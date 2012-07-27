Мін’юст має намір скоротити кількість бланків суворої звітності

Державна служба з питань регуляторної політики і розвитку підприємництва погодила законопроекти, підготовлені Міністерством юстиції, якими скорочується перелік бланків суворої звітності.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Держпідприємництва.

Зокрема, Мін’юст підготував законопроекти "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо виготовлення документів і бланків документів суворої звітності" і "Про внесення змін до Податкового кодексу щодо виготовлення документів і бланків суворого обліку або звітності".

Цими документами пропонується вилучити з відповідних законів положення, що визначають деякі бланки документів як документи суворого обліку.

Серед них: марки акцизного податку, поліс страхування, торговий патент, свідоцтво платника єдиного податку, виборчий бюлетень на виборах народних депутатів, виборчий бюлетень на виборах Президента України, виборчий бюлетень для місцевих виборів, бланк ліцензії, виписка з єдиного держреєстру юрособ і осіб-підприємців, поліс обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності, свідоцтво про зміну імені, про народження, про смерть, про шлюб, про розірвання шлюбу.