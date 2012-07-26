Україна уважно вивчає останні пропозиції Росії щодо МС – Азаров

Україна хоче працювати з Митним союзом і уважно вивчає останні пропозиції Росії з цього питання.

Про це заявив прем'єр-міністр України Микола Азаров в інтерв'ю виданню «Завтра».

При цьому він зазначив, що, на жаль, запропонований Україною варіант співпраці з МС за формулою «3+1» Росія не приймає.

«Зараз ми вивчаємо досвід функціонування Митного союзу, дивимося, що є позитивного. Ми вже пропонували свою формулу роботи з Митним союзом («3+1» – УНІАН). На жаль, поки ця формула не приймається нашими партнерами, але ми не ставимо хрест на цій ідеї. Ми хочемо працювати з Митним союзом, це реальність. І тому останню пропозицію Президента Росії Путіна уважно вивчаємо й зосереджено думаємо над нею», - заявив М.Азаров.

Він зазначив, що в української опозиції будь-які плани щодо зближення України з Росією та Білоруссю викликають «завзяте неприйняття».

«Обговорюючи тему Митного союзу, ми стикаємося з категоричним неприйняттям цієї ідеї зі сторони нашої так званої опозиції. Вони навіть не хочуть слухати, не хочуть розмовляти. Все, що хоч трохи зближує нас із Росією і з Білоруссю, викликає у нашої опозиції завзяте неприйняття, відмову навіть обговорювати ці теми. Вони говорять так: якщо ми рухаємося у бік Митного союзу, значить, ми закриваємо для себе рух до Європи, а ми мріємо бути в Європі», - сказав М.Азаров.

«Нікуди Україна не рухається. Україна - це велика країна, яка знаходиться в центрі Європи. Зі своїми інтересами, зі своїм унікальним народом, своїми традиціями. І завдання будь-якого уряду - забезпечити реалізацію корінних національних інтересів. А національний інтерес України сьогодні полягає в розвитку. Ми відстали - значить, нам треба розвиватися. І все, що працює на розвиток, відповідає нашим національним інтересам», - заявив М.Азаров.

Як повідомляв УНІАН, 12 липня в Лівадії (Ялта) відбулося засідання Міждержавної комісії за участю Президентів України та Росії В.Януковича і Володимира Путіна. Про деталі пропозиції РФ із питання роботи України з МС поки не повідомлялося.

12 липня на прес-конференції в Ялті після засідання Міждержавної комісії Президент Росії Володимир Путін заявив, що його країна нікого насильно не тягне вступати до Митного союзу РФ, Білорусі та Казахстану.

«Остаточний вибір, безумовно, за нею (Україною – УНІАН)», - сказав В.Путін, відповідаючи на запитання про перспективи вступу України до цієї організації.

«Росія ніколи нікого не тягне. Це контрпродуктивно. Кожна країна повинна оцінити свої плюси й мінуси (від вступу до того або іншого союзу – УНІАН)», - підкреслив Президент РФ.

При цьому він зазначив, що потім «буде складно, якщо зовсім можливо, вносити до існуючих документів будь-які зміни через вступ до організації нових членів».

У свою чергу Президент України Віктор Янукович висловив подяку за те, що Україну запрошують у ті чи інші союзи. «Дякую за те, що нас запрошують. Яким буде майбутнє, подивимося найближчим часом», - сказав В.Янукович.