У Лондоні відбулася урочиста церемонія відкриття Олімпійських ігор

У Лондоні відбулася урочиста церемонія відкриття ХХХ літніх Олімпійських ігор.

Барвисте шоу під назвою «Острів чудес» у телетрансляції дивилися мільярд людей, повідомляє Радіо «Свобода».

Старт відкриттю лондонської Олімпіади дав триразовий олімпійський чемпіон з велоспорту Бредлі Уїггінс, який вдарив у багатотонний дзвін, встановлений на арені Олімпійського стадіону.

Художній директор церемонії відкриття Олімпіади Денні Бойл створив феєричне видовище, в якому епізоди історії Британії чергувалися музичними, балетними і мультимедійними фрагментами.

Бурхливі аплодисменти викликала демонстрація кліпу зустрічі королеви Єлизавети II і Деніела Крейга в ролі Джеймса Бонда.

Хода національних олімпійських команд за традицією очолила команда Греції. Голова оргкомітету Олімпіади лорд Коу і голова МОК Жак Рогге обмінялися промовами. Відтак королева Єлизавета II оголосила Олімпійські ігри відкритими.

Завершилася майже чотиригодинна церемонія відкриття Олімпіади яскравим феєрверком і виступом Пола Маккартні.

Українську делегацію на церемонії відкриття Олімпіади очолив прем'єр-міністр Микола Азаров.

Україну на ХХХ Іграх представляють 245 спортсменів, які змагатимуться в 28 видах спорту з 32 олімпійських.