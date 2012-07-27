В Європі набули чинності нові правила успадкування

Брюссель. В Європі набули чинності нові загальноєвропейські правила успадкування майна померлих.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, нові правила були оприлюднені в Офіційному журналі ЄС 26 липня і, таким чином, набули чинності.

Нове законодавство спрощує процедуру успадкування.

Крім того, законодавство передбачає запровадження Європейського сертифікату спадку, який дасть можливість європейцям довести, що вони є розпорядниками спадку, або спадкоємцями без зайвих формальностей.

“Цим законом ми спрощуємо процес та даємо юридичну безпеку громадянам”, - заявила з цього приводу віце-президент Єврокомісії, відповідальна за питання юстиції та громадянства, Вівіан Редінг.

Країни-члени ЄС повинні імплементувати положення нової Директиви ЄС в національне законодавство протягом трьох наступних років.