Командувачем Військово-Морських сил ЗСУ став віце-адмірала Іл'їн

Президент України Віктор Янукович призначив віце-адмірала Юрія Іл'їна командувачем Військово-Морських сил Збройних сил України.

Відповідний указ розміщений на офіційному сайті глави держави.

Як повідомлялося, до цього призначення віце-адмірал Ю.Іл’їн обіймав посаду начальника штабу – першого заступника командувача ВМС Збройних сил України.

Ю.Іл’їн народився 21 серпня 1962 року в місті Рогачев Гомельської області (Білорусь).

Після закінчення Мінського Суворовського військового училища у 1979 році вступив в Одеське вище артилерійське командне училище імені Фрунзе. З 1983 по 1991 рік проходив службу в окремій бригаді морської піхоти Чорноморського флоту на посадах командира взводу, командира батареї.

У період з 1991 року до 1998 року проходив службу у штабі Командування Військово-Морських сил ЗСУ. З серпня 1998 року до грудня 2003 року командував окремою бригадою морської піхоти Військово-Морських сил ЗСУ. У період з грудня 2003 року по червень 2005 року проходив службу в штабі Командування ВМС на посадах заступника начальника і начальника управління оборонного планування. У період з червня 2005 по серпень 2008 року проходив службу військовим представником групи офіцерів в міжнародних штабах і місіях в США.

З серпня 2008 року проходив службу у Командуванні ВМС на посадах першого заступника начальника штабу, начальника штабу – першого заступника командувача Військово-Морських Сил.

Закінчив Національний університет оборони України.

Одружений, має дочку.