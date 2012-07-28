Янукович привітав співвітчизників з Днем хрещення Київської Русі-України

11:50, 28 липня 2012
Різне
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Президент України Віктор Янукович привітав співвітчизників з Днем хрещення Київської Русі-України.

Текст привітання обнародуваний на офіційному сайті глави держави.

«Історична постать хрестителя Русі – святого рівноапостольного князя Володимира є для нас зразком подвижництва і державної мудрості, а спільні витоки нашої духовної спадщини – підґрунтям та важливим чинником єдності народу. Саме віра давала нам сили вистояти, зберегти свою самобутність, духовність та моральність. Культура українського народу, видатні пам'ятки церковної архітектури і літератури творилися під впливом цієї давньої знаменної події», - зауважив Президент.

Він переконаний, що українці й надалі плекатимуть джерело своєї віри, свою тисячолітню християнську традицію.

В.Янукович закликав усіх громадян об'єднатися задля успішного розвитку держави, процвітання рідної землі, гідного життя нинішнього та прийдешніх поколінь українців.

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