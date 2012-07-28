У Лондоні відбулася урочиста церемонія відкриття Олімпійських ігор
У Лондоні відбулася урочиста церемонія відкриття ХХХ літніх Олімпійських ігор.
Барвисте шоу під назвою «Острів чудес» у телетрансляції дивилися мільярд людей, повідомляє Радіо «Свобода».
Старт відкриттю лондонської Олімпіади дав триразовий олімпійський чемпіон з велоспорту Бредлі Уїггінс, який вдарив у багатотонний дзвін, встановлений на арені Олімпійського стадіону.
Художній директор церемонії відкриття Олімпіади Денні Бойл створив феєричне видовище, в якому епізоди історії Британії чергувалися музичними, балетними і мультимедійними фрагментами.
Бурхливі аплодисменти викликала демонстрація кліпу зустрічі королеви Єлизавети II і Деніела Крейга в ролі Джеймса Бонда.
Хода національних олімпійських команд за традицією очолила команда Греції. Голова оргкомітету Олімпіади лорд Коу і голова МОК Жак Рогге обмінялися промовами. Відтак королева Єлизавета II оголосила Олімпійські ігри відкритими.
Завершилася майже чотиригодинна церемонія відкриття Олімпіади яскравим феєрверком і виступом Пола Маккартні.
Українську делегацію на церемонії відкриття Олімпіади очолив прем'єр-міністр Микола Азаров.
Україну на ХХХ Іграх представляють 245 спортсменів, які змагатимуться в 28 видах спорту з 32 олімпійських.