

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Також «УНІАН-Економіка» у публікації «Кредитування мікробізнесу: покращення настане не сьогодні» пише: створення та ведення малого бізнесу в Україні ускладнюється ще й відсутністю кредитування. Незважаючи на те, що держава законодавчо сама себе зобов'язала кредитувати малий бізнес, на практиці в питанні надання фінансової допомоги малим підприємцям воно поки дотримується швейцарського нейтралітету...

http://economics.unian.net/ukr/detail/134850

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Російські ЗМІ

Видання «Ведомости» у публікації «Стокгольмський арбітраж оцінив націоналізацію ЮКОСа в $ 60 млрд» пише: російський уряд програв в Арбітражному інституті Торгової палати Стокгольма позов від семи іспанських інвестфондів - власників ADR ЮКОСа, серед яких Renta 4, Ahorro Corporacion Emergentes, Quasar de Valors...

http://www.vedomosti.ru/companies/news/2320290/stokgolmskij_arbitrazh_ocenil_nacionalizaciyu_yukosa_v_60

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Видання «Известия» в публікації «Кандидатів на генеральські посади МВС запросили в Кремль» пише: президент визначився з претендентами на пост головного особиста відомства і поліцейського слідчого Москви...

http://izvestia.ru/news/531339

(УНІАН)