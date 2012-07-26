Ратифікація Договору про ЗВТ з СНД не суперечить Угоді про асоціацію з ЄС, заявляють у ПР

Ратифікація Україною Договору про зону вільної торгівлі в рамках СНД не суперечить економічній частині угоди про асоціацію - створення зони вільної торгівлі з ЄС. Геополітична мета України - мати дружні відносини і на Сході, і на Заході. Про це заявив народний депутат, член парламентської фракції Партії регіонів, заступник голови ПР з питань міжнародної політики Леонід Кожара.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ПР, коментуючи те, що Президент України подав до парламенту проект закону про ратифікацію Договору про зону вільної торгівлі з СНД, депутат, зокрема, зазначив, що фракція Партії регіонів дуже зацікавлена в його ратифікації. На його думку, «Рада може ратифікувати Договір про ЗВТ з СНД на позачерговій сесії найближчим часом». Водночас політик зазначив, що питання, коли ратифікувати документ, повинна вирішувати Погоджувальна рада.

Л.Кожара зазначив, що ратифікація Договору про ЗВТ з СНД не суперечить Угоді про асоціацію з ЄС, її частини, яка стосується поглибленої і всеосяжної зони вільної торгівлі, технічне парафування якої недавно завершили наша країна і Європейський союз. «Цей договір жодним чином не суперечить Угоді про асоціацію. ЗВТ з СНД не суперечить зоні вільної торгівлі, яку ми створюємо з державами Європейського Союзу. І з приводу цього є численні висловлювання з боку керівництва Євросоюзу, Єврокомісії зокрема, про те, що ЗВТ в рамках СНД не суперечить Угоді про асоціацію з ЄС», - зазначив він.

«Це наша геополітична мета - мати дружні відносини і на Сході, і на Заході. І це (ратифікація Договору про ЗВТ з СНД) буде ще одним кроком до реалізації цієї мети», - вважає Л.Кожара.

Довідка УНІАН. 18 жовтня 2011 року в Санкт-Петербурзі прем'єр-міністри країн СНД підписали договір про створення зони вільної торгівлі. Документ підписали голови урядів Росії, України, Білорусі, Казахстану, Вірменії, Таджикистану, Молдови і Киргизії. Договір не підписали Азербайджан, Туркменістан та Узбекистан. Водночас було заявлено, що ці країни планують приєднатися до нього.

19 березня 2012 року Президент України Віктор Янукович заявив, що договір про ЗВТ в рамках СНД буде ратифіковано найближчим часом.

21 березня лідер фракції Партії регіонів Олександр Єфремов заявив, що Верховна Рада поки що не готова до ратифікації цієї угоди.

На сьогодні Україна має зауваження до Договору про зону вільної торгівлі з СНД, які полягають у нерівності умов, що стосуються запровадження торгових обмежень країнами Митного союзу та іншими членами Співдружності. Нерівні умови визначені доповненням №6 до документа.

Раніше розглядався варіант синхронної ратифікації угоди про ЗВТ в рамках СНД всіма країнами-підписантами документа. Про можливість синхронної ратифікації заявляло керівництво України і Росії.

24 липня Президент України В.Янукович вніс до Верховної Ради України проект закону “Про ратифікацію Договору про зону вільної торгівлі” у рамках СНД.

Позачергова сесія ВР може відбутися 31 липня.