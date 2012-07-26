ВР З0 липня на позачерговій сесії розгляне й питання ратифікації договору про ЗВТ з СНД

У понеділок, З0 липня, на позачерговій сесії парламенту буде розглянуто 10 питань.

Про це агентству УНІАН повідомили в апараті ВР.

Йдеться про “кадрові питання, що стосуються компетенції ВР”. Також буде розглянуто проект закону “Про ратифікацію договору про зону вільної торгівлі”, внесений Президентом України Віктором Януковичем.

Крім того, буде розглянуто проект Закону “Про внесення змін до статті 6 Закону України "Про Державний бюджет України на 2012 рік" (щодо фінансування проектів заміщення природного газу)”; проект Закону “Про внесення змін до статті 6 Закону України "Про Державний бюджет України на 2012 рік (щодо фінансування пріоритетних проектів у сфері сільського господарства)”; проект Закону “Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2012 рік" (щодо видатків Державного агентства екологічних інвестицій України)”. Також в порядку денному передбачено розгляд проекту Закону “Про стимулювання інвестиційної діяльності у пріоритетних галузях економіки з метою створення нових робочих місць”, проекту Закону “Про внесення зміни до пункту 4 розділу ХХІ "Прикінцеві та перехідні положення" Митного кодексу України щодо особливостей оподаткування суб'єктів господарювання, які реалізують інвестиційні проекти у пріоритетних галузях економіки”; проекту Закону “Про внесення змін до розділу ХХ "Перехідні положення" Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування суб'єктів господарювання, які реалізують інвестиційні проекти у пріоритетних галузях економіки”. ВР також розгляне проект Закону «Про внесення змін до закону України про іпотечні облігації щодо випуску та обігу іпотечних облігацій” та “проекти постанов ВР, внесені в порядку передбаченому статтею 48 регламенту ВР”.

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