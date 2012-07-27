Анонс на 27 липня

* 10-та річниця трагедії на Скнилівському аеродромі Львова.

* Відбудеться офіційна церемонія відкриття Ігор ХХХ Олімпіади в Лондоні.

* Прес-конференція на тему: «Доступне житло» від Укргазбанку: ще три кроки назустріч позичальникові». Учасники: Олена Дмитрієва, заступник голови правління Укргазбанку; Антон Косторніченко, директор департаменту роздрібного банкінгу Укргазбанку; Михайло Ачкасов, директор Полтавської обласної дирекції.

* У порту Південний відбудеться прес-конференція начальника порту «Південний» Олександра Лагоші з нагоди святкування Дня флоту України. Питання: офіційна позиція керівництва підприємства щодо Закону «Про морські порти України»; завдання, що стоять перед портом у зв'язку з прийняттям нового закону; плани перспективного розвитку порту. Також в програмі нагородження журналістів грамотами від начальника порту «Південний» з нагоди Дня флоту.

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