Сьогодні в Лондоні відкриваються ХХХ Олімпійські ігри

Сьогодні, 27 липня, відбудеться офіційна церемонія відкриття Ігор ХХХ Олімпіади у Лондоні.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Держслужби молоді та спорту України, на церемонії відкриття Олімпійських ігор українську делегацію очолюватиме прем'єр-міністр Микола Азаров, разом з ним до складу делегації увійдуть міністр освіти і науки, молоді та спорту Дмитро Табачник, голова Державної служби молоді та спорту України Равіль Саффіулін, заступник голови служби, член виконкому НОК Вадим Сисюк, шеф місії олімпійської делегації в Лондоні, директор департаменту фізичного виховання та масового спорту Держмолодьспорту Ніна Уманець та інші.

Українським прапороносцем цього року стане дворазовий призер Олімпіади Дзюдоїст Роман Гонтюк. Всього Україну на ХХХ Іграх представлятиме 245 спортсменів, що змагатимуться у 28 видах спорту з 32 олімпійських.

Олімпійський прапор на флагштоку головної арени Ігор ХХХ Олімпіади буде піднято під звуки офіційного гімну – пісні "Survival" у виконанні гурту "Muse".

Початок церемонії відзначиться дзвоном Біг Бена о 21:00 за місцевим часом та триватиме 30 хвилин. Організатори розраховують, що за відкриттям спостерігатиме більше мільярда телеглядачів.

Напередодні, 26 липня, в Олімпійському селищі Лондона урочисто піднято Державний прапор України. У церемонії підняття синьо-жовтого прапора взяли участь члени офіційної делегації, Національної олімпійської збірної України та почесні гості.

Підняття прапора символізує готовність нашої країни до змагань на головних іграх чотириріччя, зазначили у прес-службі.