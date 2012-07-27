У Львові вшанують пам‘ять жертв Скнилівської трагедії

Сьогодні, у 10-ту річницю трагедії на Скнилівському летовищі Львова, в місті буде вивішено державні прапори із жалобними стрічками і відбудуться заходи з вшанування пам‘яті загиблих під час авіаційного шоу.

Про це повідомили УНІАН у Львівській міській раді.

«Для Львова – це жахлива трагедія, що забрала життя ні в чому не винних людей. Кожен з нас повинен зробити все можливе, щоб подібне ніколи не повторилося. Після 10 років трагедії ми маємо бути єдині, адже лише разом зможемо подолати жахливі наслідки тої трагедії», - зазначив міський голова Львова Андрій Садовий.

Він також закликав львів’ян утриматися від гучних святкувань у день 10-ї річниці Скнилівської трагедії.

Сьогодні, 27 липня, спеціально до річниці пам‘яті постраждалих під час авіашоу, скрипаль Нінуам Вимер виступить у Львові із концертом-реквіємом для вшанування пам’яті жертв загиблих на Скнилові у 2002 році. Також вшанує пам’ять загиблих і примадонна Віденської опери Вікторія Лук’янець.

„Ініціатором концерту-реквієму став Юліан Вимер, колишній львів’янин, який живе в Австрії. У перший день після трагедії 2002 року він організував у Австрії концерт для віп-персон, і всі кошти перерахував на рахунок благодійного фонду для допомоги жертвам Скнилівскої трагедії. Цього року він також запросив Вікторію Лук’янець. Концерт-реквієм у Будинку органної та камерної музики буде благодійний”, - повідомили у Львівській міській раді.

Також, у програмі заходів вшанування пам’яті жертв Скнилівської трагедії - 27 липня проведення екуменічної молитви біля каплиці всіх святих українського народу і пам’яті жертв Скнилівської трагедії, 28 липня - поминальна панахида в соборі святого Юра у Львові.

Як повідомляв УНІАН, 27 липня 2002 року під час авіашоу на Скнилівському аеродромі Львова зазнав катастрофи літак Су-27. Внаслідок падіння літака загинули 77 осіб, з яких 28 дітей. Також постраждали близько 250 осіб.

24 червня 2005 року Військовий апеляційний суд Центрального регіону у Львові оголосив вирок шести льотчикам. На даний час покарання у в`язниці відбуває лише пілот Володимир Топонар.

Кримінальні справи проти чотирьох генералів, причетних до організації авіашоу на аеродромі “Скнилів”, Генеральна прокуратура виділила в окреме провадження. 2008 року Військовий апеляційний суд Центрального регіону виправдав їх.