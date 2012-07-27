ТОП-10 (27 липня)

Від зони вільної торгівлі СНД очікують збільшення ВВП і доходів бюджету

НБУ в I півріччі скоротив активи на 3,8%

ЄБРР виділить гроші на метро у Дніпропетровську. Підписали кредитну угоду

В Україні створять Біржу інвестиційних проектів

Компанії, що здійснюють інвестпроекти, можуть звільнити від податку на прибуток

Кабмін просить держгарантії на 24,3 млрд грн кредиту Ексімбанку Китаю

Середня зарплата в Україні виросла до 3,109 тис. грн

Україна у першому півріччі скоротила транзит російського газу до 44,355 млрд куб. м

Видача іпотеки під 3% профінансована на 23,4 млн грн

Експерти ВР: в аналізі ратифікації Договору про ЗВТ СНД немає інформації про негативні наслідки

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Від зони вільної торгівлі СНД очікують збільшення ВВП і доходів бюджету

Дія зони вільної торгівлі СНД може привести до зростання номінального валового внутрішнього продукту України майже на 37,5 млрд грн (реального - 2,5%), доходів Державного бюджету – майже на 9,4 млрд грн на рік.

Про це йдеться у фінансово-економічному обгрунтуванні прийняття Закону України "Про ратифікацію Договору про зону вільної торгівлі" (№0266), яке розміщене на сайті Верховної Ради.

Серед основних переваг укладання Договору в документі зазначено; фіксація зобов'язань щодо незбільшення митних ставок для товарів, які о знаходяться у вилученні з режиму вільної торгівлі; закріплення в міждержавному договорі зобов'язань держав-учасниць СНД про незастосування нових обмежень у взаємній торгівлі, тобто - непогіршення режиму торгівлі, який існує на сьогодні, встановлення термінів скасування вилучень щодо імпорту; фіксація в міжнародному договорі положення про початок процесу скасування експортних мит, скорочення кількості діючих договорів, якими необхідно керуватися в торговельно-економічних відносинах з країнами СНД.

Після набуття чинності Договору про ЗВТ СНД, згідно з фінансово-економічним обгрунтуванням, можна чекати додаткове зростання обсягів випуску продукції сільського господарства - на 3,86%, харчової промисловості - на 3,36%, легкої промисловості - на 3,11%, металургійного виробництва і виробництва готових металевих виробів - на 4,2%; хімічної і нафтохімічної промисловості - на 4,75%, машинобудування - на 7,19%.

Збільшення обсягів випуску в усіх ключових видах економічної діяльності в разі створення ЗВТ, сказано в документі, позначиться на діяльності сфери послуг.

Торгівля додатково одержить 3,01% обсягу галузі, транспорт - 2,87%. Згідно з фінансово-економічним обгрунтуванням законопроекту, підвищення зростання обсягів випуску продукції АПК і харчопрому відбуватиметься, здебільшого, за рахунок високого рівня кооперації і зняття санітарних і фітосанітарних бар'єрів, а також зменшення або скасування антидемпінгових заходів у взаємній торгівлі.

Збільшення обсягів випуску легкої промисловості відбуватиметься за рахунок поліпшення доступу українських товарів на ринок СНД.

Позитивний вплив на розвиток металургії надасть поступове скасування експортних мит, зокрема на енергоносії, а також поліпшення доступу товарів на ринок СНД.

Разом з чинниками впливу на збільшення обсягів випуску в металургії, хімічній промисловості, відбуватиметься збільшення обсягу орних земель сільськогосподарського призначення як в Україні, так і в державах-учасницях СНД, що в умовах продовольчої кризи в світі вимагатиме додаткового обсягу добрив для збільшення врожайності сільськогосподарських культур.

У державах-учасницях СНД існує ймовірність збільшення попиту на нафтохімічну продукцію, зокрема шини і пластмаси.

Враховуючи, що основними ринками збуту вітчизняної машинобудівної продукції є держави-учасниці СНД, і насамперед РФ, підвищення рівня кооперації в машинобудуванні (судно- і авіабудуванні), а також АПК, вимагатиме розвитку вітчизняного сільськогосподарського машинобудування, що дасть змогу збільшити обсяги виробництва і зовнішньоторговельні операції в машинобудівній галузі.

Як повідомляв УНІАН, у понеділок, З0 липня, на позачерговій сесії парламенту буде розглянуто 10 питань, зокрема і проект закону “Про ратифікацію договору про зону вільної торгівлі”, внесений Президентом України Віктором Януковичем.

Довідка УНІАН. 18 жовтня 2011 року в Санкт-Петербурзі прем'єр-міністри країн СНД підписали договір про створення зони вільної торгівлі. Документ підписали глави урядів Росії, України, Білорусі, Казахстану, Вірменії, Таджикистану, Молдови і Киргизії. Договір не підписали Азербайджан, Туркменістан і Узбекистан. У той же час, було заявлено, що ці країни планують приєднатися до нього.

19 березня 2012 року Президент України Віктор Янукович заявив, що договір про ЗВТ в рамках СНД буде ратифікований найближчим часом.

21 березня лідер фракції Партії регіонів Олександр Єфремов заявив, що Верховна Рада поки що не готова до ратифікації цієї угоди.

На сьогодні Україна має зауваження до Договору про зону вільної торгівлі з СНД, які полягають у нерівності умов, що стосуються впровадження торгових обмежень країнами Митного союзу та іншими членами Співдружності. Нерівні умови визначені доповненням №6 до документа.

Раніше розглядався варіант синхронної ратифікації угоди про ЗВТ в рамках СНД всіма країнами-підписантами документа. Про можливість синхронної ратифікації заявляло керівництво України і Росії.

24 липня Президент України В.Янукович вніс до Верховної Ради України проект закону “Про ратифікацію Договору про зону вільної торгівлі” в рамках СНД.

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НБУ в I півріччі скоротив активи на 3,8%

Національний банк України в I півріччі 2012 року скоротив активи на 3,8% – до 407,89 млрд грн.

Про це йдеться в повідомленні банку, оприлюдненому в пресі.

Згідно з повідомленням, кошти і депозити в іноземній валюті зменшилися на 8,9% – до 92,428 млрд грн, цінні папери нерезидентів – на 9%, до 135,836 млрд грн. Обсяг авуарів НБУ в спеціальних правах запозичення збільшився на 9% – до 156 млн грн. Монетарне золото збільшилося на 5% – до 8,46 млрд грн. Портфель цінних паперів України збільшився на 7,7% – до 81,855 млрд грн. Обсяг кредитів банкам та іншим позичальникам скоротився на 0,5% – до 60,029 млрд грн, внески в рахунок квоти МВФ зменшилися на 1,4%, до 16,601 млрд грн.

Зобов'язання Нацбанку за звітний період скоротилися на 4% – до 323,356 млрд грн, зокрема обсяг банкнот і монет в обороті збільшився на 4,2% – до 218,33 млрд грн, зобов'язання перед МВФ — скоротилися на 13%, до 66,661 млрд грн.

Статутний капітал НБУ у звітному періоді залишався на рівні 100 млн. грн, а власний капітал скоротився на 2,8% – до 84,537 млрд грн.

Фонди та інші резерви збільшилися в 3 рази, до 18,635 млрд грн, резерви переоцінки активів і зобов'язань зменшилися на 27% – до 65,802 млрд грн.

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ЄБРР виділить гроші на метро у Дніпропетровську. Підписали кредитну угоду

Міністр фінансів України Юрій Колобов та директор Департаменту муніципальної та екологічної інфраструктури Європейського банку реконструкції та розвитку Жан-Патрік Марке офіційно підписали кредитну угоду між ЄБРР та Україною про надання банком 152 млн євро на завершення будівництва метрополітену у Дніпропетровську.

Як передає кореспондент УНІАН, церемонія підписання документа відбулася сьогодні у Дніпропетровській обласній державній адміністрації.

На заході також були присутні голови Дніпропетровської облдержадміністрації Олександр Вілкул та Дніпропетровський міський голови Іван Куліченко.

Кредитна лінія ЄБРР на суму 152 млн. євро буде відкрита на початку 2013 року.

Сьогодні ж Ж.-П.Марке від імені ЄБРР підписав дві угоди з Дніпропетровською міською радою та комунальним підприємством «Дніпропетровський метрополітен» про підтримку та реалізацію проекту завершення будівництва метрополітену у Дніпропетровську.

Як повідомив після підписання кредитної угоди голова Дніпропетровської ОДА О.Вілкул, через 2 тижні буде оголошено міжнародний тендер для залучення підрядника для продовження будівництва метро. Підсумки тендеру будуть підбиті восени цього року.

Експлуатаційна довжина другої пускової ділянки - 4 км. До неї увійдуть 3 нові станції - "Театральна", "Центральна" і "Музейна".

Будівництво метро в Дніпропетровську почалося в 1981 році, перша ділянка лінія введена в експлуатацію 29 грудня 1995 року. Метро має 6 станцій, довжина 7,82 км. Протягом 15 років системних робіт із продовження будівництва метро не проводилося.

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В Україні створять Біржу інвестиційних проектів

На базі Державної інноваційної фінансово-кредитної установи (ДІФКУ), відповідно до концепції інвестиційної реформи, буде створена інноваційна система «Біржа інвестиційних проектів» (БІП). Про це повідомила прес-служба Державного агентства з інвестицій і управління національними проектами України з посиланням на голову Держінвестпроекту Владислава Каськіва.

БІП забезпечуватиме фінансову підтримку стартап-проектів, пропонованих приватним і комунальним сектором, а також реалізацію проектів державно-приватного партнерства. Для підвищення ефективності діяльності біржі буде створена Міжнародна наглядова рада. Публічне оголошення про початок діяльності БІП очікується у середині вересня 2012 р.

Діяльність БІП здійснюватиметься під загальним брендом Invest Ukraine, який включає діяльність «Єдиного інвестиційного вікна» і комплексної програми інвестиційного маркетингу України.

Крім того, повідомляється, що цього тижня В.Каськів підписав наказ про скорочення заступників голови правління ДІФКУ з 6 до 2 чоловік для оптимізації роботи структури.

«Державна інноваційна фінансово-кредитна установа, яка була створена для розвитку прогресивних інвестиційних проектів, вже чотири роки самоусунулася від виконання своїх завдань, при цьому витрати на заробітну плату менеджменту щорічно становили понад 2 млн. грн. Відповідне рішення ухвалене в рамках загального плану, направленого на збільшення обсягів інвестицій в Україну і розвиток стратегічних інноваційних проектів», - заявив В.Каськів.

Довідка УНІАН. ДІФКУ створена у 2000 р., і є правонаступницею Державного інноваційного фонду. У 2011 р. ДІФКУ передана в управління Державного агентства з інвестицій і управління національними проектами.

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Компанії, що здійснюють інвестпроекти, можуть звільнити від податку на прибуток

Кабінет міністрів пропонує звільнити від сплати податку на прибуток до 1 січня 2018 року компанії, що здійснюють інвестиційні проекти. З 1 січня 2018 року по 31 грудня 2022 року пропонується встановити ставку податку на рівні 8%.

Текст відповідного законопроекту «Про внесення змін до розділу ХХ "Перехідні положення" Податкового кодексу щодо особливостей оподаткування суб'єктів господарювання, які реалізують інвестиційні проекти в пріоритетних галузях економіки» (№11028 від 25 липня 2012 року) розміщений на офіційному сайті Верховної Ради.

Згідно із законопроектом, вказані інвестпроекти мають відповідати таким критеріям: розмір інвестицій перевищує суму, еквівалентну 3 млн євро для великих компаній, 1 млн євро — для середніх і 500 тис євро — для малих. Крім того, кількість створених робочих місць має перевищувати 150 для великих компаній, 50 — для середніх і 25 — для малих; а середня заробітна плата має не менше ніж у 2,5 рази перевищувати розмір мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня поточного року.

Суму податку на прибуток, який має бути сплачений на загальних підставах, суб'єкт інвестиційної діяльності зараховує на спеціальний рахунок у Державній казначейській службі і використовує виключно на придбання обладнання для потреб власного виробництва, пов'язаного з реалізацією інвестиційного проекту. Суми податку на прибуток, не зараховані на спецрахунки або зараховані з порушенням терміну, вважаються використаними не за призначенням і підлягають стягуванню до держбюджету.

Зараховані на спецрахунки суми податку на прибуток, не використані до 1 квітня 2023 року, також підлягають зарахуванню до держбюджету.

У той же час суб'єкти господарювання мають право до об'єктів 2-3 груп основних засобів застосовувати метод прискореного зменшення залишкової вартості, що дозволяє майже на 10% швидше амортизувати основні засоби в перші роки їх експлуатації.

Окрім цього, передбачається, що до 1 січня 2018 року при здійсненні операцій з ввезення в Україну устаткування і комплектуючих, якщо вони не є підакцизними товарами, були виготовлені не більше трьох років тому (з моменту реєстрації інвестиційного проекту), не були у використанні, не виготовляються і не мають аналогів в Україні, суб'єкти інвестиційної діяльності можуть за бажанням видавати митному органу податковий вексель податкового зобов'язання щодо ПДВ з терміном його погашення на 60-й календарний день з дати його видачі.

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Кабмін просить держгарантії на 24,3 млрд грн кредиту Ексімбанку Китаю

Кабінет Міністрів України просить Верховну Раду надати державні гарантії на кредит Експортно-імпортного банку Китаю у розмірі 24,3 млрд грн для сільського господарства. Відповідний проект закону про внесення змін до статті 6 Закону "Про Державний бюджет України на 2012 рік (щодо фінансування проектів у сфері сільського господарства)" (регістр. № 11034 від 26.07.2012).

Документом передбачається, що у 2012 році державні гарантії можуть надаватися в обсязі до 39,3 млрд грн і можуть бути спрямовані, зокрема, для фінансування пріоритетних проектів у сфері сільського господарства на реалізацію Меморандуму про взаєморозуміння щодо співпраці в галузі пріоритетних проектів у сільському господарстві.

Як повідомляв УНІАН, ВР дозволила уряду здійснити запозичення до спеціального фонду держбюджету в розмірі до 3 млрд дол. (еквівалент 24,3 млрд грн) від Експортно-імпортного банку Китаю. "Умови запозичень, запропоновані Експортно-імпортним банком Китаю, досить для нас позитивні, тому що ставка буде шестимісячний Libor плюс 4,5, термін погашення – до 15 років", – сказав перший заступник міністра фінансів України Анатолій Мярковський, який представляв законопроект у сесійному залі.

Згідно з рішенням уряду, здійснюватиметься фінансування на умовах як безпосередньої державної підтримки в сільському господарстві, так і на кредитній поворотній основі нашого аграрного сектора.

Нагадаємо, меморандум про співпрацю між Міністерством аграрної політики і продовольства України та Експортно-імпортним банком Китаю з підтримки пріоритетних проектів у сільському господарстві було підписано 28 червня 2012 року.

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Середня зарплата в Україні виросла до 3,109 тис. грн

В Україні середня заробітна плата в червні 2012 року склала 3,109 тис. грн, що на 3,1% більше порівняно з травнем. У порівнянні з червнем 2011 року рівень середньої заробітної плати в червні 2012 року підвищився на 14,8%.

Про це повідомляє Державна служба статистики.

Найвищий рівень середньої зарплати в Україні в червні ц.р. спостерігався в Києві - 4,628 тис. грн (зростання в порівнянні з травнем 2012 року - на 3,6%, в порівнянні з червнем 2011 року - на 12,9%), а також у Донецькій - 3,557 тис. грн (в порівнянні з травнем зростання на 2,4%, в порівнянні з червнем 2011 року - на 14,3%), Київській - 3,264 тис. грн (+3,7%; +14,1% відповідно) і Дніпропетровській областях - 3,197 тис. грн (+0,5%; +13,8%).

Найнижчий рівень середньої зарплати відзначили у Тернопільській області - 2,367 тис. грн (+7,4%; +17,3%), а також у Херсонській - 2,411 тис. грн (+6,5%; +16,9%) і Чернігівській - 2,432 тис. грн (+3,7%; +18,5%).

В цілому зростання рівня середньої заробітної плати в червні проти травня 2012 спостерігалося в усіх областях, крім Черкаської. Зростання також спостерігалося в Києві, Севастополі та АР Крим.

Зокрема, в червні ц.р. середня зарплата в АР Крим склала 2,781 тис. грн (зростання в порівнянні з травнем 2012 року - на 3%, порівняно з червнем 2011 року - на 15,2%), у Вінницькій області - 2,582 тис. грн (+5,1 %; +20,2%), Волинській - 2,511 тис. грн (+7,8%; +17,8%), Житомирській - 2,522 тис. грн (+4,2%; +13,7%), Закарпатській - 2,506 тис. грн (+7,8%; +14,2%), Запорізькій - 3,045 тис. грн (+4,3%; +14,1%), Івано-Франківській - 2,743 тис. грн (+6 , 1%; +15,8%), Кіровоградській - 2,546 тис. грн (+3,5%; +17,3%), Луганській - 3,123 тис. грн (+1,6%; +12,1%) , Львівській - 2,67 тис. грн (+2,2%; +15,1%), Миколаївській - 2,876 тис. грн (+2,4%; +14,8%), Одеській - 2,78 тис. грн (+3,4%; +11,8%), Полтавській - 2,876 тис. грн (+0,5%; +17,2%), Рівненській - 2,734 тис. грн (+7,2%; +17 , 9%), Сумській - 2,563 тис. грн (+1%; +14,9%), Харківській - 2,808 тис. грн (+3,5%; +14,4%), Хмельницькій - 2,547 тис. грн ( +5,8%; +16,5%), Черкаській - 2,605 тис. грн (-0,2%; +13,9%), Чернівецька області - 2,5 тис. грн (+8,2%; + 17,2%), в Севастополі - 3,02 тис. грн (+3,4%; +14,1%).

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Україна у першому півріччі скоротила транзит російського газу до 44,355 млрд куб. м

У січні-червні п.р. Україна скоротила транзит російського газу до 44,355 млрд куб. м, що на 23,6% менше показника аналогічного періоду 2011 року, йдеться у повідомленні Міністерства енергетики та вугільної промисловості України.

При цьому міністерство повідомляє, що загальний обсяг споживання газу в країні за цей період скоротився у порівнянні з першим півріччям минулого року на 6,8% до 30,901 млрд куб.м.

Як повідомляв УНІАН, імпорт природного газу країною за цей період скоротився до 16 млрд куб. м, що на 55% менше показників аналогічного періоду минулого року.

Довідка УНІАН. Транзит газу на території України здійснює «дочка» НАК «Нафтогаз Україна» компанія «Укртрансгаз», яка є оператором національної газотранспортної системи. Компанія експлуатує 37,1 тис. км магістральних газопроводів і газопроводів-відведень.

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Видача іпотеки під 3% профінансована на 23,4 млн грн

В Україні банки профінансували 90 кредитів в рамках програми здешевленої іпотеки для забезпечення доступним житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов, на загальну суму 234,1 млн грн.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства.

Як зазначається в повідомленні, на 27 липня 2012 року в програмі бере участь 221 об'єкт, де пропонується для придбання 9733 квартири. Взяти участь в програмі виявили бажання 9613 громадян.

З початку реалізації програми укладено 114 договорів, з яких 90 - видано. Серед них в Києві видано 45 кредитів на загальну суму понад 15,5 млн грн, 11 кредитів у Сумській області на суму понад 1,6 млн грн, 10 кредитів у Харківській області на суму понад 1,5 млн грн, 9 кредитів у Полтавській області на суму 1,2 млн грн, 3 кредити в Автономній Республіці Крим на суму понад 900 тис. грн, 3 кредити у Львівській області, 2 - у Закарпатській області, по 1 кредиту в Кіровоградській, Рівненській та Чернігівській областях.

В Мінрегіоні відзначили, що за минулий робочий тиждень (23 - 27 липня) з громадянами було укладено 16 нових договорів про надання часткової компенсації відсотків, а також видано 19 нових кредитів.

Зокрема, в Києві з моменту старту програми укладено 45 договорів та надано стільки ж кредитів. За тиждень нові договори уклали з 6 киянами і ще стільком же видали кредити. Можливість поліпшити житлові умови виявили бажання 1356 мешканців столиці.

В Черкаській області за минулий тиждень уклали перші 2 компенсаційні договори і видали кредити позичальникам. Перший компенсаційний договір підписаний в Донецькій області.

Разом з тим, в 10 регіонах країни (у Вінницькій, Житомирській, Луганській, Миколаївській, Одеській, Тернопільській, Херсонській, Хмельницькій, Чернівецькій та в Севастополі) як і раніше не укладено жодного договору і не видано жодного кредиту.

Як повідомляв УНІАН, на 23 липня 2012 року в Україну банки профінансували 71 іпотечний кредит під 3% на загальну суму понад 19 млн грн в рамках програми здешевленої іпотеки для забезпечення доступним житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов. На цей період в програмі брали участь 188 об'єктів, в яких пропонувалося для придбання 8258 квартир. Кількість бажаючих взяти участь в програмі зросла до 9148 осіб.

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Експерти ВР: в аналізі ратифікації Договору про ЗВТ СНД немає інформації про негативні наслідки

Головне науково-експертне управління Верховної Ради зазначає, що у фінансово-економічному обгрунтуванні ратифікації Договору про ЗВТ СНД відсутня інформація про негативні наслідки ратифікації, проте вважає, що документ може бути ратифікований ВР в чинній редакції.

Про це йдеться у висновках управління, розміщених на сайті ВР.

«У фінансово-економічному обгрунтуванні до проекту йдеться про позитивні наслідки для економіки України, з чим можна погодитися. У той же час, відсутня інформація щодо можливих негативних наслідків після ратифікації Україною Договору про зону вільної торгівлі для національної економіки (зокрема, її виробничого сектору), відносин з третіми країнами і можливих шляхів уникнення цих негативних наслідків чи їх нейтралізації. Враховуючи членство України у СОТ, важко уявити собі, що приєднання до Договору про зону вільної торгівлі не несе ніяких негативних наслідків», - йдеться у висновках.

Також експерти зазначають, що додаткового роз'яснення потребує положення статті 21 Договору, яка не передбачає обумовлень до документа.

«На нашу думку, в цьому разі необхідно також надати для розгляду аналітичні матеріали щодо можливих негативних соціально-економічних наслідків для України після ратифікації Договору про зону вільної торгівлі», - зазначають експерти ВР.

Разом з цим, управління робить висновок, що «Договір про зону вільної торгівлі може бути ратифікований».

Як повідомляв УНІАН, згідно з фінансово-економічним обгрунтуванням прийняття Закону України "Про ратифікацію Договору про зону вільної торгівлі" (№0266), внесеного у ВР Президентом України, дія ЗВТ СНД може призвести до зростання номінального валового внутрішнього продукту України майже на 37,5 млрд грн (реального - 2,5%), доходів Державного бюджету - майже на 9,4 млрд грн на рік.

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