ЦВК оголосила про початок 30 липня виборчої кампанії

Центральна виборча комісія оголосила про початок з 30 липня виборчої кампанії з виборів народних депутатів України, що відбудуться 28 жовтня 2012 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на засідання Центрвиборчкому оголосив голова ЦВК Володимир Шаповал.

Він нагадав, що згідно з чинним законом, виборчий процес розпочинається за 90 днів до дня голосування, а ЦВК має оголосити про початок виборчого процесу не пізніше, ніж за 91 день до дня виборів. Тому сьогодні комісія оголошує про початок виборчого процесу.