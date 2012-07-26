ТОП-10 (26 липня)

Нацбанк допускає введення обмежень на розрахунки готівкою

Кабмін схвалив ТЕО будівництва двох енергоблоків Хмельницької АЕС

Азаров каже, що поголів’я худоби зросло вперше з 1990 року

Гроші від розміщення євробондів зараховано до золотовалютних резервів

Україна уважно вивчає останні пропозиції Росії щодо МС – Азаров

НБУ хоче вводити обов’язковий продаж валютної виручки на термін до 6 місяців

ВР З0 липня на позачерговій сесії розгляне й питання ратифікації договору про ЗВТ з СНД

Продажі нових автомобілів в Україні у І півріччі виросли на 21% - експерти

Борги населення перед банками склали 189,69 млрд грн- НАБУ

Голова Європейського центрального банку обіцяє захистити євро

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Нацбанк допускає введення обмежень на розрахунки готівкою

Національний банк України (НБУ) допускає введення обмежень на розрахунки готівкою в Україні, при цьому обіцяє, що нововведення не доставить дискомфорту клієнтам торгових мереж.

Як повідомляється на сайті НБУ, надання Нацбанку права встановлювати граничні суми розрахунків готівковими коштами для фізичних і юридичних осіб, а також для фізичних осіб-підприємців, передбачено законопроектом щодо розвитку безготівкових розрахунків і регулювання платіжного ринку України (№ 10656).

«Зараз обмежень немає, і цей законопроект (№ 10656 - УНІАН) також не вводить такого обмеження. Він лише говорить про те, що це можливо буде зробити», - йдеться у коментарі директора генерального департаменту інформаційних технологій і платіжних систем НБУ Наталії Синявської, розміщеному на сайті Нацбанку.

Н.Синявська зазначає, що гранична сума готівкових розрахунків визначатиметься після аналізу економічної ситуації.

«Світовий досвід свідчить про те, що встановлюється достатньо високий рівень готівкових розрахунків для того, щоб пересічні громадяни, які здійснюють якісь покупки у торгових мережах, не відчули дискомфорту. Введення обмежень стосується тільки великих покупок», - сказала Н.Синявська.

Ініційований Нацбанком законопроект № 10656 Верховна Рада України ухвалила у першому читанні. Окрім вищезгаданого, проектом закону також пропонується надати право Державній податковій службі здійснювати контроль за дотриманням порядку проведення готівкових розрахунків за товари і послуги.

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Кабмін схвалив ТЕО будівництва двох енергоблоків Хмельницької АЕС

Кабінет Міністрів України схвалив техніко-економічне обгрунтування будівництва енергоблоків №3 і №4 Хмельницької атомної електростанції.

Текст розпорядження № 498-р від 4 липня 2012 року опублікований на сайті уряду.

Згідно з документом, встановлена електрична потужність енергоблоків становить 2 тис. МВт.

Загальна кошторисна вартість будівництва становить 36,758 млрд грн, зокрема: будівельно-монтажні роботи - 5,956 млрд грн, устаткування - 23,589 млрд грн, пуско-налагоджувальні роботи - 249 млн грн.

Також документом оцінена вартість ядерного палива для першого завантаження - 2,072 млрд грн.

Загальні витрати на даний проект Кабмін оцінює в 39,566 млрд грн.

Довідка УНІАН. Будівництво двох енергоблоків ХАЕС було припинене в 1990 році після оголошення Верховною Радою мораторію на будівництво нових АЕС на території України. Будівельна готовність енергоблоку №3 ХАЕС становить 75%, №4 - 28%. При спорудженні будівельних конструкцій енергоблоків №3 і №4 Хмельницької АЕС було освоєно 17% від загальної проектної вартості.

9 червня 2010 року Кабінет міністрів України і уряд Російської Федерації підписали рамкову угоду про добудову третього і четвертого енергоблоків Хмельницької АЕС. Угодою передбачається, що російська сторона забезпечує фінансування проекту в обсязі, що необхідний для проектування, будівництва і введення в експлуатацію блоків, зокрема для оплати послуг і товарів, які поставляються з РФ в Україну.

Переможцем міжнародного конкурсу з вибору типу реакторної установки для будівництва 3-го і 4-го енергоблоків Хмельницької АЕС у жовтні 2008 року стала російська компанія «Атомстройекспорт», яка представила проект реакторної установки В-392.

13 березня 2012 року Державна інспекція ядерного регулювання України (ДІЯР) узгодила техніко-економічне обгрунтування будівництва енергоблоків №3 і №4 Хмельницької АЕС.

6 травня прем'єр-міністр України Микола Азаров після зустрічі з Президентом Росії Володимиром Путіним і прем'єр-міністром Росії Дмитром Медведєвим повідомив, що керівництво Росії підтвердило готовність видати кредит на добудову третього і четвертого блоків Хмельницької АЕС.

31 травня заступник генерального директора ДК «Росатом» - директор Блоку з розвитку і міжнародного бізнесу Кирило Комаров повідомив, що схема кредитування будівництва третього і четвертого блоків Хмельницької АЕС ще не визначена, проте можливе виділення міждержавного кредиту.

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Азаров каже, що поголів’я худоби зросло вперше з 1990 року

Прем'єр-міністр Микола Азаров відзначає зростання поголів'я великої рогатої худоби в Україні вперше з 1990 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив у четвер, 26 липня, на церемонії відкриття річкового перевантажувального зернового терміналу СП "Нібулон" у селі Чирське Переяслав-Хмельницького району Київської області.

За словами глави уряду, держава вкладає все більше коштів у соціальний розвиток села. Зокрема, підтримка аграрного сектора в 2012 році становила рекордні 10 млрд грн, що в 1,5 разу більше, ніж у 2011 р.

"Ми ініціювали нові форми підтримки села - такі як дотації на одного бичка або теличку. І вже цього року ми додали поголів'я на 452 тисяч. Вперше в Україні пішло зростання поголів'я великої рогатої худоби. З 1990 року убували: було 25 млн, стало 4,9 млн", - сказав М.Азаров.

Нагадаємо, що прем'єр-міністр вважає, що суттєвого збільшення поголів'я великої рогатої худоби можна досягти за 5-7 років. На його думку, щорічно можна досягати приросту поголів'я в розмірі 200-300 тис. одиниць.

Також М.Азаров зазначив, що в планах у уряду значне збільшення споживання населенням м'яса - до 70-80 кг на рік.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією Міністерства аграрної політики та продовольства, в 2012 році держава передбачила близько 1 млрд грн дотацій селянам за збереження молодняку великої рогатої худоби: за теля віком від 3 до 5 місяців - 250 грн, віком від 6 до 8 місяців - 500 грн, від 9 до 11 місяців - 750 грн за голову.

Ці виплати здійснюються в рамках програми Мінагропроду «Державна підтримка галузі тваринництва». Мета програми - зупинити вирізування худоби й задати темп для збільшення поголів'я, що в результаті позначиться на збільшенні обсягів виробництва молочної продукції.

Довідка УНІАН. Станом на 1 травня 2012 року, в Україні чисельність поголів'я великої рогатої худоби знизилася на 0,1%, порівняно з 1 травня 2011 року - до 5 млн 138,5 тис. голів.

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Гроші від розміщення євробондів зараховано до золотовалютних резервів

Отримані в результаті розміщення єврооблігацій України 2 млрд дол. зараховано до золотовалютних резервів Національного банку України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила директор Генерального департаменту грошово-кредитної політики НБУ Олена Щербакова в розмові з журналістами у четвер, 26 липня.

«Все зарахували», - сказала О.Щербакова, відповідаючи на запитання журналістів про те, чи зараховані кошти від розміщення євробондів України в резерви НБУ.

При цьому обсяг золотовалютних резервів із урахуванням вищезгаданих коштів О.Щербакова не уточнила.

Як повідомляв УНІАН, 17 липня Мінфін України здійснив випуск євробондів на суму 2 млрд дол. США з прибутковістю 9,25% річних і з терміном погашення 24 липня 2017 року. Лід-менеджерами запозичення виступили JP Morgan, Morgan Stanley, Troika Dialog і VTB Capital. За даними Мінфіну, кінцевий обсяг заявок інвесторів на купівлю українських євробондів становив 5,8 млрд дол., при цьому, за інформацією Нацбанку, книга замовлень на євробонди становила близько 7 млрд дол.

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Україна уважно вивчає останні пропозиції Росії щодо МС – Азаров

Україна хоче працювати з Митним союзом і уважно вивчає останні пропозиції Росії з цього питання.

Про це заявив прем'єр-міністр України Микола Азаров в інтерв'ю виданню «Завтра».

При цьому він зазначив, що, на жаль, запропонований Україною варіант співпраці з МС за формулою «3+1» Росія не приймає.

«Зараз ми вивчаємо досвід функціонування Митного союзу, дивимося, що є позитивного. Ми вже пропонували свою формулу роботи з Митним союзом («3+1» – УНІАН). На жаль, поки ця формула не приймається нашими партнерами, але ми не ставимо хрест на цій ідеї. Ми хочемо працювати з Митним союзом, це реальність. І тому останню пропозицію Президента Росії Путіна уважно вивчаємо й зосереджено думаємо над нею», - заявив М.Азаров.

Він зазначив, що в української опозиції будь-які плани щодо зближення України з Росією та Білоруссю викликають «завзяте неприйняття».

«Обговорюючи тему Митного союзу, ми стикаємося з категоричним неприйняттям цієї ідеї зі сторони нашої так званої опозиції. Вони навіть не хочуть слухати, не хочуть розмовляти. Все, що хоч трохи зближує нас із Росією і з Білоруссю, викликає у нашої опозиції завзяте неприйняття, відмову навіть обговорювати ці теми. Вони говорять так: якщо ми рухаємося у бік Митного союзу, значить, ми закриваємо для себе рух до Європи, а ми мріємо бути в Європі», - сказав М.Азаров.

«Нікуди Україна не рухається. Україна - це велика країна, яка знаходиться в центрі Європи. Зі своїми інтересами, зі своїм унікальним народом, своїми традиціями. І завдання будь-якого уряду - забезпечити реалізацію корінних національних інтересів. А національний інтерес України сьогодні полягає в розвитку. Ми відстали - значить, нам треба розвиватися. І все, що працює на розвиток, відповідає нашим національним інтересам», - заявив М.Азаров.

Як повідомляв УНІАН, 12 липня в Лівадії (Ялта) відбулося засідання Міждержавної комісії за участю Президентів України та Росії В.Януковича і Володимира Путіна. Про деталі пропозиції РФ із питання роботи України з МС поки не повідомлялося.

12 липня на прес-конференції в Ялті після засідання Міждержавної комісії Президент Росії Володимир Путін заявив, що його країна нікого насильно не тягне вступати до Митного союзу РФ, Білорусі та Казахстану.

«Остаточний вибір, безумовно, за нею (Україною – УНІАН)», - сказав В.Путін, відповідаючи на запитання про перспективи вступу України до цієї організації.

«Росія ніколи нікого не тягне. Це контрпродуктивно. Кожна країна повинна оцінити свої плюси й мінуси (від вступу до того або іншого союзу – УНІАН)», - підкреслив Президент РФ.

При цьому він зазначив, що потім «буде складно, якщо зовсім можливо, вносити до існуючих документів будь-які зміни через вступ до організації нових членів».

У свою чергу Президент України Віктор Янукович висловив подяку за те, що Україну запрошують у ті чи інші союзи. «Дякую за те, що нас запрошують. Яким буде майбутнє, подивимося найближчим часом», - сказав В.Янукович.

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НБУ хоче вводити обов’язковий продаж валютної виручки на термін до 6 місяців

Національний банк України підготував законопроект, що передбачає надання йому права вводити обов'язковий продаж валютної виручки на термін до 6 місяців.

Законопроект "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення інструментів впливу на грошово-кредитний ринок" №11033 зареєстрований у Верховній Раді України 25 липня.

"Метою законопроекту є закріплення на законодавчому рівні за Національним банком права тимчасово (на термін до 6 місяців) вводити (з подальшою відміною після стабілізації ситуації на внутрішньому валютному ринку і урівноваження платіжного балансу України) норми щодо обов'язкового продажу частини надходжень в іноземній валюті", - сказано у пояснювальній записці до законопроекту.

Крім того, цим проектом закону передбачається надати Нацбанку право тимчасово міняти терміни розрахунків за операціями експорту і імпорту товарів. "Це сприятиме тому, що в період погіршення стану платіжного балансу грошові кошти резидентів працюватимуть на вітчизняну економіку (за рахунок скорочення термінів інвестування (кредитування) економіки інших держав)", - зазначено у пояснювальній записці.

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ВР З0 липня на позачерговій сесії розгляне й питання ратифікації договору про ЗВТ з СНД

У понеділок, З0 липня, на позачерговій сесії парламенту буде розглянуто 10 питань.

Про це агентству УНІАН повідомили в апараті ВР.

Йдеться про “кадрові питання, що стосуються компетенції ВР”. Також буде розглянуто проект закону “Про ратифікацію договору про зону вільної торгівлі”, внесений Президентом України Віктором Януковичем.

Крім того, буде розглянуто проект Закону “Про внесення змін до статті 6 Закону України "Про Державний бюджет України на 2012 рік" (щодо фінансування проектів заміщення природного газу)”; проект Закону “Про внесення змін до статті 6 Закону України "Про Державний бюджет України на 2012 рік (щодо фінансування пріоритетних проектів у сфері сільського господарства)”; проект Закону “Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2012 рік" (щодо видатків Державного агентства екологічних інвестицій України)”. Також в порядку денному передбачено розгляд проекту Закону “Про стимулювання інвестиційної діяльності у пріоритетних галузях економіки з метою створення нових робочих місць”, проекту Закону “Про внесення зміни до пункту 4 розділу ХХІ "Прикінцеві та перехідні положення" Митного кодексу України щодо особливостей оподаткування суб'єктів господарювання, які реалізують інвестиційні проекти у пріоритетних галузях економіки”; проекту Закону “Про внесення змін до розділу ХХ "Перехідні положення" Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування суб'єктів господарювання, які реалізують інвестиційні проекти у пріоритетних галузях економіки”. ВР також розгляне проект Закону «Про внесення змін до закону України про іпотечні облігації щодо випуску та обігу іпотечних облігацій” та “проекти постанов ВР, внесені в порядку передбаченому статтею 48 регламенту ВР”.

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Продажі нових автомобілів в Україні у І півріччі виросли на 21% - експерти

Продажі нових легкових автомобілів в Україні у першому півріччі 2012 року виросли порівняно з аналогічним періодом 2011 року на 21%, що вказує на поступове відновлення ринку, повідомила компанія "Атлант-М" в переданому агентству УНІАН звіті.

Компанія не вказує абсолютних цифр продажів за цей період.

"Ринок в червні виявився трохи нижчий травневого рівня, що досить часто спостерігалося у попередні роки. Можливо, зростанню продажів завадило проведення Євро- 2012, що змусило частину потенційних покупців відкласти придбання автомобіля. Якщо ця гіпотеза правильна, то ми побачимо в липні-серпні відновлення зростання продажів", - цитують повідомлення директора відділення стратегічного розвитку "Атлант-М" Олексія Терещенка.

За даними експертів, за підсумками першого півріччя трійка лідерів українського ринку іншомарок виглядає таким чином: моделі Hyundai (продано 9912 автомобілів), Volkswagen (продано 8651 автомобіль) і Kia (продано 7538 автомобілів).

Серед популярних брендів найбільше зростання в продажах показують Volkswagen, Kia, Geely. З ТОП-3 рейтингу за підсумками півріччя вибули Toyota і Skoda, перемістившись на 4-е і 5-е місце відповідно.

Експерти ринку при цьому кажуть про зниження продажів автомобілів японських марок (Honda, Mitsubishi), а також Daewoo і Chery.

Сегмент преміальних автомобілів, за даними "Атлант-М", виріс на 27% порівняно з I півріччям 2011 року. При цьому торішній лідер Lexus поступився місцем німецькій трійці Mercedes, Audi і BMW, яка йде впритул і сумарно займає 55,5% преміум-сегменту в Україні.

Раніше в поточному місяці профільна асоціація "УкрАвтоПром" повідомила, що виробництво легкових автомобілів в Україні у першому півріччі 2012 року в умовах відсутності держпідтримки галузі і слабкого автокредитування впали порівняно з аналогічним періодом 2011 року на 19,6% до 36 542 одиниць.

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Борги населення перед банками склали 189,69 млрд грн- НАБУ

Банківські борги громадян України станом на 1 липня 2012 року склали 189,69 млрд грн, йдеться в повідомленні Незалежної асоціації банків України (НАБУ) (http://www.nabu.com.ua/rus/press_centr/news/9478/), підготовленому на підставі аналізу кредитних портфелів банківських установ, які працюють у країні.

За даними НАБУ, на 1 липня ц.р. загальний борг фізичних осіб перед банками порівняно з минулим роком скоротився на 18,76 млрд грн, або на 9%.

Також вказується, що найшвидше борги населення скорочувалися в Івано-Франківській (-26,6%), Одеській (-22,3%), Рівненській (-20,5%) і Тернопільській областях (-20,1%), низькими темпами - у Львівській області (-0,2%), а також у Луганській області (-2,6%) і м. Києві і Київській області (-2,6%), а в Донецькій області борги навіть зросли на 2,3%, або на 309 млн грн.

При цьому в НАБУ повідомили, що найбільшими боржниками банків виявилися жителі столиці і Київської області (69,59 млрд грн, або 36,7% від загальнонаціональних показників). Далі, із «значним відставанням», ідуть жителі Одеської області — 14,98 млрд грн (7,9%) і Дніпропетровської - 14,83 млрд грн (7,8%). Найменше банкам винні в Чернігівській і Кіровоградській областях: тільки по 0,9% від загальної суми кредитів, або відповідно 1,67 млрд грн, і 1,78 млрд грн.

Найбільше українці заборгували за споживчими кредитами - 53% загального боргу, або 102,29 млрд грн. Борги за іпотечними кредитами становлять 33,3% боргів (63,24 млрд грн). На третьому місці - зобов'язання перед банками за автокредитами - 10,5% (19,8 млрд грн).

У НАБУ підкреслили, що більша частина боргу населення перед банками номінована в доларах США - 49,7% від загальної суми заборгованості, їм небагато поступаються борги в національній валюті - 48,2%. При цьому банківські борги населення в доларах США порівняно з аналогічними показниками 2011 року скоротилися на 27,3%, тоді як гривневі зросли на 26,9%.

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Голова Європейського центрального банку обіцяє захистити євро

Президент Європейського центробанку Маріо Драгі пообіцяв зробити все необхідне, щоб захистити єврозону від колапсу, включаючи боротьбу з непомірно високою вартістю позикових коштів, повідомляє Reuters.

"У рамках своїх повноважень ЄЦБ готовий зробити все, що потрібно, щоб захистити євро. І повірте мені, цього буде достатньо, - сказав Драгі на інвестиційній конференції в Лондоні. - У тій мірі, до якої розмір суверенних премій (за позикові кошти) заважає роботі каналів поширення монетарної політики, це входить у наші повноваження ".

Ці коментарі - найсміливіші заяви Драгі до цього часу, які підтверджують, що ЄЦБ готовий втрутитися протягом боргової кризи, щоб допомогти Італії та Іспанії, чиї витрати на позикові кошти злетіли до неприйнятних рівнів.

Євро підскочив до долара після цих коментарів, а ф'ючерси на німецькі облігації опустилися на негативну територію.

ЄЦБ "законсервував" свою програму викупу суверенних облігацій кілька місяців тому і навідріз відмовляється відновлювати її. Тому вся увага буде прикута до того, що ще може зробити банк.

Економісти думають, що ЄЦБ буде змушений знову купувати облігації або ж підтримувати проблемні країни єврозони "через задні двері".

У середу член ЄЦБ Евальд Новотни заявив, що надання постійному фонду допомоги єврозони банківської ліцензії має свої плюси. Драгі та інші учасники ЄЦБ раніше відкидали цю ідею.

Банк також може діяти, як діяли ФРС США і Банк Англії, та провести кількісне пом'якшення, іншими словами, надрукувати нові гроші.

"Ці коментарі про високу дохідність державних облігацій цікаві, оскільки вони вказують на можливу спробу обійти обмеження, що стосуються прямої купівлі державних облігацій", - сказав Марк Оствальд з Monument Securites.

"Звичайно, поки невідомо, чи погодяться з його оцінкою пан Вайдманн, пан Асмуссен, пані Меркель і пан Шойбле", - додав він, маючи на увазі членів німецького уряду та його представників в ЄЦБ.

На вихідних Драгі сказав, що в ЄЦБ "немає заборон" щодо того, що він може або не може робити. Його страх із приводу перебоїв у поширенні монетарної політики перегукується з подібними попередженнями глави Банку Франції Крістіана Нуайє, висловленими в останні тижні.

Міністр фінансів Франції П'єр Московічі сказав, що зауваження Драгі про прибутковість держоблігацій "дуже позитивні".

Драгі додав, що ЄЦБ не хоче робити те, що повинні робити уряди. Він відмовився говорити про ймовірність виходу будь-якої країни з єврозони, але сказав, що єдина валюта "не підлягає скасуванню".

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УНІАН