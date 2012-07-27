ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 27 липня
Економічні матеріали
Українські ЗМІ
Видання «Діло» у публікації «Які претензії харчопрому пред'явив Антимонопольний комітет» пише: продовольчий ринок знаходиться під постійним наглядом Антимонопольного комітету. Особливо часто антимонопольники нарікають на представників молочного сектора...
http://delo.ua/business/kakie-pretenzii-pischepromu-predjavil-antimonopolnyj-komitet-181979/
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Видання «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Курс на продаж», в якому пише: НБУ змусить експортерів реалізовувати валютну виручку на міжбанку...
http://www.kommersant.ua/doc/1988566
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Також «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Банк Кіпру сидить під арештом через конфлікт з позичальником», в якому пише: суперечка з позичальником на суму всього $ 2 млн обернувся для Банку Кіпру арештом всього його рухомого і нерухомого майна. Юристи банку намагаються домогтися зняття арешту, але поки їм це не вдається...
http://www.kommersant.ua/doc/1988756
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«Комерсант-Україна» публікує матеріал «Далі підуть разом», в якому пише: "Батьківщина" і "Свобода" погодили свої дії на виборах...
http://www.kommersant.ua/doc/1988352
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Газета «Сьогодні» в матеріалі «Заборона на оплату великих сум готівкою підвищить ціни на квартири і не врятує від шахраїв» пише: Нацбанк хоче боротися з тіньовим обігом грошей за допомогою безготівкового розрахунку...
http://www.segodnya.ua/news/14415963.html
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Сайт «УНІАН-Економіка» у публікації «З 2013 року зарплати в «конвертах» можуть відмерти з доброї волі» пише: Податкова і Мінфін запропонували концептуально змінити підхід до стягування податків, реанімувавши "стимулюючу" складову: знизити навантаження на фонд зарплати, ввести трирівневу систему прибуткового податку і т.п. За допомогою "пряника" намагаються ліквідувати зарплату в "конвертах"...
http://economics.unian.net/rus/detail/134996
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Російські ЗМІ
Видання «Ведомости» у публікації «ЦБ: банки надактивно роздають гроші населенню» пише: банки так активно роздають гроші населенню, що ЦБ підвищив прогноз: тепер він очікує від них за підсумками року зростання кредитних портфелів на 24-28%, а в роздробі - на 40-44%...
http://www.vedomosti.ru/finance/news/2324723/kreditov_budet_bolshe
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Видання «Известия» в публікації «ЗМІ заборонять вказувати національність в статтях і репортажах» пише: на думку депутатів, це провокує міжнаціональні конфлікти і закладає неправильні стереотипи в свідомість людей...
http://izvestia.ru/news/531457
(УНІАН)