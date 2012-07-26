Процедуру виготовлення документів суворого обліку можуть спростити

Кабінет Міністрів на засіданні 25 липня ухвалив зміни до проекту Закону “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо виготовлення документів та бланків документів суворого обліку або звітності“, розробленого Міністерством юстиції.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства юстиції, за словами керівника відомства Олександра Лавриновича, запропоновані зміни спрямовані на спрощення і здешевлення процедур, пов’язаних з реалізацією прав, свобод і обов'язків громадян, та посилення прозорості здійснення таких процедур.

Для цього пропонується внести зміни до 24 законодавчих актів, які виключать положення, що визначають певні документи і бланки, як документи суворого обліку, звітності та фінансової звітності.

Виготовлення таких документів та бланків документів є витратною процедурою, яка до того ж підлягає ліцензуванню. Зазначене впливає на їхню вартість, видачу та послуги. Відповідні витрати нерідко є невиправданими. Вони не гарантують співмірного захисту від протиправних посягань на права чи власність кінцевого споживача, сказав міністр.

Законопроект є регуляторним актом і матиме позитивний вплив на забезпечення прав та інтересів суб'єктів господарювання. Вилучення із законодавчих актів вказаних положень сприятиме спрощенню умов здійснення господарської діяльності.