Курс НБУ на 27.07.2012

Офіційний курс НБУ на 27.07.2012 100 USD - 799.3000 (на 26 липня - 799.3000) 100 EUR - 979.9418 (на 26 липня - 969.8706) 10 RUR - 2.4502 (на 26 липня - 2.4246)

Офіційний курс НБУ на 27.07.2012 100 USD - 799.3000 (на 26 липня - 799.3000) 100 EUR - 979.9418 (на 26 липня - 969.8706) 10 RUR - 2.4502 (на 26 липня - 2.4246) Облікові курси банківських металів на 27.07.2012 за 10 тройських унцій (грн) 959 XAU 10 Золото - 128127.79 (на 26 липня - 126888.88) 961 XAG 10 Срібло - 2222.85 (на 26 липня - 2166.90) 962 XPT 10 Платина - 111981.93 (на 26 липня - 111182.63) 964 XPD 10 Паладій - 45240.38 (на 26 липня - 45080.52)

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter